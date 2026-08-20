Dronă marină, distrusă de Armata Română în apropierea Neptun Deep / Update: Reacția lui Nicușor Dan / video

Foto: Agerpres

O dronă marină cu explozibil a fost distrusă de Armata Română în Marea Neagră, joi, aproape de platforma de extracție a gazelor Neptun Deep, în zona economică exclusivă a României.

Update 3 - MApN a transmis imaginile cu distrugerea dronei de către un avion F-16

Update 2 - Mesajul transmis de Nicușor Dan

„Felicit Armata Română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 românești pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Felicit și Garda de Coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă. O acțiune contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol. Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Rămânem vigilenți alături de aliații din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe rețeaua X.

Update 1 - Clarificările MApN despre drona marină distrusă în apropiere de Neptun Alpha

Neptun Alpha este instalată în largul Mării Negre, în Zona Economică Exclusivă a României și face parte din proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări.

Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a transmis MApN.

Știrea inițială

O dronă marină încărcată cu explozibil a fost observată de Garda de Coastă, joi dimineață, la câteva sute de metri de zona în care se desfășurau lucrări la Neptun Deep.

Ulterior, Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a spus că drona a fost distrusă cu tunul de bord al unui avion F-16.

Drona marină, distrusă cu tunul de bord al unui avion F-16

„Drona marină distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră.



În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța”, a transmis ministrul interimar al Apărării Radu Miruță.

În continuare, Radu Miruță afirmă că a fost făcută o celulă de comandă la nivelul MApN, care a cerut la nivel NATO preluarea comenzii.



„A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei.



Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil.



Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, a mai transmis ministrul Radu Miruță.

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Amintim că, tot în cursul zilei de joi, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o dronă a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, din județul Tulcea. Aparatul a ajuns într-o zonă nepopulată. Vezi detalii aici!