Guvernul Siegfried Mureșan: Lista actualizată a tuturor miniștrilor

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a publicat lista completă de miniștri cu care merge în fața Parlamentului României pentru a obține votul de învestitură.
Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, vineri seara, premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat lista actualizată de miniștri cu care merge în fața Parlamentului pentru a obține votul de învestitură.
„Aceasta este echipa cu care mergem în fața Parlamentului României.
Am propus pentru fiecare minister oameni competenți, serioși și pregătiți să își asume responsabilitatea guvernării.
Avem în față multă muncă. Oamenii așteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare și știe ce are de făcut pentru a le obține.
Mâine depunem programul de guvernare și lista Guvernului și facem următorul pas pentru învestirea unui Guvern stabil și pregătit să înceapă munca din prima zi“, a scris Seigfried Mureșan.
Aceasta este lista completă a Guvernului pe care o propune premierul desemnat:
- Ministrul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)
- Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)
- Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tánczos Barna (UDMR)
- Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă)
- Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)
- Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)
- Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)
- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)
- Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)
- Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)
- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)
- Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)
- Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)
- Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)
- Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)
- Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)
- Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)