Guvernul Siegfried Mureșan: Lista actualizată a tuturor miniștrilor

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Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a publicat lista completă de miniștri cu care merge în fața Parlamentului României pentru a obține votul de învestitură.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, vineri seara, premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat lista actualizată de miniștri cu care merge în fața Parlamentului pentru a obține votul de învestitură.

„Aceasta este echipa cu care mergem în fața Parlamentului României.

Am propus pentru fiecare minister oameni competenți, serioși și pregătiți să își asume responsabilitatea guvernării.

Avem în față multă muncă. Oamenii așteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare și știe ce are de făcut pentru a le obține.

Mâine depunem programul de guvernare și lista Guvernului și facem următorul pas pentru învestirea unui Guvern stabil și pregătit să înceapă munca din prima zi“, a scris Seigfried Mureșan.

Aceasta este lista completă a Guvernului pe care o propune premierul desemnat: