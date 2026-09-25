Siegfried Mureșan, întâlnire cu Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este fără milă în ceea ce privește România

Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan / FOTO: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre întâlnirea pe care premierul desemnat Siegfried Mureșan o are astăzi cu președintele Nicușor Dan privind negocierile pentru formarea guvernului și despre posibilitatea ca acesta să accepte să-și depună mandatul din lipsă de voturi, înainte de a ajunge în Parlament.

"Este posibil să îi ceară să își depună mandatul"

Întrebat, la Realitatea Plus, dacă este posibil ca, la întâlnirea de astăzi pe care Siegfried Mureșan o are cu președintele Nicușor Dan, acesta din urmă să îi spună mai voalat că ar trebui să își depună mandatul pentru că nu are susținere, iar premierul desemnat să accepte, analistul politic Bogdan Chirieac a spus:

"Este posibil ca președintele Dan să îi ceară să își depună mandatul, înainte să ajungă în Parlament. Este posibil, dar asta nu înseamnă că Siegfried Mureșan va da curs acestei dorințe a președintelui. Cred că președintele vrea să afle exact ce are de gând gruparea celor trei partide care împreună au 35% în Parlament și care vor să pună un guvern majoritar.

Dar nu se poate spune că domnul Mureșan va da curs. Dânșii merg pe ideea că foarte mulți parlamentari care au intrat în Parlament la SOS și la POT se tem de posibile alegeri anticipate și ar putea vota acest guvern. Asta, deși președintele Dan a anunțat, ultima dată din SUA, că nu va convoca alegeri anticipate, ci că va încerca o nouă numire. Cumva, să îi liniștească pe cei 70 de parlamentari care ar putea să se teamă de alegeri anticipate. Apoi, de alegeri anticipate se tem și alte partide."

"Este fără milă în ceea ce privește România"

"Cumva, această sperietoare pe care a folosit-o Siegfried Mureșan cu anticipatele ar putea să pice. Dar, de cealaltă parte, ar mai putea exista vreun motiv pentru care să tragă de timp? Adică Siegfried Mureșan să își dea seama că nu va avea susținere și va pica la votul de învestitură. Cu toate acestea, să îi convină să mai câștige timp? Nu știu, poate pentru Ilie Bolojan?", a mai fost întrebat Bogdan Chirieac.

"Nu este vorba de Ilie Bolojan. Acum, este vorba de el, de Siegfried Mureșan, fiindcă dânsul se prezintă drept negociator-șef al bugetului UE în cadrul Partidului Popular European. Este vorba și de fața domnului Mureșan la Bruxelles. El se poate prezenta la Bruxelles cum că a avut un program profund reformator - nu are legătură cu realitatea, programul este făcut de ChatGPT, acela gratis - și că partidele antieuropene - și aici va numi cu siguranță PSD — nu i-au dat votul. Trebuie să se prezinte cumva la Bruxelles.

Să nu uităm că domnul Siegfried Mureșan vrea să sancționeze România pentru legea ANI și să îi ia 770 de milioane de euro. Este fără milă în ceea ce privește România și în ceea ce privește propria persoană domnul Siegfried Mureșan. Trebuie să ne gândim și la acest aspect, care pentru domnul Mureșan este important. Cum te duci la Bruxelles cu un scor de doi bani... N-ai reușit, având atâta încredere, să treci un guvern la tine acasă", a punctat analistul politic.

"Nu ne putem juca cu țara în acest fel!"

Recent, Bogdan Chirieac a atras atenția, în contextul crizei politice acuale, și asupra faptului că Standard & Poor's (S&P) e în România și că "nu ne putem juca cu țara", "e nevoie de rectificare bugetară".

"Cred că e mai normal ca după discuția cu președintele să-și depună mandatul, ca să economisim acest timp prețios. Standard & Poor's (S&P) e în România, dar poate că nu o să ne retrogradeze la junk, fiindcă datoria externă a României nu este foarte mare. Totuși, nu ne putem juca cu țara în acest fel! Prea multă vreme, Nicușor Dan a amânat luarea acestor decizii. Lucrurile astea trebuiau făcute încă din luna mai. Nu putem ajunge în octombrie tot fără Guvern. Nu se poate. E nevoie de rectificare bugetară, nu sunt bani de salarii în educație, sănătate, siguranță publică și multe alte domenii“, a mai precizat, recent, Bogdan Chirieac, la același post tv.

Ieri, Siegfried Mureșan a fost chemat de urgență la Palatul Cotroceni, după ce anunța că îi va solicita o întâlnire președintelui Nicușor Dan pentru a discuta despre stadiul negocierilor pentru formarea Guvernului și să îi prezinte programul de guvernare. Astazi, urmează ca cei doi să poarte mai multe discuții.