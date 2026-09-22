Semnalul dat de Nicușor Dan, de la New York, despre Siegfried Mureșan. Ce tip de premier vrea, de fapt, președintele

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre premierul desemnat Siegfried Mureșan, dând semnale clare, de la New York, în ceea ce-l privește.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan începe astăzi cursa pentru formarea Guvernului. PSD nu-l susține, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut depunerea mandatului, dacă vede că nu poate obține majoritatea.

Aflat la New York, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj important. A punctat că-și dorește ca Siegfried Mureșan să convingă, ca Guvernul Mureșan să treacă. Vrea o direcție pro-occidentală, dar și unul care să continue politicile fiscale ale Guvernului Bolojan.

”Eu am desemnat un prim-ministru şi, aşa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate şi să facă un guvern care să treacă. Bineînţeles, un guvern care să păstreze direcţia pro-occidentală şi să păstreze obligaţiile pe care România şi le-a luat, inclusiv în ceea ce priveşte traiectoria fiscală. Asta e tot ce pot să spun, şi, în zilele astea, după ce a intrat oficial în cele 10 zile în care să vină în faţa Parlamentului, nu o să fac alte comentarii decât că îmi doresc să ajungă la o soluţie care să treacă de votul Parlamentului”, a spus preşedintele Nicușor Dan, într-o conferinţă de presă pe marginea Adunării Generale a ONU.

Nicușor Dan afirmă că are multe alte variante, dacă nu trece Guvernul Mureșan

Nicuşor Dan a refuzat să comenteze asupra eventualităţii unui guvern format de PSD şi AUR sau alte variante.

"În primul rând suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu, şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opţiuni pe care dumneavoastră le menţionaţi, sunt multe altele. Şi nici PSD şi AUR împreună nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opţiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece", a subliniat preşedintele.

Sondaj DCNews: Cititorii au ales între PSD, anticipate și Guvernul Mureșan

DCNews a realizat, în weekendul 19 - 20 septembrie, un sondaj printre cititorii site-ului, pentru a vedea care este tendința socială cu privire la viitorul guvernării. Sondajul a strâns peste 3.500 de voturi în nici 24 de ore.

Cei mai mulți consideră că soluția optimă pentru România ar fi ca președintele țării, Nicușor Dan, să facă o nouă propunere de Guvern concentrată în jurul PSD. 47% au votat această variantă. 38% merg spre varianta alegerilor anticipate. Numai 15% susțin ca Guvernul Mureșan să fie votat în Parlament.