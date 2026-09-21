Sorin Grindeanu dezvăluie ce i-a spus George Simion despre guvernarea AUR - PSD: Nu pot să nu-l cred

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a dezvăluit, luni seară, la Antena 3 CNN, că George Simion i-a spus că strategia politică a AUR în perioada următoare este să se ajungă la alegeri anticipate.

Sorin Grindeanu a fost invitat la emisiunea moderată de Cătălina Porumbel, unde a precizat că varianta unui Guvern PSD-AUR are cele mai mari șanse să treacă în Parlament, datorită partidelor-satelit (Uniți pentru România, SOS România, POT și PACE-Întâi România) care ar vota o astfel de formulă.

„Matematica parlamentară arată că nici împreună, PSD și AUR, nu au majoritate. Suntem aproape de majoritate, dar nu avem 233 de voturi. Șansele să treacă un Guvern PSD-AUR sunt destul de mari, doar că, și țin să precizez lucrul ăsta, eu am avut o ultimă discuție, față în față cu George Simion acum vreo trei săptămâni, încercând să văd unde se situează și care e dorința domniei sale“, a punctat Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că George Simion i-a spus că în momentul de față nu își dorește nimic altceva decât alegeri anticipate.

„Mi-a spus foarte clar că el dorește alegeri anticipate, nimic altceva, și că orice altceva este un joc pe care îl face. Din perspectiva AUR, e corect să-și dorească alegeri anticipate, pentru că vor să valorifice procentele pe care le au în sondaje. Eu nu pot să nu-l cred pe George Simion.

Dânsul nu-și dorește la guvernare în acest moment, dânsul își dorește alegeri anticipate. Asta e ceea ce mi-a spus în acest moment“, a precizat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă până în 2028 este posibil un Guvern PSD-AUR, liderul social-democrat a precizat că îi e greu să spună, însă nu ar „exclude“ această variantă.

AUR conduce în sondaje cu40%

În cel mai recent sondaj INSCOP Research, publicat în urmă cu zece zile, AUR este cotat cu un procent de aproximativ 40%. Partidul lui George Simion este secondat de PSD și PNL, cu 18,7, respectiv 16,3%.

Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Despre o guvernare PSD - AUR a vorbit și fostul președinte al României, Traian Băsescu, care a descris-o drept „foarte posibilă“.

„N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Este foarte posibilă, pentru că cele două partide au același bazin electoral, în care se regăsește și bazinul României Mari, care-i apropiat și de unii, și de alții. Deci ele funcționează pe principiul vaselor comunicante“, a spus Traian Băsescu.