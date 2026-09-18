Siegfried Mureșan, contestat chiar din PNL după desemnarea ca premier: „Nu cred că va trece! Nu prea are el treabă cu țara”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan; Sursa foto: Agerpres

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier este contestată chiar din interiorul PNL. Primarul din Cavnic a criticat desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan și a spus că nu crede că aceasta va trece de Parlament.

Președintele Nicușor Dan l-a propus pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după consultările cu partidele, iar motivul invocat de președinte a fost că europarlamentarul a obținut cele mai multe voturi în cadrul discuțiilor de la Cotroceni. Siegfried Mureșan a cerut un timp de gândire, iar ulterior a acceptat nominalizarea.

DC News l-a contactat pe Vladimir Petruț, primarul PNL din Cavnic, pentru a vorbi despre acest subiect. El a criticat propunerea făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier și a spus că nu ar avea șanse să treacă de Parlament.

Primarul a mai criticat și modul în care a fost făcută nominalizarea și a spus că România are nevoie de un premier capabil, cu o agendă internă, nu una europeană.

„Părerea mea personală este că nu e o desemnare tocmai potrivită și nu cred că va trece de Parlament, având în vedere faptul că și Siegfried Mureșan a fost surprins de propunerea președintelui.

Asta arată foarte clar că președintele PNL, Ilie Bolojan, nu prea s-a consultat cu nimeni când a făcut această propunere. A făcut-o de la dânsul putere și se pare că și cei de la USR și de la UDMR credeau că președintele l-a informat pe Siegfried Mureșan că va fi propus, pentru că noi putem să ajungem la concluzia asta, în condițiile în care vedem că el a avut nevoie de timp ca să se hotărască.

Cum adică? Tu ești propus, ai cunoștință, ai acceptat și după aia ceri un răgaz? Este clar că omul a fost o marionetă și este în continuare o marionetă și considerăm că avem nevoie de un guvern legitim și de un premier capabil, care să aibă o agendă internă, nu europeană.

Dânsul (n.r. Siegfried Mureșan) nu prea a activat în România, nu prea are el treabă cu țara și nu văd cum ar putea să conducă Guvernul. Deci, în opinia mea, nu cred că va trece și nici nu cred că va ajunge la vot în Parlament”, a spus Vladimir Petruț, primarul PNL din Cavnic.

„Era normal să facă chestia asta Nicușor Dan”

Primarul din Cavnic a spus că era de așteptat ca Nicușor Dan să-l propună pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în condițiile în care trei partide au susținut aceeași nominalizare în timpul consultărilor.

„Era normal să facă chestia asta (n.r. Nicușor Dan), pentru că dacă a avut o negociere cu partidele și trei partide care s-au prezentat la consultări au avut aceeași propunere, era clar că era obligat să facă această propunere, ținând cont de Constituție.

Acum, dacă nu întrunește numărul de voturi, asta e o altă discuție”, a spus Vladimir Petruț.

Pe cine ar vedea potrivit pentru funcția de premier

Întrebat pe cine ar vedea potrivit pentru funcția de premier în contextul actual, primarul a răspuns că un guvern în jurul PSD ar putea obține majoritatea necesară. El a respins ideea alegerilor anticipate și a adus în discuție lipsa banilor pentru DGASPC-uri și sănătate.

„Dacă suntem foarte realiști și corecți, cred că doar în jurul PSD-ului s-ar putea crea un guvern, ținând cont de contextul politic în care ne aflăm și dacă ținem cont și de declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a spus că poate să strângă în jurul lui o majoritate care să voteze un Guvern, pentru că anticipatele, în acest moment, în opinia noastră, ar fi o mare greșeală.

De exemplu, DGASPC-urile nu mai au bani în țară, pentru că nu s-a rectificat bugetul. Acolo sunt peste 100.000 de angajați în toată România. Mai mult, sănătatea, și aici e o discuție foarte interesantă. Adică premierul vine și face bugetul, prima dată extinde CASS-ul pentru alte categorii de oameni, spune că face acest lucru ca să avem bani la sănătate, să nu mai avem probleme și ne trezim în septembrie că nu mai sunt bani la sănătate.

Mai mult decât atât, sunt foarte multe proiecte neterminate, pe Anghel Saligny, pe PNRR sau alte tipuri de finanțări unde este nevoie de rectificări bugetare ca să poți asigura sumele necesare să mergi mai departe cu proiectele și să le închizi. Nu avem aceste rectificări, nu avem aceste hotărâri de Guvern.

Dacă adunăm toate aceste chestiuni împreună, ne dăm seama că alegerile anticipate ne-ar arunca într-un haos”, a spus Vladimir Petruț.

„În opinia mea, anticipatele sunt excluse”

Primarul a spus că alegerile anticipate sunt excluse și a avertizat că dizolvarea Parlamentului va afecta plata pensiilor și a salariilor.

„Nici pentru pensionari nu sunt asigurate sumele integral pentru tot anul. Trebuie rectificare bugetară și acolo. Păi, tu, dacă faci anticipate și dizolvi Parlamentul, nu mai are puteri nici să pună un premier și nici să voteze astfel de modificări, și atunci ne putem trezi la finalul anului, noiembrie-decembrie, fără pensii date, fără salarii în sănătate plătite, fără asistență personală și mulți angajați din sistemul bugetar plătiți și va fi un haos în România cum nu a mai fost.

De aceea, în opinia mea, anticipatele sunt excluse. Se va găsi o formulă corectă și care să găsească o soluție să scoată țara din situația în care ne aflăm acum”, a spus Vladimir Petruț, primarul PNL din Cavnic, în exclusivitate pentru DC News.