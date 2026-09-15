Valeriu Iftime, liderul PNL Botoșani, chemat la DNA în dosarul lui Fănel Bogos / Prima reacție

Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider al PNL Botoșani; Sursa foto: Agerpres

Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider al PNL Botoșani, a mers marți, 15 septembrie, la DNA Iași, unde este audiat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

Update: Declaraţia lui Valeriu Iftime după audierea la DNA

"Nu am mai fost de 20 de ani martor la DNA. E o discuţie... Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Bociu, care este preşedinte ANSVSA România şi de aici mă întreabă dacă există vreo problemă de abuz. Nu ştiu, nu cunosc, nu sunt implicat deloc", a afirmat Iftime.

Audierea lui Iftime a durat aproape o oră şi jumătate.

"Când te ştii complet curat, vii uşor la DNA. Dacă ai o problemă, vii altfel. Am venit pentru că am fost citat. Dacă nu vii, te aduc", a adăugat şeful CJ Botoşani.

-ştirea iniţială-

Ancheta vizează presupuse intervenții politice prin care Fănel Bogos ar fi urmărit înlăturarea conducerii DSVSA Vaslui. Cazul a ajuns și în zona conducerii PNL, după ce omul de afaceri s-a întâlnit în septembrie 2025 cu Ilie Bolojan în biroul acestuia de la Palatul Victoria, scrie Botosaneanul.ro.

Numele lui Valeriu Iftime apare în declarația dată anchetatorilor de Alexandru Bociu, președintele ANSVSA. Trebuie menționat că Valeriu Iftime este audiat în calitate de martor și nu există indicii că ar avea calitatea de suspect în acest dosar.

Alexandru Bociu le-ar fi spus procurorilor că, în noiembrie 2025, a fost chemat de Cristina Trăilă, care ocupa atunci funcția de secretar general adjunct al Guvernului, care i-ar fi transmis că în PNL existau nemulțumiri cu privire la activitatea sa.

„Am rugat-o să îmi detalieze care ar fi problemele, iar aceasta mi-a spus că prima problemă este operatorul economic Bogos, respectiv că nu-i acord sprijin, protecție în activitatea lui profesională. Precizez faptul că dna Trăilă mi-a spus că nu mai am susținere din partea PNL, dar l-am contactat telefonic pe Iftime Valeriu, care a subliniat faptul că sunt o persoană cu rezultate remarcabile profesional, iar într-o politică sănătoasă merită să fiu susținut și că mă susține necondiționat”, ar fi declarat Alexandru Bociu, potrivit relatărilor din presă privind dosarul.

Tocmai această discuție îi interesează acum pe procurori pentru a clarifica împrejurările în care a avut loc, ce informații avea liderul PNL Botoșani despre situația lui Alexandru Bociu și dacă, la nivel politic, se purtau discuții despre păstrarea acestuia în funcție sau înlocuirea sa.

Prima reacție a lui Valeriu Iftime

Valeriu Iftime a ajuns dimineață la sediul DNA Iași, unde a spus că nu știe motivul pentru care a fost chemat la audieri.

„O să aflu și vă spun. Doar mi s-a spus să fiu aici și că ar fi o discuţie legată de omul de la Vaslui. Nu l-am văzut niciodată pe Fănel Bogos. E ca în dadaism. Mi se pare că bagi mâna în căciulă, scoți un nume și îl chemi ca martor”, a spus acesta înainte să intre în sediul DNA.

Fănel Bogos, cercetat într-un dosar de corupție cu mai multe persoane vizate

Fănel Bogos este administratorul unei societăți din Vaslui care activează în domeniul creșterii păsărilor. El a fost reținut de procurorii DNA în noiembrie 2025 și apoi arestat, iar în luna martie a fost plasat sub control judiciar.

Omul de afaceri este cercetat pentru fapte de corupție și este acuzat că ar fi apelat la persoane din cercuri de influență pentru îndepărtarea din funcție a șefului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea. Instituția aplicase în repetate rânduri sancțiuni societății administrate de Bogos.

Dosarul vizează și alte persoane. Trei dintre ele au fost reținute și sunt cercetate pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, iar celelalte două au fost plasate sub control judiciar. Acestea sunt anchetate pentru trafic de influență și șantaj, respectiv pentru complicitate la trafic de influență.