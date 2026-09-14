Nicușor Dan, noi declarații despre acuzațiile legate de Pahonțu: Articolul Recorder a fost tendențios și neserios

Imagine cu Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că articolul Recorder despre şeful Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, "nu dovedeşte ceea ce pretinde că dovedeşte". Totodată, șeful statului a subliniat că nu are niciun fel de obligații față de Pahonțu.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, luni, că așa-numita anchetă jurnalistică a Recorder în care s-a spus că şeful Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, ar fi făcut parte din trupele de represiune trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 şi că ar fi fost implicat şi în evenimentele din 13 iunie 1990, "nu dovedeşte ceea ce pretinde că dovedeşte".

Noile declarații făcute de șeful statului vin după ce și anterior a avut o reacție în legătură cu articolul despre Pahonțu preluat și distribuit masiv de presa #rezist. Întrebat la sfârșitul lunii august dacă va convoca CSAT și va cere schimbarea lui Lucian Pahonțu după acel articol, președintele Nicușor Dan a condamnat reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă și a spus că Lucian Pahonțu nu se află în această situație.

"Tocmai pentru că e o chestiune extrem de serioasă, acel articol din Recorder a fost, în opinia mea, şi tendenţios şi neserios. Nu poţi, pe o chestiune aşa de serioasă, să îl începi cu o poză cu mine şi cu domnul Pahonţu şi cu 5 europarlamentari la o masă în Bruxelles. E o chestiune totuşi foarte serioasă, nu e o chestiune de bârfă. Iar apoi, pe fapte, el nu dovedeşte ceea ce pretinde că dovedeşte", a declarat Nicuşor Dan, luni, 14 septembrie, în cadrul unui interviu acordat Euronews România.

Nicușor Dan: Eu nu am nicio obligaţie la domnul Pahonţu

Totodată, șeful statului a respins acuzațiile lansate de tabăra #rezist potrivit cărora el ar fi făcut "scut" în jurul lui Pahonțu și a subliniat faptul că nu are nicio obligație față de acesta.

Precizăm că prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a vorbit despre adevărata miză a "investigaţiilor" despre directorul SPP, Lucian Pahonţu, la interviurile DC NEWS. El a spus, la începutul lunii septembrie, că totul se reduce, în esenţă, la atacuri la adresa preşedintelui Nicuşor Dan.

"Eu nu am nicio obligaţie la domnul Pahonţu, însă încerc să fiu echilibrat, corect cu toţi oamenii cu care am de-a face. Fie că sunt politicieni, fie că sunt şefi de instituţii de stat, o să fiu un om corect în toate relaţiile astea, tocmai pentru a detensiona toate suspiciunile reciproce care apar între noi ca oameni", a mai declarat Nicușor Dan.

"Revoluţia rămâne o rană"

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat, din nou, că "Revoluţia rămâne o rană" şi pentru că "statul român nu a tranşat această chestiune şi nu a spus cine sunt vinovaţii".

"Revoluția rămâne o rană. (...) Faptul că au existat așa de multe victime și faptul că statul român nu a tranșat această chestiune și nu a spus cine sunt vinovații, asta va rămâne mult timp o rană în societatea noastră și o chestiune extrem de serioasă", a punctat Nicușor Dan.

Lucian Pahonțu a răspuns la "acuzațiile" Recorder

Reamintim că Lucian Pahonțu, directorul SPP, a venit cu o reacție în ceea ce privește "acuzațiile" care i s-au adus în spațiul public, după publicarea articolului Recorder. El a spus, pe zile și pe ore, ce s-a întâmplat în decembrie 1989 și în iunie 1990.

"Afirmațiile care mă vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament. Nu am ascuns niciodată aspecte privind parcursul meu profesional. Datele sunt cunoscute în spațiul public și sunt disponibile în mediul virtual de foarte mulți ani.

Poziția mea este simplă: nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de „poliție politică”. Având în vedere acțiunile mele din acea perioadă, am convingerea că acest aspect va fi evidențiat de verificările întreprinse de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, instituție care are la dispoziție toate mecanismele legale pentru a clarifica veridicitatea afirmațiilor mele.

Resping cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie 1989 în Piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din Piața Universității, din zilele de 13-14 iunie 1990", a declarat Lucian Pahonțu, directorul SPP.

Istoricul Mădălin Hodor (CNSAS) și jurnalista Simona Ionescu au explicat de ce acuzațiile privind eventuale acte de poliție politică sau implicarea lui Pahonțu în dosarele Revoluției, nu se susțin pe baza documentelor oficiale.