Titus Corlățean cere Guvernului interimar demis Bolojan şi MAE să oprească orice demers de renunţare la dreptul de veto al României în UE

Ilie Bolojan

Titus Corlățean, fost ministru de Externe al României, critică decizia luată de Guvernul interimar demis Bolojan, prin care România s-a alăturat unui grup de 11 state europene, care doresc reducerea utilizării unanimității în politica externă a Uniunii Europene și extinderea votului cu majoritate calificată.

Titus Corlățean, senator PSD și președintele Comisiei pentru politică externă a Senatului României, acuză că hotărârea de renunțare la dreptul de veto al României în UE a fost luată de un Guvern demis și de o conducere demisă a MAE. Este un fapt care, în opinia sa, depășește competențele unui executiv interimar.

Titus Corlățean se declară "șocat că o astfel de temă a fost decisă de un GUVERN DEMIS și de o CONDUCERE DEMISĂ A MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE"

"Politica externă și renunțarea de către România, prin actualul Guvern demis, la dreptul de veto în Consiliul Uniunii Europene



M-am întors în Europa, așa că mă reîntorc la unele chestiuni europene. Încep cu o chestiune de politică externă și afaceri europene, care privește direct interesele României. Am aflat DIN PRESĂ că "România s-a alăturat unui grup de 11 state europene care solicită reducerea utilizării unanimității în politica externă a Uniunii Europene și extinderea votului cu majoritate calificată."



Tema în sine este foarte importantă, aș spune esențială, în actualul context regional și internațional, plin de provocări de securitate, de competiție acerbă pentru resurse de dezvoltare și pentru bătălia centrelor de putere și influență, inclusiv în interiorul UE.



Am fost șocat să constat că o astfel de temă a fost decisă de un GUVERN DEMIS și de o CONDUCERE DEMISĂ A MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, în afara cadrului legal determinat atât de competențele limitate ale unui Executiv demis, cât și de dispozițiile Legii nr. 373/ 2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene. Adică ILEGAL!

Si, pentru ca stupefacția să fie deplină, să constatăm că aflăm de această mutație esențială in politica externă românească prin intermediul presei. Inclusiv Președinții comisiilor de politică externă din cele 2 Camere ale Parlamentului și cel puțin o Comisie de afaceri europene, cea a Senatului..", scrie Titus Corlățean, într-o postare pe contul său de Facebook.

Parlamentul nu ar fi fost informat și consultat înainte de asumarea acestei hotărâri, deși Legea nr. 373/2013 stabilește proceduri despre cooperarea dintre Guvern și Parlament în afacerile europene, subliniază Titus Corlățean

Corlățean cere consultarea Parlamentului în decizia privind dreptul de veto al României în UE

"Subiectul este complex, cu argumente pro si contra consistente și tocmai de aceea el necesita o atentă cântărire, o dezbatere, cu consultarea prealabilă a Parlamentului și cu RESPECTAREA PREROGATIVELOR ÎN MATERIE ALE LEGISLATIVULUI! Adaug și că acest proces să fi fost promovat de un Guvern LEGITIM, cu puteri depline..



Sugerez spre atentă examinare, intr-un efort intelectual probabil fără precedent, guvernanților demiși, care s-au tot agățat de putere în ultimele luni, inclusiv conducerii demise a MAE, dispozițiile invocate mai sus ale Legii nr 373/ 2013, în special art. 2- prevederile legate de acordarea mandatului si mandatului general, în relatiile dintre Parlament și Guvern; art. 3 privind rolul și necesitatea luarii in considerare a Hotărârii Parlamentului sau a uneia dintre Camerele Parlamentului in definitivarea de către Guvern a poziției naționale de negociere în Consiliu, prevăzută în mandat; art. 7 privind obligativitatea informării prealabile a Parlamentului referitor, intre altele, la lista mandatelor generale care vor fi elaborate, spre observații si propuneri. Sugerez conducerii demise a MAE să studieze inclusiv art 7 para. 2 privind obligatiile care revin MAE.

Aș fi putut adăuga, dintr-o perspectivă usor extinsă, si art. 18 privind obligațiile Guvernului legate de elaborarea si adoptarea mandatelor generale pentru Consiliul European și rationamentul "a fortiori" pentru celelalte mandate la Consiliile ministeriale, dar aș fi fost probabil prea sofisticat, cu șanse mai reduse de a fi înteles de actualii titulari (demiși) guvernamentali.



NIMIC din toate cele de mai sus, pe care le regăsiți, ca text de lege, postate mai jos (pentru a facilita studiul individual al titularilor...), NU a fost respectat de actualul guvern demis si de MAE!

În ceea ce privește scrisoarea celor 11 SM, la Comisia de politică externă, și nici la cele de afaceri europene, nu am primit vreo informare, solicitare sau întrebare pe acest subiect!. Mai mult, reprezentanții MAE au fost prezenți la ședința Comisiei de afaceri europene a Senatului/CAE de marți, 2 septembrie, fără să menționeze nimic în legătură cu această inițiativă.



Față de cele de mai sus, în baza prerogativelor constituționale de control parlamentar asupra Executivului în domeniile mentionate, solicit public Guvernanților demiși si MAE să stopeze imediat orice demers promovat pe această linie, demersuri profund ilegale și care potențial contrazic interesele fundamentale și pârghiile aflate la dispoziția României în prezent, mai ales ÎN ACTUALUL CONTEXT INTERNAȚIONAL ȘI PLIN DE PROVOCĂRI!", a mai scris Titus Corlățean.



Titus Corlățean: "Solicit de pe acum VIITORULUI GUVERN să asigure respectarea deplină a Legii"



"Solicit de pe acum VIITORULUI GUVERN să asigure respectarea deplină a Legii nr. 373/ 2012 și să se prezinte la Parlament, pentru îndeplinirea obligațiilor legale în materia informarii prealabile si a mandatelor României la Consiliile ministeriale si Consiliul European, inclusiv în materia dreptului de veto!



Am preferat o comunicare publică a poziției de mai sus, din rațiuni de reciprocitate cu conduita actualilor guvernanți demiși. Cu viitorul Guvern sper să putem colabora altfel, în spiritul cooperarii instutionale loiale, consacrate de Constituția României!", a scris Titus Corlățean, pe contul său de Facebook.