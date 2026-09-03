Grindeanu acuză USR că își trădează țara pentru a-l apăra pe Fritz: Nu au nicio limită! Fritz nu este România!

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Sorin Grindeanu acuză USR că, prin grupul Renew din Parlamentul European, a susținut o rezoluție privind respectarea statului de drept în România.

Liderul PSD a explicat că demersul a eșuat după ce social-democrații europeni s-au opus, iar PPE și-ar fi schimbat decizia în ultimul moment. Acesta a criticat USR pentru că afectează imaginea și interesele României și a anunțat că PSD va continua confruntarea politică cu formațiunea.

"Pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR își trădează țara! A trecut o linie a iresponsabilității politice pe care niciun partid românesc nu ar trebui să o încalce.

Grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să impună în Comisia LIBE din Parlamentul European o rezoluție care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România. O rezoluție care ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, dacă vocea rațiunii nu ar fi primat până la final.

Social-democrații europeni au fost de la început alături de noi, iar rezoluția a fost un eșec. Inclusiv PPE și-a schimbat decizia, chiar în ultimul moment. Rând pe rând, minciunile useriștilor și ale altor trădători de dreapta au fost contracarate cu argumente.

Când investițiile străine au scăzut deja cu 80% sub mandatul lui Bolojan, ce semnal ar fi dat o astfel de rezoluție despre țara noastră?!", a scris Sorin Grindeanu pe pagina de Facebook.

"Useriștii însă nu au nicio limită. Fritz nu este România!"

"Useriștii însă nu au nicio limită. Au vrut să folosească țara ca armă în propriul război politic. Când ajungi să pui sub semnul întrebării statul de drept din România, afectezi credibilitatea noastră în fața partenerilor externi.

Fritz nu este România! Este doar un politician condamnat printr-o decizie definitivă a instanței.

USR nu este România! Sunt doar o haită de bezmetici trădători care sacrifică interesele României și banii europeni pentru a-și conserva scaunele.

Să îți folosești imaginea țării ca monedă de schimb pentru a face presiune internă este dovada supremă a lipsei de coloană vertebrală, pe care românii o vor putea sancționa la vot!

Până atunci, rămâne cum am spus: PSD se va bate cu acești trădători peste tot! Pentru că fiecare zi cu ei la putere înseamnă încă o zi care îngreunează traiul românilor, încă o zi în care economia este pulverizată și justiția atacată!", a scris Sorin Grindeanu pe pagina de Facebook.