Cele două sume importante din PNRR pierdute de România "pe ultima sută de metri". Ilie Bolojan: Guvernul n-are nicio responsabilitate

Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre sumele importante din PNRR ratate de România, afirmând că Guvernul pe care îl conduce "nu are nicio responsabilitate pe această temă".

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, luni, 31 august, în ziua în care se atinge termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cele două sume importante pe care țara noastră le-a pierdut "pe ultima sută de metri". Este vorba despre cei 770 de milioane de euro, reprezentând penalități pentru neîndeplinirea jalonului privind noua Lege a Salarizării și despre alte până în 100 de milioane de euro, aferente jalonului de decarbonizare.

Bolojan și-a început conferința prezentând întâi realizările României prin PNRR și abia apoi vorbind despre eșecuri. În legătură cu cei 770 de milioane de euro pierduți, Bolojan a încercat să se absolve de vină și a afirmat că Guvernul pe care îl reprezintă n-are "nicio responsabilitate pe această temă", respectiv pentru neadoptarea Legii Salarizării la timp.

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Ilie Bolojan: Am finalizat practic acest program

"Astăzi este ziua în care acest program important, cel mai mare program de finanțare al Uniunii Europene pentru țările membre, se finalizează pentru România. Așa cum știți, am avut două componente. O componentă de grant de aproximativ 13,5 miliarde de euro și una de împrumut, care a fost diminuată treptat ajungând la o valoare de aproximativ 7 miliarde. Am finalizat practic acest program. Apreciez că în urma lui în România vor rămâne investiții importante. În câteva minute se deschide Autostrada Moldovei pe un tronson de aproape 50 de kilometri, până spre Bacău. De asemenea, până la sfârșitul anului se va deschide și celălalt tronson, iar în primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR.

De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar și foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. În aproape toate reședințele de județ sunt în fiecare cea mai mare parte a școlilor modernizate, dotate, reabilitate, cu infrastructură corespunzătoare, de ultimă generație. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică pentru autoritățile locale pe care le-au finalizat în bună regulă.

Sumele pierdute de România pe ultima sută de metri

Dacă ar fi să exprim și aspectele care n-au fost cele mai bune, putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă. Este vorba de 770 de milioane de euro care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR care nu a fost îndeplinit.

Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea Legii Salarizării și Guvernul pe care îl reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să trecem legea. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru. De asemenea, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro, aferentă jalonului de decarbonizare. Asta pentru că, deși am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă ca efect al poluării și al unei funcționări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire pe perioada de iarnă, de asemenea pentru că în Valea Jiului n-am înlocuit niciun grup energetic cu grupuri pe gaz sau cu alte formule de fotovoltaice, sau de stocare, am prelungit cele două grupuri de la Turceni și de la Craiova până cel mai târziu în 2028, în așa fel încât să menținem atât încălzirea municipiului Craiova pe perioada de iarnă, dar și un echilibru în sistemul național de termoficare până alte capacități energetice pe gaz, pe stocare sau pe fotovoltaice vor fi finalizate. Acestea sunt un minus", a declarat Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă susținută în Târgu Mureș.

Ilie Bolojan: Am avut întârzieri pentru că nu s-a făcut de la început ce trebuia făcut

Ulterior, Ilie Bolojan a vorbit și despre întârzierile înregistrate de România în implementarea proiectelor din PNRR.

"De asemenea, vedem ce s-a întâmplat în derulare. Am avut întârzieri pentru că nu s-a făcut de la început ce trebuia făcut. În acest an calendaristic, una dintre prioritățile Guvernului a fost să facem tot ce ține de noi pentru a recupera aceste întârzieri, pentru a renegocia jaloane și acolo unde nu le puteam îndeplini, am reușit să corectăm numărul de jaloane, să le reducem amplitudinea în așa fel încât la finalul acestui exercițiu, România să beneficieze de acest grant care se ridică la 12-13 miliarde de euro și, de asemenea, de suma cea mai mare din împrumut.

Consider că a fost un salt important în domeniul investițiilor și foarte multe autorități locale, ministerele, au reușit să realizeze proiecte importante atât din PNRR, din cofinanțările proprii sau din bugetul de stat, pentru că și în acest proiect pe care l-am inaugurat astăzi la Târgu Mureș, o componentă importantă, de peste 40 de milioane, este generată prin rectificarea de buget de la bugetul de stat", a mai declarat Ilie Bolojan.

Precizăm că deși promisiunile inițiale din 2020 preconizau fonduri de zeci de miliarde de euro pentru investițiile din România, valoarea programului PNRR a fost tăiată succesiv până la aproximativ 20 de miliarde, din cauza renegocierilor și a ratării mai multor jaloane critice. Din suma totală, țara noastră a reușit să încaseze efectiv doar circa 13 miliarde de euro, pierzând definitiv sute de milioane din cauza eșecurilor administrative și politice.