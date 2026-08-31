Greșelile UE în politica externă. Titus Corlățean: România e în cel mai complicat moment din ultimele decenii / video

Titus Corlatean. Sursa Foto: Agerpres

Titus Corlățean, președinte al Comisiei de Politică Externă a Senatului, explică într-un interviu acordat DC News cum reașezarea polilor de putere, lipsa de adaptabilitate și erorile strategice ale Uniunii Europene expun țara noastră într-o lume dominată de conflicte și reconfigurări geopolitice.

Titus Corlățean, fost ministru al Afacerilor Externe și președinte al Comisiei de Politică Externă a Senatului, atrage atenția, într-un interviu la DC News cu jurnalistul Val Vâlcu, asupra faptului că „România este probabil cel mai complex și mai complicat moment dintr-un foarte lung ciclu, care a început înainte de intrarea în Uniunea Europeană și NATO“.

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„Politica externă este mai complicată ca oricând, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să o faci și de preferință într-o strategie pusă la punct, cu niște coordonatori și cu niște oameni care să presteze cum trebuie. Nivelul de adaptabilitate al României, care a fost imperfect, ne-a pus în situația să suferim din anumite puncte de vedere“, explică Titus Corlățean.

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România și Uniunea Europeană, în fața conflictelor globale

În fața unei lumi dominate de războaie și a unei tendințe globale care tinde spre multipolaritate, România și Uniunea Europeană trebuie să se adapteze astfel încât impactul economic să fie cât mai redus.

„Multiplicarea numărului de conflicte e o reflecție a faptului că de ani de zile se reașează polii de putere în această lume. De ceva timp am ieșit din sistemul unipolar, când SUA erau singurele care dominau societatea internațională contemporană, și am intrat într-un sistem care tinde spre multipolarism, dar nu știm încă toți centrii din acest sistem“, punctează Corlățean.

El precizează în același timp că, în prezent, „competiția strategică, politică, militară și mai ales cu conținut economic ne cam zgâlțâie pe toți“, mai ales țările mai mici.

Greșelile Uniunii Europene în politica externă

Faptul că România face parte din Uniunea Europeană și NATO reprezintă o plasă de siguranță pentru România, consideră senatorul, însă nu trebuie negate greșelile făcute de anumiți lideri occidentali în modul în care UE se raportează la regiuni de pe glob care nu au aceeași cultură și care nu împărtășesc în totalitate valorile europene.

„Slavă Domnului că noi suntem într-o barcă euro-atlantică solidă, dar care nu pare să mai fie la fel de solidă ca înainte, inclusiv din cauza faptului că au fost lideri occidentali care nu au înțeles că Sudul Global e mult mai mare decât sistemul nostru de state cu democrație de timp occidental“, spune Titus Corlățean adăugând că aceștia „aveau obligația să se miște în mai multe colțuri ale lumii, dar nu neapărat prin impunerea anumitor standarde de democrație“.

„La noi funcționează, le înțelegem și le împărtășim, dar lucrurile astea nu sunt valabile în alte părți și riști să nu ai succes în dialog. Atunci, UE nu a fost consecventă în a se extinde în contactele sale în zone în care aceste lucruri contează“, precizează Titus Corlățean.

Riscurile Uniunii Europene și ale Occidentului la ONU

Nu în ultimul rând, președintele al Comisiei de Politică Externă a Senatului, precizează că, în cadrul Adunării Generale a ONU, statele occidentale ar putea să fie minoritare, iar direcția globală să fie dictată de țări din Sudul Global.

„La Adunarea Generală a ONU nu vor mai fi 144 de voturi pentru a condamna, de exemplu, Federația Rusă pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, ci vor fi probabil sub 100 de voturi.

Asta înseamnă că nici Uniunea Europeană nu a înțeles să-și adapteze politicile și gestiunea strategică. Nu e un moment simplu și treaba asta cu conflictele ne-a pus și situații complicate și suferim economic“, concluzionează Titus Corlățean, fost ministru al Afacerilor Externe și președintele al Comisiei de Politică Externă a Senatului.