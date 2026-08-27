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Nicușor Dan: Orice persoană care a reprimat nu are ce să caute într-o funcție înaltă în stat. Domnul Pahonțu nu e în această situație

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 27 Aug 2026
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presedintele nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

După reuniunea trilaterală desfăşurată la Chişinău cu Maia Sandu şi Volodimir Zelenski, președintele Nicușor a susținut declarații de presă în cadrul cărora a vorbit despre generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

Întrebat dacă va convoca CSAT și va cere schimbarea lui Lucian Pahonțu, președintele Nicușor Dan a spus că ședința CSAT din 7 septembrie nu are legătură cu acest caz. Acesta a condamnat reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă și a spus că Lucian Pahonțu nu se află în această situație. 

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Jurnalist: Vă rog să ne spuneți dacă veți convoca Consiliul Suprem de Apărare și dacă veți solicita schimbarea domnului Pahonțu după dezvăluirile Recorder.

„Este o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării planificată pe 7 septembrie, dar nu are legătură cu acest caz.

Ca să vă răspund la întrebarea cu domnul Pahonțu, răspunsul este următorul: reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta și îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp de la acele evenimente.

În al doilea rând, orice persoană care a reprimat, participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român.

În al treilea rând, domnul Pahonțu nu e în această situație”, a spus președintele Nicușor Dan.

Jurnalist: Care va fi decizia dumneavoastră în final?

„V-am răspuns la întrebare”, a spus președintele Nicușor Dan.

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Nicușor Dan: Nu știu care e scandalul

Jurnalist: La începutul mandatului dumneavoastră ați spus că veți face evaluarea lui Pahonțu. Ați făcut-o?

„O evaluare a Serviciului am făcut-o cu propriile simțuri. Pare că funcționează, un serviciu profesionist. Și reacțiile serviciilor externe, cu care tangențial m-am intersectat, sunt în aceeași direcție. O evaluare managerială nu am făcut special pentru domnul Pahonțu pentru că sunt multe alte restanțe mult mai importante”, a spus președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă se impune o evaluare în contextul scandalului, Nicușor Dan a spus că nu știe care este scandalul și a afirmat că articolul de presă invocat are un titlu care nu e justificat de conținut.

Jurnalist: În lumina scandalului nu se impune o evaluare?

„Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul”, a spus președintele Nicușor Dan.

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Nicușor Dan: Asta e analiza mea!

Jurnalist: Potrivit unei investigații Snoop, Lucian Pahonțu nu a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere pentru că nu a făcut poliție politică. Acceptați un șef de serviciu secret în România care îngreunează aplicarea legii în ceea ce-l privește? 

SPP nu e un serviciu secret, este un serviciu de pază. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către CSAT acum 21 de ani, CSAT a făcut o verificare inclusiv la CNSAS cu privire la dacă a făcut sau nu poliție politică”, a spus președintele Nicușor Dan.

Jurnalist: Informațiile publicate de Recorder nu sunt motiv pentru demisia domnului Pahonțu?

„Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit articolul și nu am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea la momentul ăsta”, a spus președintele Nicușor Dan.

Jurnalist: Ați zis că nu există dovezi că domnul Pahonțu ar fi participat la acțiuni de reprimare a manifestațiilor de la Mineriadă sau de la Revoluție. Veți pune la dispoziție publicului documente care să confirme această afirmație? 

„Este un drept. Nu poți face proba negativă. Trebuie să faci o probă pozitivă. Eu nu pot să dovedesc că nu am fost ieri la Cahul. Trebuie să dovedească cineva că am fost la Cahul”, a spus președintele Nicușor Dan.

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