Care sunt legăturile AUR cu Moscova. Dan Dungaciu: Dacă George Simion este omul Rusiei, cel puțin două instituții din România trebuie să fie închise

Imagine cu Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR și George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Facebook Dan Dungaciu

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost invitat, miercuri, 26 august 2026, la interviurile DC News, acolo unde a vorbit despre relația AUR cu Rusia.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost acuzată de-a lungul timpului de către mai mulți oameni politici din România, dar și din Republica Moldova, că ar fi un partid al Rusiei. În acest context, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a fost întrebat de către analistul politic Bogdan Chirieac, miercuri, 26 august 2026, la interviurile DC News, care este, de fapt, relația AUR cu Federația Rusă. El a declarat că partidul susține valorile euroatlantice și nu are nicio conexiune cu Moscova.

Potrivit lui Dungaciu, relația AUR cu Rusia a fost inventată atunci când liderul partidului, George Simion a fost acuzat de către Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, că s-ar fi întâlnit cu agenți ruși.

"Care este relația partidului dumneavoastră cu Federația Rusă?", l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe Dan Dungaciu.

"Zero, din toate punctele de vedere", a spus Dungaciu, apoi a continuat: "Nu avem nicio relație și nu am avut niciodată. Relația partidului cu Federația Rusă a fost inventată, nu de către instituțiile din România, atunci când a fost acuzat liderul AUR (George Simion n.r.) că ar avea o relație cu Federația Rusă. Eu am spus atunci public că dacă George Simion este omul Rusiei, cel puțin două instituții din România care se ocupă de securitate trebuie să fie închise. Cum l-au lăsat pe omul Rusiei să se plimbe nestingherit, să vorbească cu vicepremieri, să se întâlnească cu primarii, să aducă autocare de primari de la Chișinău. Cum?".

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Dan Dungaciu: Evident că George Simion nu este omul Rusiei

Potrivit lui Dungaciu, pentru promovarea acestei narațiuni "s-a inventat" un personaj de peste Prut care să spună că George Simion este omul Rusiei.

"Ei știu asta și de asta au inventat un Ostap Bender (personaj fictiv n.r.) de peste Prut pe care l-au dus să spună că el știe de la un coleg ucrainean că George Simion este omul Rusiei. De asta au făcut-o pentru că ei nu puteau să iasă public să spună mizeria asta. Evident că nu este (omul Rusiei n.r.)", a mai spus Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a mai declarat că ministrul de Interne de la Chișinău i-ar fi comunicat că "dosarul lui George Simion din Republica Moldova este gol". Potrivit lui Dungaciu, totul ar avea legătură cu candidatura lui Simion la alegerile prezidențiale din 2025.

"Mie mi-a spus fostul ministru de Interne de la Chișinău că dosarul lui George Simion din Republica Moldova este gol. Nu există nimic acolo. De asta după alegerile prezidențiale, care au fost duminică, ultimele, câștigate de Nicușor Dan, luni era pusă ședința de judecată pentru dosarul George Simion. Chișinăul se pregătea că s-ar putea să iasă George Simion președintele României", a mai declarat Dan Dungaciu.

Întrebat ce s-a mai întâmplat între timp cu acel dosar, Dan Dungaciu a spus: "Nimic. Au zis că dacă nu a ieșit președinte au lăsat-o așa".

"Îl folosim data viitoare", a glumit Bogdan Chirieac.

Pe cine numește Dungaciu un "Ostap Bender". "Asta a fost operațiune"

Astfel, Dungaciu suține că narațiunea "George Simion - omul Rusiei" este "o invenție fără nicio probă". El îl acuză pe Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, că ar fi propagat acest mesaj și lansează critici dure la adresa acestuia.

"Sigur. Toată povestea asta este o invenție fără nicio probă, nimeni din România nu și-a asumat asta, au adus un Ostap Bender să spună asta, care s-a prevalat de faptul că a fost ministru Apărării, fiind înainte ministru al Transporturilor și a fost mutat la Ministerul Apărării deoarece au venit procurorii și au zis: "luați-l de aici că-l arestăm".

Ministerul Apărării din Republica Moldova are cel mai mic buget. Acolo nu se întâmplă nimic. Dacă te pune cineva ministru al Apărării în Republica Moldova ești la final de carieră. Acum își folosește acest atribut pe care nu și l-a folosit niciodată, nu are nicio legătură cu domeniul și a venit la București, a fost pus pe televiziune și a spus: "noi știm". Asta a fost operațiune", a mai spus Dan Dungaciu.

Întrebat apoi de către Bogdan Chirieac de ce AUR nu cere instituțiilor din România un raport oficial privind acest lucru, Dungaciu a spus: "Eu cred că s-a făcut asta".

"Și de ce nu cereți să fie făcut public?", a întrebat apoi Bogdan Chirieac.

"E o idee asta, s-ar putea să ne gândim să o reluăm. O să merite reluată această chestiune, într-adevăr", a spus Dan Dungaciu.

Ce spunea Anatol Șalaru în anul 2025 despre George Simion

Reamintim că în anul 2025, Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, afirma că liderul AUR, George Simion, s-a întâlnit în 2013-2014, la Cernăuți, cu un reprezentant al serviciului de securitate rusesc (FSB), care era monitorizat de serviciile de informații ucrainene. Ulterior, George Simion l-a dat în judecată pentru aceste afirmații, dar a pierdut procesul intentat împotriva lui Anatol Șalaru.