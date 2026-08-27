Parcul "Tudor Arghezi" se extinde cu aproape 4 hectare. Primarul PSD al Sectorului 4 merge pe șantier cu un reprezentant important al Administrației Trump - FOTO

Primarul PSD al Sectorului 4 va efectua o vizită de lucru pe șantierul extinderii Parcului "Tudor Arghezi". Sursa foto: Facebook Daniel Băluță

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, va efectua joi, 27 august, o vizită de lucru pe șantierul extinderii Parcului "Tudor Arghezi". El va fi însoțit de Paolo Zampolli, trimisul tpecial al președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale.

Parcul "Tudor Arghezi" din Sectorul 4 al Capitalei se extinde cu aproape patru hectare, într-un proiect care va aduce noi spații verzi, locuri de joacă și zone dedicate copiilor și familiilor.

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, va efectua, joi, 27 august, o vizită de lucru pe șantierul noii zone verzi. Extinderea Parcului "Tudor Arghezi" va purta denumirea simbolică "Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump" și este prezentată drept un proiect menit să marcheze Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite.

La vizita de pe șantier va participa și Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale. Prezența reprezentantului Administrației Trump alături de primarul Sectorului 4 subliniază componenta româno-americană a proiectului.

Primaria Sectorului 4: Parcul va integra zone tematice inspirate de repere reprezentative ale SUA

"Noul spațiu verde, care va purta denumirea simbolică „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”, este gândit atât ca un nou loc de recreere pentru comunitate, cât și ca un simbol al prieteniei și al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

În cadrul vizitei vor fi prezentate stadiul lucrărilor și conceptul viitorului parc, care va integra zone tematice inspirate de repere reprezentative ale Statelor Unite ale Americii, alături de noi suprafețe verzi și spații destinate copiilor și familiilor.

Primarul Daniel Băluță va fi însoțit în această vizită de Paolo Zampolli, Trimisul Special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale", se arată într-un comunicat de presă emis de Primăria Sectorului 4.

Reamintim că primarul Daniel Băluță a avut o întâlnire cu Paolo Zampolli, trimisul special al SUA pentru Parteneriate Globale, și în luna aprilie. Atunci cei doi au discutat despre investiții strategice în Sectorul 4.

Sursa foto: Facebook Daniel Băluță

Cine este Paolo Zampolli

Paolo Zampolli este un om de afaceri și fost organizator de concursuri de frumusețe, născut în Italia. După ce a imigrat în Statele Unite și a fondat o agenție de modeling acolo, Zampolli a devenit un prieten apropiat al lui Donald Trump. El este cel care l-a prezentat pe Trump viitoarei sale soții, Melania Knauss, în anul 1998.

După ce a renunțat la modeling, Zampolli a fondat o firmă imobiliară și a reprezentat Dominica la Organizația Națiunilor Unite. În anul 2020, Donald Trump l-a numit pe Zampolli în consiliul de administrație al Centrului Kennedy. În martie 2025, în timpul celei de-a doua Administrații Trump, Zampolli a fost numit trimis special pentru Parteneriate Globale. În ianuarie 2026, Zampolli a făcut parte din delegația americană de la Forumul Economic Mondial de la Davos. Totodată, el l-a însoțit pe vicepreședintele SUA, JD Vance, în Ungaria, pe 7 aprilie, pentru a se întâlni cu Viktor Orbán înaintea alegerilor parlamentare maghiare din 2026.

Paolo Zampolli, încântat de randările Parcului Prieteniei Româno-Americane "Donald Trump"

La începutul lunii iunie, Paolo Zampolli s-a declarat încântat de modul în care va arăta parcul "Donald Trump" din Sectorul 4.

Într-o postare pe Instagram, el a dezvăluit că a discutat la telefon cu Daniel Băluță, iar acesta i-a prezentat randările viitorului parc, dedicat celebrării Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii.

"Împreună, steagurile, cel american și cel românesc, stau ca simboluri ale parteneriatului durabil dintre cele două națiuni ale noastre", și-a încheiat postarea Paolo Zampolli. Vezi mai mult AICI.

De ce extinderea Parcului "Tudor Arghezi" va primi denumirea de "Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump"

Primăria Sectorului 4 anunțase în luna mai printr-un comunicat de presă că extinderea Parcului "Tudor Arghezi" va primi denumirea de "Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump", explicând decizia.

"Denumirea noului spațiu verde care se amenajează lângă Parcul Tudor Arghezi reprezintă un gest simbolic de respect și de reafirmare a deschiderii comunității Sectorului 4 către dialog, cooperare și consolidarea relațiilor transatlantice, într-un context internațional în care parteneriatul strategic româno-american continuă să constituie un pilon esențial al securității, dezvoltării și stabilității regionale, cu atât mai mult cu cât, anul acesta, Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la declararea Independenței.

De asemenea, noua denumire se înscrie în direcția constantă a Sectorului 4 de promovare și susținere a valorilor europene și occidentale, reflectată deja prin denumirea unor obiective de utilitate publică precum Pasajul Europa Unită și Strada Europa Unită, inițiative care au avut, de altfel, rolul de a transmite un mesaj clar privind apartenența comunității noastre la spațiul valorilor democratice europene, al cooperării internaționale și al parteneriatelor strategice durabile", preciza atunci Primăria Sectorului 4.