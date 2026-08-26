Rusia îl convoacă pe însărcinatul cu afaceri al României la Moscova/ UPDATE: Reacția MAE

Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus. Foto: Agerpres

MAE rus a anunțat că îl convoacă joi, 27 august, pe însărcinatul cu afaceri al României la Moscova, fără a oferi mai multe detalii despre această decizie. La scurt timp, MAE de la București a reacționat și a transmis un comunicat în acest sens.

UPDATE: Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, miercuri, convocarea însărcinatului cu afaceri al României la Moscova la MAE al Federației Ruse, pentru ziua de joi, 27 august.

„Prezumăm că această convocare vine ca răspuns la măsurile diplomatice adoptate de România ca reacție la valul de incidente cu drone generate de războiul de agresiune dus de Federația Rusă”, se arată în comunicatul emis de MAE.

Știre inițială

Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat pentru joi la Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, a informat miercuri ministerul rus, transmite agenţia de presă Interfax.

„Joi, 27 august, reprezentantul temporar pentru afaceri al României a fost convocat la Ministerul de Externe rus”, a informat miercuri MAE rus, potrivit Agerpres.

Tensiuni diplomatice între România și Rusia, după incidentele cu drone

Deși comunicatul transmis de partea rusă nu precizează motivul convocării, aceasta are loc în contextul tensiunilor diplomatice dintre București și Moscova, amplificate de incidentele repetate cu drone de pe teritoriul României.

Interfax amintește că, în iulie, ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate, a fost rechemat la Bucureşti pentru consultări în urma unor incidente cu vehicule aeriene fără pilot care au intrat în spaţiul aerian românesc.

Precizăm că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe din România pe 29 mai, în urma incidentului de la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Atunci, două persoane au fost rănite. În urma acestui incident, România a decis declararea consulului general al Federației Ruse la Constanța drept persona non grata și închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanța.

Apoi, în perioada 24-26 iulie, spațiul aerian al României a fost încălcat în mod repetat în contextul atacurilor cu drone desfășurate în proximitatea graniței cu Ucraina. MAE român l-a convocat din nou, atunci, pe ambasadorul Rusiei la București pentru a solicita explicații cu privire la aceste evenimente.

Trei drone doborâte în trei zile

Amintim că, la 24 iulie, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, după ce a fost detectată de radarele MApN la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul a urmat un traseu spre Brăila, Fetești și Buzău, iar autoritățile au emis mesaje RO-Alert în județele Tulcea și Brăila. Două F-16 românești și două Eurofighter italiene au fost ridicate pentru monitorizare. La ora 11:02, un F-16 românesc a doborât drona într-o zonă nelocuită, în apropiere de Padina, județul Buzău. Ulterior, Parchetul General a stabilit că aparatul era de tip Shahed, utilizat de Rusia.

O zi mai târziu, la 25 iulie, o nouă dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc, în zona frontierei cu Ucraina. În aceeași noapte, radarele MApN detectaseră mai multe drone în apropierea frontierei, ceea ce a dus la emiterea unui RO-Alert pentru nordul județului Tulcea și la ridicarea unui elicopter IAR 330 Puma SOCAT. Ulterior, două F-16 românești au interceptat o dronă care pătrunsese în spațiul aerian național și au doborât-o în jurul orei 08:22. Aparatul a fost distrus la aproximativ 10 kilometri nord-vest de Sfântu Gheorghe, într-o zonă nelocuită.

La 26 iulie, pentru a treia zi consecutiv, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Aparatul a ajuns deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia, iar la ora 10:13 a fost doborât de un F-16 al Forțelor Aeriene Române, la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, deasupra Mării Negre.

Pentru populația din zona Tulcea a fost emis un mesaj RO-Alert. Președintele Nicușor Dan a calificat încălcările repetate ale spațiului aerian drept „inadmisibile și intolerabile” și a anunțat un protest diplomatic față de Rusia.