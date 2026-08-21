„Vacile fantomă” au ajuns la Parchetul European. Ce au descoperit procurorii / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @The Yuri Arcurs Collection

Cum au obținut fermierii greci subvenții europene pentru vaci imaginare. O analiză POLITICO a datelor oficiale scoate la iveală diferențe între cererile pentru subvenții și numărul de animale înregistrat în evidențele oficiale.

Fermierii greci au solicitat în 2024 subvenții europene pentru zeci de mii de animale în plus față de numărul de animale pe care îl pot justifica evidențele oficiale ale țării, potrivit unei analize POLITICO bazate pe date guvernamentale. Constatarea riscă să amplifice scandalul mai amplu privind subvențiile agricole din Grecia. Analiza scoate la iveală diferențe între efectivele de bovine aflate în scădere, raportate de ELSTAT, agenția de statistică a Greciei, și datele privind subvențiile înregistrate de Ministerul Agriculturii elen.

Scandalurile recente din sectorul agricol au determinat guvernul de la Atena să promită reforme și controale mai stricte în agricultură.

„Creșterea animalelor în Grecia începe o nouă etapă”, a declarat în iunie ministrul Agriculturii, Margaritis Schinas, în cadrul unei conferințe de presă. „Își respectă angajamentele față de UE și intră într-o nouă eră în sectorul agricol, una bazată pe reguli, transparență și încredere”.

Datele arată însă că guvernul mai are de lucru până când va avea suficiente informații pentru a controla situația.

Pentru anul 2024, datele Ministerului Agriculturii arată că autoritățile grecești au plătit subvenții europene pentru aproximativ 260.000 de vaci de lapte, potrivit unor cifre citate de un site grec de știri agricole și confirmate de POLITICO cu Ministerul Agriculturii.

O vacă de lapte produce, în general, un vițel pe an. Prin urmare, aceste vaci ar fi trebuit să adauge aproximativ același număr de viței la efectivul național. Datele Ministerului Agriculturii arată, de asemenea, că în 2024 aproximativ 70.000 de bovine au fost sacrificate pentru carne, activitate care se califică, de asemenea, pentru subvenții. Grecia nu publică date complete despre bovinele eliminate din efective din cauza vârstei, a scăderii productivității sau a bolilor. Trei crescători greci de bovine au declarat pentru POLITICO că aceste eliminări reprezintă aproximativ 20% din efectiv în fiecare an.

Având în vedere că în 2024 Grecia avea aproximativ 600.000 de bovine, potrivit ELSTAT, acest lucru ar însemna o scădere cu aproximativ 120.000 de animale. Dacă sunt luate în calcul și datele privind subvențiile, această estimare sugerează că efectivul național ar fi trebuit să crească cu aproximativ 70.000 de animale în acel an. În schimb, datele compilate de ELSTAT prin sondaje anuale arată că efectivul național de bovine a scăzut, de la aproximativ 640.000 de animale în 2023 la 600.000 în 2024 și la 520.000 în 2025, potrivit celor mai recente cifre publicate în iunie.

Diferența ar putea fi chiar mai mare, spune Nikos Dimopoulos, președintele Asociației Crescătorilor de Animale din Kavala. De exemplu, unele dintre animalele sacrificate ar fi putut fi importate, în loc să facă parte din efectivul național.

Parchetul European a intrat pe fir

Scandalul subvențiilor agricole din Grecia a ajuns și în atenția Parchetului European. Instituția verifică mai multe cazuri în care fermieri sunt suspectați că au cerut bani europeni pentru terenuri pe care nu le dețineau sau nu le foloseau și pentru activități agricole pe care nu le-au făcut. În iulie, procurorii europeni au anunțat că 22 de persoane au fost puse sub acuzare într-un dosar privind fraude cu fonduri agricole. Printre acestea se află și patru parlamentari ai partidului de guvernământ Noua Democrație. Toți cei acuzați neagă că au făcut ceva ilegal.

Ancheta ridică și o problemă legată de evidența animalelor. Potrivit documentelor Parchetului European, unii veterinari și foști oficiali ai OPEKEPE, agenția care administra subvențiile agricole, sunt suspectați că ar fi modificat numărul animalelor din bazele oficiale. Într-unul dintre dosare, un crescător ar fi primit subvenții pentru mai multe vaci decât avea în realitate. Un parlamentar este acuzat că ar fi intervenit pentru ca plata să fie făcută, după ce un medic veterinar ar fi modificat numărul animalelor din registrul oficial. Cazul ajunge în instanță pe 2 octombrie.

Pentru a primi bani europeni pentru animale, autoritățile trebuie să știe câte animale există cu adevărat. Dacă numărul din registre este mai mare decât numărul real, un fermier poate ajunge să primească bani pentru animale care nu există. Iar când datele oficiale din mai multe baze nu se potrivesc, devine foarte greu de verificat cine primește corect subvenția și cine nu.