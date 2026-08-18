China: Rămășițele pământești ale fostului premier Zhu Rongji,  incinerate la Beijing

Rămășițele pământești ale fostului premier chinez Zhu Rongji au fost incinerate marți la Beijing, informează agenția de presă Xinhua.

Președintele Xi Jinping și alți lideri de rang înalt ai Partidului Comunist Chinez (PCC) și ai statului i-au adus marți un ultim omagiu lui Zhu Rongji la Cimitirul Revoluționar Babaoshan.

Pe o muzică solemnă, cu stegurile naționale coborâte la jumătate, ei au mers încet în direcția trupului neînsuflețit lui Zhu și au stat în picioare în tăcere, în semn de omagiu. Apoi i-au adus un ultim omagiu făcând trei plecăciuni și au dat mâna cu membrii familiei lui Zhu. Fostul președinte chinez Hu Jintao a trimis o coroană de flori pentru a-și exprima condoleanțele pentru moartea lui Zhu.

Zhu, care a decedat la 12 august la vârsta de 98 de ani, a fost membru al Comitetului permanent al Biroului Politic al Comitetelor Centrale 14 și 15 ale Partidului Comunist Chinez (PCC) și premier al Consiliului de Stat.

Potrivit Xinhua, într-un necrolog difuzat în comun de Comitetul Central al PCC, Comitetul Permanent al Congresului Național al Poporului, Consiliul de Stat și Comitetul Național al Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, Zhu a fost descris drept 'membru de vază al partidului, luptător comunist loial și care a trecut testul timpului, revoluționar proletar remarcabil, om de stat și lider al partidului și al statului', informează Agerpres.