Turist mort după ce a fost lovit de fulger pe Muntele Etna

Muntele Etna. Sursa foto: Agerpres

Un turist american în vârstă de 29 de ani a murit după ce a fost lovit de fulger pe Muntele Etna, în timp ce făcea drumeții într-o zonă închisă vizitatorilor din cauza activității vulcanice.

Pompierii italieni au transmis, luni, 17 august, că un bărbat de 29 de ani a murit după ce a fost lovit de fulger pe Muntele Etna, în timp ce făcea drumeții într-o zonă restricționată.

Zona, restricționată după eruperea vulcanului Etna

Aria respectivă era închisă vizitatorilor din cauza activității vulcanice recente, potrivit aceleiași surse, scrie The Guardian.

Bărbatul, în vârstă de 29 de ani și originar din Kansas, a fost salvat cu ajutorul unui elicopter după ce a fost lovit de fulger duminică seara, într-o zonă expusă aflată deasupra limitei pădurii. Ulterior, personalul medical l-a declarat decedat. Numele său nu a fost făcut public.

Autoritățile au închis pentru drumeți suprafețe întinse de pe versanții vulcanului, din cauza activității sale prelungite. Aceasta a dus și la închiderea aeroportului din apropierea orașului Catania pentru cea mai mare parte a săptămânii trecute.

Oficialii au precizat că, în ultimele decenii, pe Etna au murit mai multe persoane lovite de fulger decât în urma activității vulcanice. Ultimele decese provocate de o erupție pe cel mai activ vulcan din Europa au avut loc în 1987.

Etna continuă să provoace probleme în Sicilia, inclusiv în traficul aerian

Activitatea vulcanică a vulcanului continuă, însă, să provoace perturbări în regiune. Evenimentul a perturbat inclusiv traficul aerian. Cenușa vulcanică provenită de la erupție a ajuns până în Malta, la aproximativ 220 de kilometri sud de vulcan în urmă cu șase zile, unde 19 zboruri au fost anulate, iar alte curse au înregistrat întârzieri importante.

Problemele au afectat în special aeroportul din Catania, unul dintre principalele puncte de acces către Sicilia. Aeroportul a fost închis mai multe zile din cauza norului de cenușă, iar sute de zboruri au fost anulate sau redirecționate către alte aeroporturi de pe insulă.

Situația a creat dificultăți pentru mii de turiști aflați în Sicilia în plin sezon estival. Aeroportul din Palermo a preluat o parte dintre zborurile redirecționate, însă capacitatea limitată a infrastructurii alternative a pus presiune pe transportul rutier și feroviar. În perioada 6-12 august, aproximativ 36% dintre cele aproape 2.000 de zboruri programate au fost anulate, iar peste 600 au fost redirecționate.

După mai multe zile de restricții, aeroportul din Catania și-a reluat operațiunile pe 15 august, după ce nivelul de alertă aviatică pentru Etna a fost coborât de la roșu la portocaliu. Totuși, activitatea vulcanului a continuat, iar emisiile de cenușă au rămas o problemă pentru traficul aerian.

Și în luna iulie, activitatea vulcanului Etna a provocat perturbări în traficul aerian din Sicilia. Pe 26 iunie a început un nou episod eruptiv, cu emisii de lavă, iar autoritățile au ridicat nivelul de alertă. Fluxurile de lavă observate atunci s-au oprit pe 4 iulie, însă activitatea vulcanului a continuat în perioada următoare. La începutul lunii iulie, un al doilea flux de lavă, de dimensiuni reduse, a fost observat pe Etna. Acesta a avansat puțin peste 100 de metri înainte de a se opri, însă vulcanul a continuat să fie monitorizat îndeaproape.