Parlamentul de la Budapesta i-a ridicat imunitatea parlamentară lui Peter Magyar. Premierul ungar, suspect într-un caz de furt

Foto: Agerpres / Premierul Ungariei Peter Magyar

Parlamentul de la Budapesta a decis luni să ridice imunitatea parlamentară a trei aleși, printre care se află și premierul Ungariei, Peter Magyar.

Adunarea Națională a Ungariei a votat în unanimitate, cu 139 de voturi „pentru" și niciun vot „împotrivă”, ridicarea imunității parlamentare a premierului Peter Magyar, în timp ce procurorii continuă ancheta în care este suspectat de furt.

Cazul vizează un incident din iunie 2024, când Peter Magyar ar fi luat telefonul unui bărbat care îl filma într-un club din Budapesta și l-ar fi aruncat ulterior în Dunăre, potrivit Szegeder.hu.

Din acest motiv, în prezent, premierul maghiar este anchetat de procurori sub suspiciunea comiterii unei infracțiuni minore de furt.

Parchetul General ceruse în septembrie 2024 Parlamentului European ridicarea imunității lui Peter Magyar, însă solicitarea nu a fost aprobată. După ce Peter Magyar a devenit deputat în Parlamentul Ungariei, ancheta a fost redeschisă, iar cererea cu privire la ridicarea imunității a fost trimisă Parlamentului ungar.

Premierul ungar respinge acuzația de furt

Peter Magyar a cerut anterior colegilor săi să voteze pentru ridicarea imunității și a spus că nu a comis nicio infracțiune și că astăzi ar proceda la fel ca atunci.

Premierul ungar a respins acuzația de furt și a descris dosarul, în care prejudiciul este estimat la puțin peste 300 de dolari, ca fiind motivat politic. El a criticat și faptul că procurorii au cerut ridicarea imunității sale în același timp cu cea a doi foști miniștri din Guvernul Orban, acuzați în dosare care vizează utilizarea necorespunzătoare a unor zeci de milioane de dolari din fonduri publice și primirea unor mite de milioane de dolari.

Premierul ungar a declarat că nu a comis nicio infracțiune, că își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale și că persoanele care nu au nimic de ascuns ar trebui să vorbească deschis.

Ce este imunitatea parlamentară

Imunitatea parlamentară are rolul de a proteja aleșii de eventuale presiuni sau persecuții politice și de a le permite să își exercite mandatul fără teama unor măsuri judiciare motivate politic.

Fostul guvern condus de Viktor Orban a solicitat ridicarea imunității sale pe perioada mandatului de europarlamentar, dar Parlamentul European a respins în mod repetat cererea.