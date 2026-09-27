Aterizare de urgență a unui avion cu aproape 300 de pasageri, în Portugalia. Patru persoane au fost spitalizate

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Un avion Delta Air Lines, cu 296 de pasageri la bord, a efectuat duminică, 27 septembrie, o aterizare de urgență pe aeroportul din Porto, după ce a fost detectat fum în cabină.

Un avion al companiei Delta Air Lines a efectuat o aterizare de urgenţă duminică pe aeroportul din Porto, în nordul Portugaliei, după ce a fost detectat fum în cabină, iar 14 pasageri au primit asistenţă, a anunţat protecţia civilă, citată de AFP, conform Agerpres.

Potrivit presei locale, avionul, care decolase de la Barcelona cu destinaţia Boston, transporta 296 de pasageri. Este vorba despre zborul DL251, operat cu un Airbus A330-300.

Patru persoane, transportate la spital

Dintre cei 14 pasageri care au primit asistenţă la Porto, patru sunt calificaţi ca fiind „răniţi uşor” după ce au inhalat fum şi au fost spitalizaţi, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al protecţiei civile. Potrivit presei portugheze, trei dintre cele patru persoane transportate la spital sunt pasageri, iar una este membru al echipajului.

Alerta a fost declanşată în jurul orei 17:33, iar aeronava a aterizat la aproximativ 17:59. A fost activat un nivel de alertă 2, iar la intervenţie au fost mobilizate iniţial 67 de persoane din serviciile de urgenţă.

Operaţiunile pe aeroport au fost suspendate pentru câteva minute, fiind reluate ulterior.

Cauza incidentului nu este cunoscută, au precizat serviciile de urgenţă. Până în prezent, autorităţile portugheze nu au precizat dacă fumul a fost provocat de un incendiu sau de o defecţiune tehnică.

Incidente similare cu baterii externe, în zbor

Incidentul de la Porto a avut loc în aceeași zi în care compania Lufthansa a anunțat un incident în care a fost implicată o baterie externă, produs în timpul unei curse Frankfurt-Lisabona. O aeronavă care efectua acest zbor, sâmbătă, a fost deviată către Lyon după ce o baterie externă aparținând unui pasager a luat foc la bord.

Incidentul s-a produs la bordul zborului LH1170, operat cu un Airbus A321-200, care transporta 198 de pasageri. Echipajul a securizat bateria într-un sac special conceput pentru bateriile cu litiu, iar piloţii au decis să devieze aeronava către Lyon şi au declarat o situaţie de urgenţă pentru a primi prioritate la aterizare.

Alte două evenimente similare în luna septembrie

La 17 septembrie, un incident similar a avut loc la bordul unui avion KLM care efectua cursa Amsterdam-Curaçao. O baterie externă a luat foc în timpul zborului, în timp ce aeronava se afla deasupra Oceanului Atlantic. Echipajul a reuşit să stingă incendiul, însă piloţii au decis să se întoarcă la Amsterdam din motive de siguranţă. Boeingul 777 a aterizat la aeroportul Schiphol, iar cei 322 de pasageri au fost cazaţi peste noapte şi transportaţi ulterior către destinaţie cu o altă aeronavă. Fostul pilot Cezar Osiceanu a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, că acest gen de incidente pot duce la catastrofe aeriene majore.

O săptămână mai târziu, pe 24 septembrie, un incident asemănător s-a produs în Coreea de Sud. O baterie externă aflată într-o geantă a unui pasager a luat foc la bordul unui avion Air Seoul care se pregătea să decoleze de pe aeroportul internaţional Incheon către Da Nang, în Vietnam. Echipajul a intervenit rapid şi a stins flăcările, potrivit agenţiei Yonhap. La bord se aflau 221 de pasageri şi şapte membri ai echipajului. Deşi unele persoane au acuzat disconfort respirator, nu au fost raportate victime şi nimeni nu a fost transportat la spital. Aeronava a fost înlocuită, iar zborul a plecat cu o întârziere de aproximativ două ore şi 50 de minute.