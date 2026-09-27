Insula Skiathos, lovită de o furtună puternică. Apele au "măturat" magazinele și restaurantele din zonă - VIDEO

Sursa foto: captură video skiathoslife.gr

Insula Skiathos din Grecia a fost lovittă de o furtună puternică. Serviciul Național de Meteorologie grecesc a emis un cod portocaliu de ploi abundente.

Străzile Insulei Skiathos au fost inundate rapid, după ploaia torențială care a pornit sâmbătă după-amiază, în jurul orei 19:30, și a durat o jumătate de oră.

Imaginile transmise de skiathoslife.gr prezintă obiecte precum scaune și mese din restaurante luate de apă, amintind de fenomenele Daniel și Elias care au lovit Magnesia, în această perioadă în urmă cu trei ani.

Ploile abundente au provocat inundații și alunecări de teren în unele părți din centrul Greciei peste noapte, insula Skiathos și centrul Eviei fiind printre zonele cele mai afectate.

Peste 100 de milimetri de ploaie au căzut în câteva ore în Psachna, Evia, în timp ce în Skiathos s-au înregistrat peste 50 de milimetri, potrivit Observatorului Național al Greciei, potrivit ekathimerini.com.

Cod portocaliu de ploi abundente, furtuni și posibil grindină

În Skiathos, o furtună puternică a inundat o stradă principală din capitala insulei, măturând obiecte din magazinele din apropiere. Nu au fost raportate victime.

În centrul Eviei, inundațiile au afectat locuințele, iar alunecările de teren au aruncat pietre pe drumuri. Pompierii au salvat un bărbat și o femeie israelieni în vârstă de 55 de ani dintr-o mașină care a rămas blocată.

Serviciul Național de Meteorologie al Greciei a emis un cod portocaliu de ploi abundente, furtuni și posibil grindină în anumite părți din centrul și sudul Greciei. În centrul și nordul Mării Egee, se așteaptă vânturi puternice dinspre nord-est, de până la 8 grade pe scara Beaufort.

Grecia, inundații frecvente

Reamintim că, la începutul anului, inundaţiile grave declanşate în urma precipitaţiilor abundente au provocat distrugeri pe scară largă pe insula Lemnos din Grecia, situată în nordul Mării Egee.

Inundaţiile au avariat case, magazine şi infrastructura vitală, lăsând în urmă drumuri impracticabile şi perturbând viaţa de zi cu zi. De asemenea, în urmă cu un an, insula grecească Paros se confrunta cu inundații severe din cauza precipitațiile abundente.

Și în urmă cu trei ani furtunile a creat reale probleme în Grecia. Aunci, regiunea Tesalia a fos grav afectată. "După furtunile Daniel şi Elias din toamna trecută, aproximativ 20.000 de hectare de câmpii din Tesalia au fost inundate, iar peştii de apă dulce au fost duşi de râuri până în mare", spunea Dimitris Klaudatos, profesor de agricultură şi mediu la Universitatea din Tesalia.

Despre Insula Skiathos

Insula Skiathos se întinde pe 48 de kilometri pătrați din arhipelagul Insulelor Sporade (alături de Skopelos, Alonissos și Skyros) și își cucerește vizitatorii prin diversitate: adăpostește nu mai puțin de 60 de plaje, de la cele cu nisip fin, până la cele cu pietriș.

Cu avionul, durata călătoriei de la București la Insula Skiathos nu depășește mai mult de o oră. Cu mașina, din București până în Skiathos, sunt aproximativ 950 de kilometri. Transferul cu ferry durează două ore jumătate, potrivit sacalatorim.ro.

