Cina de stat oferită de Donald Trump lui Xi Jinping. Meniul complet pregătit la Casa Albă

Președinții SUA și Chinei, Donald Trump și Xi Jin Ping, alături de soțiile lor. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump i-a oferit lui Xi Jinping o cină de stat în cadrul vizitei de trei zile a liderului chinez în Statele Unite. Printre preparatele pregătite pentru invitați s-au numărat velouté de dovleac, ciuperci sălbatice și un desert cu vanilie, miere, nucă și vișine.

Președintele american Donald Trump și prima doamnă Melania Trump i-au găzduit pe omologul chinez Xi Jinping și pe soția acestuia, Peng Liyuan, la o cină de stat pe 24 septembrie, după o ceremonie oficială de primire desfășurată pe peluza Casei Albe. Vizita de stat a lui Xi a început oficial pe 23 septembrie și s-a încheiat vineri, 25 septembrie.

Deși Trump comparase sala de bal a Casei Albe, aflată încă în construcție, cu Marea Sală a Poporului din China, spațiul nu era pregătit pentru a găzdui lideri precum Xi. Astfel, cina de stat a avut loc în East Room, una dintre sălile principale ale Casei Albe.

Pe lângă membrii delegațiilor, printre invitații la cină s-au numărat lideri din industria tehnologiei precum Tim Cook de la Apple, Elon Musk de la Tesla și Sam Altman de la OpenAI. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a participat de asemenea la eveniment.

Meniul cinei de stat de la Casa Albă pentru Xi Jinping

Melania Trump a coordonat pregătirile pentru cină, care au inclus un meniu bazat pe ingrediente americane și cu „influențe chineze subtile”, potrivit unui comunicat al biroului său, citat de presa americană.

Masa a început cu un toast cu vin spumant Schramsberg Blanc de Noir, o referire la „Toast to Peace” („Toastul pentru pace”) dintre fostul președinte Richard Nixon și premierul Zhou Enlai, realizat cu același tip de vin la Beijing, în 1972.

Primul fel

Velouté de dovleac galben

Fricassée de ciuperci sălbatice

Pancetta crocantă

Ulei de ceapă verde

Al doilea fel

Biban de mare în crustă de susan

Bok choy baby înăbușit

Vinete de grădină coapte

Sos verde

Desert

Crémeux de vanilie și înghețată cu miere de la Casa Albă

Frangipane cu nucă

Confit de vișine

Spectacolul și decorul cinei de stat

Pe lângă preparatele culinare, administrația Trump a pregătit și un program artistic pentru cina de stat dedicată lui Xi.

Tenorul de operă Christopher Macchio, care a participat în trecut la mai multe evenimente asociate lui Trump, a fost artistul principal al serii. La eveniment au participat și muzicieni din cadrul Corpului de Infanterie Marină al SUA și al Armatei SUA, inclusiv Fanfara Marinei SUA, Corul Armatei și Orchestra de coarde a Armatei.

Decorul evenimentului a pus accent pe culoarea roșie și pe „semnificația sa culturală de lungă durată în istoria Chinei”. Au fost folosite fețe de masă roșii și urne decorate cu flori roșii.

Trump a purtat un smoking, iar Melania Trump a ales o ținută în stil smoking: o bluză albă din poplin de bumbac Saint Laurent, o centură neagră din mătase și pantaloni negri din brocart, ambele de la Dolce & Gabbana, cu un motiv floral de bujor.

De la stânga la dreapta: Soția președintelui chinez, Peng Liyuan, Xi Jin Ping, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania

Xi a purtat un costum negru, iar Peng Liyuan a purtat o rochie roșie. East Room, unde a avut loc cina, a fost iluminată discret și decorată cu elemente elegante în roșu și auriu.

Printre invitați s-au numărat Sam Altman, care a dat autografe la sosirea la Casa Albă, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, care a ales un smoking în locul binecunoscutei sale jachete negre din piele, și Bernard Arnault, CEO-ul companiei franceze de bunuri de lux LVMH.

Anunţul preşedintelui chinez Xi Jinping că doi urşi panda vor ajunge în curând la grădina zoologică din Atlanta a relansat săptămâna aceasta aşa-numita „diplomaţie panda” cu Statele Unite, un instrument de putere subtilă pe care Beijingul l-a folosit de decenii ca termometru al relaţiilor bilaterale.