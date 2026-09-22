Un avion F-16 s-a prăbuşit lângă o bază aeriană americană din Germania. O persoană a fost rănită

Avioane de luptă F-16. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Un avion de luptă F-16 s-a prăbușit în apropierea unei baze aeriene americane din vestul Germaniei. În urma incidentului, o persoană a suferit răni ușoare, conform informațiilor transmise de autoritățile locale și de postul de televiziune ntv, citate de Agerpres.

Mai multe echipe de intervenţie au fost mobilizate la baza aeriană Spangdahlem, aflată la aproximativ 160 de kilometri vest de Frankfurt, în apropierea frontierei cu Luxemburg.

Autorităţile din districtul Bitburg-Prüm, în care se află baza aeriană, nu au oferit deocamdată informații suplimentare cu privire la acest incident. Nici armata SUA nu a transmis deocamdată un punct de vedere cu privire la incident.

La baza aeriană Spangdahlem se află o escadrilă de avioane de vânătoare F-16, cu aproximativ 20 de aeronave care sunt utilizate pentru a sprijini operaţiunile desfășurate de forțele aeriene ale SUA şi ale NATO în diferite regiuni ale lumii. Baza este considerată una dintre cele mai importante baze aeriene ale armatei SUA.

În octombrie 2019, un avion american F-16 s-a prăbușit în apropierea bazei aeriene în timpul unui zbor de antrenament de rutină. Atunci pilotul s-a catapultat înainte ca aeronava să lovească solul.