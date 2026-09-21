Republica Moldova declară stare de urgență în domeniul energiei și hidrologiei. Anunțul Maiei Sandu

Imagine cu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Sursa foto Agerpres

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat luni instituirea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic, în urma unei ședințe a Consiliului Național de Securitate.

„Consiliul a recomandat, în acord cu Parlamentul, Guvernul și instituțiile responsabile, introducerea unei stări de urgență în domeniul energiei și hidrologiei. Acest lucru este necesar pentru ca guvernul să aibă pârghiile necesare pentru a răspunde la situații de urgență”, a spus Maia Sandu.

Președinta a transmis că a convocat Consiliul Național de Securitate pentru a analiza situația critică din sectorul energetic.

„Din păcate, Moldova depinde complet de importurile de energie. Nu avem nici petrol, nici gaze, nici capacitatea de a influența prețurile pe piața mondială, care cresc constant. Prețul gazului a depășit 83 de euro pe MWh, adică 1.000 de dolari la 1.000 de metri cubi – de 2,5 ori mai scump decât anul trecut”, a spus Maia Sandu.

„Nu putem prezice cum va evolua situația”

Președinta Republicii Moldova a atras atenția asupra prețurilor record la benzină și motorină la nivel mondial, dar și asupra problemelor din producția de energie electrică, provocate de seceta care a dus la scăderea nivelului apelor din râuri.

„Nu putem influența prețurile. Dar cel mai mare risc este să se asigure că oamenii au acces constant la energie și apă. Cel mai mare risc este ca aceste resurse să nu fie suficiente. Vedem că cererea pentru resurse energetice crește, facilitățile de stocare din Europa nu sunt pline, iar prețurile cresc, de asemenea. Și nu putem prezice cum va evolua situația, care se schimbă foarte rapid. Prin urmare, Consiliul Național de Securitate a concluzionat că este necesar să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura populației resurse de apă și energie”, a mai spus Maia Sandu.