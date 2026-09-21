Propunerea lui Meloni privind limitarea numărului elevilor străini stârnește critici

Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres

Premierul italian Giorgia Meloni propune limitarea numărului de elevi străini din clase, inițiativă care a generat critici în Italia.

Propunerea premierului italian Giorgia Meloni de a limita numărul elevilor străini dintr-o clasă a stârnit critici vehemente: politicienii din opoziţie au catalogat-o drept propagandă, iar directorii de şcoli şi-au exprimat îndoielile cu privire la posibilitatea punerii sale în aplicare, relatează luni ANSA.

Meloni a lansat propunerea în cauză duminică, în cadrul unui discurs susţinut la un festival organizat de Gioventu Nazionale (Tineretul Naţional) - aripa de tineret a partidului său de dreapta, Fraţii Italiei (FdI) -, ocazie cu care a anunţat şi interzicerea purtării vălurilor musulmane burqa şi niqab în şcolile italiene.

"Dacă străinii reprezintă majoritatea în acea zonă, ce putem face? Să-i refuzăm?"

"Din punct de vedere educaţional, problema este legitimă şi de înţeles, însă este dificil de găsit o soluţie practică", a declarat pentru agenţia ANSA Antonello Giannelli, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Directorilor de Şcoli (ANP).

"Şcolile sunt obligate să accepte înscrierile copiilor din cartier, în special la grădiniţă şi şcoala primară; aşadar, dacă străinii reprezintă majoritatea în acea zonă, ce putem face? Să-i refuzăm? Din acest motiv, un plafon de 30% nu ar putea fi aplicat", a explicat acesta.

"Giorgia Meloni încearcă să ne atragă în arena sa"

Vittoria Baldino, vicepreşedintele Mişcării Cinci Stele (M5S) - aflată în opoziţie -, a apreciat că propunerea este o manevră de imagine a premierului Meloni, având în vedere alegerile generale de anul viitor.

"Ne putem aştepta la propagandă din partea acestui guvern în chestiuni precum taxele, subiectele Ťwokeť şi practic orice altceva, dar este oare acceptabil să se facă propagandă cu privire la şcoli pe spatele copiilor noştri?", a denunţat Baldino pe postul de televiziune La7.

"Giorgia Meloni încearcă să ne atragă în arena sa, în timp ce problemele reale ale învăţământului public sunt cu totul altele. Şi eu am copii în sistemul public de învăţământ. Există şcoli unde lipseşte chiar şi hârtia igienică, iar părinţii sunt nevoiţi să o aducă ei înşişi. Anul şcolar a început pe o căldură sufocantă, lăsându-ne copiii în săli de clasă toride, fără aer condiţionat, în timp ce iarna, în multe clădiri, sistemul de încălzire nu funcţionează corespunzător", a subliniat ea.

Reprezentanta M5S a mai notat că Italia "investeşte mult mai puţin în educaţie decât media europeană: 4% din PIB şi 8% din totalul cheltuielilor publice" şi a îndemnat la abordarea "problemelor grave care afectează şcolile", conform Agerpres.

Numărul de elevi străini va fi limitat drastic și vălul islamic va fi interzis

Executivul de la Roma vrea să stabilească prin lege un număr maxim de elevi străini care pot fi înscriși într-o singură clasă. În același timp, autoritățile vor să introducă obligații suplimentare pentru elevii care nu cunosc suficient limba italiană și să interzică purtarea burka și a niqabului în școli (nr. vălul islamic).

Premierul Giorgia Meloni a prezentat planul în cadrul unei reuniuni a organizației de tineret a partidului Frații Italiei. Măsurile fac parte din politica guvernului privind integrarea copiilor din familii de imigranți și accesul acestora la sistemul de educație. Măsura vine după o alta anunțată recent, cea de eliminare a impozitelor auto pentru un an.

„În curând va fi prezentată în ședința de guvern o măsură menită să stabilească prin lege un număr maxim de elevi străini per clasă. De asemenea, aceasta impune părinților elevilor străini care întâmpină dificultăți majore de integrare în sistemul școlar obligația de a învăța limba italiană și interzice purtarea burka și niqab în școli”, a declarat Meloni.

Premierul Giorgia Meloni nu a precizat deocamdată câți elevi străini ar putea fi acceptați într-o clasă. Potrivit datelor Fondazione ISMU, elevii care nu au cetățenie italiană reprezintă 11,6% din totalul celor înscriși în școlile din Italia.

Giorgia Meloni susține că prezența elevilor care nu cunosc limba italiană poate afecta procesul de integrare atunci când numărul acestora devine prea mare într-o singură clasă.

„Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înțelege limba italiană, acesta va reuși, probabil, să învețe limba și să se integreze rapid cu ajutorul colegilor și al profesorilor. Totuși, dacă numărul copiilor care nu înțeleg limba devine mare - sau chiar majoritar -, nu mai putem vorbi despre integrare, ci despre neglijență”, a spus premierul italian.

Planul guvernului prevede și obligații pentru părinții copiilor străini care au probleme majore de integrare în sistemul educațional. Aceștia ar urma să învețe limba italiană, potrivit declarațiilor premierului.

Măsurile se înscriu într-o dezbatere mai amplă din Italia despre imigrație, integrare și rolul școlii în acest proces. Țara se află printre principalele state europene care primesc migranți pe ruta Mediteranei, iar problema imigrației ocupă un loc important în politica internă.

Deși discursul guvernului italian se referă la elevii străini în general și nu îi vizează în mod special pe români, comunitatea românească este una dintre cele mai importante comunități de cetățeni străini din Italia.

Datele statistice arată că în Italia trăiesc peste un milion de cetățeni români. La începutul anului 2025, peste 1,05 milioane de români aveau reședința în Italia, ceea ce plasează comunitatea românească pe primul loc între comunitățile de cetățeni străini din această țară.

Cei mai mulți români din Italia sunt integrați în societatea locală de mai mulți ani, iar o parte importantă a comunității este formată din familii și copii născuți sau crescuți în Italia. Prin urmare, categoria „elevilor străini” folosită în dezbaterea politică italiană nu trebuie confundată cu o categorie formată exclusiv din români sau din cetățeni ai altor state europene.

Burka și niqabul, interzise în școli

O altă prevedere anunțată de Meloni se referă la acoperirea feței. Premierul susține că în școlile italiene elevii trebuie să aibă fața descoperită.

„Trebuie să mergi la școală cu fața descoperită, iar în Italia nimeni nu poate decide, în numele unei tradiții reale sau presupuse, că o tânără trebuie să se ascundă”, a declarat Giorgia Meloni.

Burka acoperă întregul corp și lasă, în mod obișnuit, doar o zonă foarte mică pentru vedere, în timp ce niqabul acoperă fața și lasă ochii vizibili.

Executivul italian urmează să stabilească forma finală a măsurilor și limita exactă pentru numărul de elevi străini dintr-o clasă. Noile reguli vor trebui prezentate și adoptate prin procedurile legislative ale guvernului de la Roma.

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