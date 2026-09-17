Bruxelles-ul cere Chinei să reducă exporturile de automobile hibride pe piața UE pentru a evita un război comercial

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Uniunea Europeană i-a cerut Chinei să limiteze voluntar exporturile de automobile hibride către piața europeană, în încercarea de a evita izbucnirea unui razboi comercial, relatează Financial Times, potrivit Agerpres.

Potrivit unor surse apropiate de dosare, citate de Financial Times, Bruxelles-ul ar dori ca Beijingul să reducă ponderea automobilelor hibride chinezești vândute pe piața UE la circa 15%.

"Dacă ei nu îşi vor limita exporturile către piaţa noastră, atunci o vom face noi. Este vorba despre oprirea dezindustrializării. Trebuie să acţionăm. Este vorba despre gestionarea schimburilor comerciale", a transmis un oficial Uniunii Europene.

Potrivit Financial Times, Uniunea Europeană i-ar fi cerut Chinei să limiteze şi exporturile la alte produse, printre care substanţe chimice, și să majoreze, în schimb, importurile de mărfuri din Uniunea Europeană.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că UE intenționează să recurgă la toate mijloacele de care dispune pentru a diminua deficitul comercial cu China, pe care l-a descris ca fiind "nesustenabil".

Europa resimte deja efectele unui al doilea "șoc chinezesc"

Într-un discurs susținut în Parlamentul European, ea a spus că deficitul comercial de bunuri al UE cu China a ajuns anul trecut la 360,6 miliarde de euro și a crescut cu 9% în prima jumătate a acestui an.

Potrivit acesteia, situația a ajuns într-un punct critic, iar Europa resimte deja efectele unui al doilea "șoc chinezesc", pe fondul procesului de dezindustrializare.

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, care conduce discuţiile cu China pentru a aborda decalajul comercial, a declarat că doreşte rezultate tangibile până în octombrie şi se aşteaptă să viziteze China la începutul lunii viitoare.

Potrivit UE, în spatele creşterii exporturilor chineze, inclusiv substanţe chimice, baterii şi autovehicule, se află supracapacităţile de producţie. Beijingul respinge aceste critici şi spune că îngrijorările legate de dezechilibrele economice şi excesul de capacităţi de producţie sunt măsuri protecţioniste şi vizează constrângerea Chinei.