Ministrul Afacerilor Externe din Polonia: „Am învinge Rusia destul de repede”, dacă Moscova ar ataca NATO

Radoslaw Sikorski / Foto: Agerpres

Radoslaw Sikorski, ministrul Afacerilor Externe din Polonia, a precizat că NATO ar putea „învinge Rusia destul de repede”, dacă Moscova ar decide să atace Alianța. De cealaltă parte, Maria Zaharova l-a acuzat pe oficialul polonez de „rusofobie la nivel cerebral”.

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că NATO ar putea învinge rapid Rusia dacă Moscova ar ataca Alianța, argumentând că Europa deține o „superioritate copleșitoare” în ceea ce privește puterea aeriană, scrie Kyiv Post.

„Dacă Rusia ne-ar ataca și am renunța la rețineri, cred că am învinge Rusia destul de repede. Avem o superioritate copleșitoare față de Rusia în privința puterii aeriene. Generale, corectați-mă dacă greșesc, dar este vorba despre aproximativ 2.500 de aeronave”, a spus Sikorski în timpul unei discuții din 12 septembrie, la reuniunea anuală „Yalta European Strategy” de la Kiev.

„Chiar și fără SUA, superioritatea rămâne copleșitoare. În plus, nu am verificat recent câte avioane F-35, rachete JASSM și alte capacități de lovire în profunzime avem la dispoziție”, a adăugat el.

De asemenea, Sikorski a comparat potențiala capacitate a Europei de a lovi infrastructura energetică a Rusiei cu campania în curs a Ucrainei împotriva rafinăriilor rusești.

„Dacă ucrainenii au scos din funcțiune jumătate din capacitatea de rafinare a Rusiei în șase luni, noi am putea face acest lucru în șase săptămâni și am putea distruge și cealaltă jumătate”, a afirmat el.

Sikorski, apel la descurajare

Radoslaw Sikorski a îndemnat Europa să-l convingă pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, că orice agresiune împotriva Europei ar avea un cost „incredibil de ridicat”.

El a subliniat că bugetele cumulate de apărare ale țărilor baltice și nordice depășesc bugetul Rusiei, recunoscând totodată că Europei îi lipsește încă o suveranitate deplină în domeniul apărării.

Reacția Moscovei după declarațiile lui Radoslaw Sikorski

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, l-a acuzat pe Sikorski de „rusofobie la nivel cerebral” și a susținut că acesta ar fi afirmat că Polonia ar putea învinge rapid Rusia.

Însă Sikorski vorbea despre un potențial conflict între Rusia și NATO, nu despre un război direct între Polonia și Rusia.

Polonia dispune de aproximativ 75-80 de aeronave de luptă, inclusiv F-16, FA-50, avioane MiG-29 rămase în dotare și primele F-35, comparativ cu cele aproximativ 300 de aeronave de luptă operate de Rusia.

Estimarea sa de 2.500 de aeronave se referea la puterea aeriană combinată a NATO. De asemenea, Sikorski a subliniat că Alianța și-ar păstra avantajul față de Rusia chiar și fără participarea Statelor Unite.

Rusia a amenințat recent Lituania

Prin vocea fostului președinte de la Kremlin, Dmitri Medvedev, Federația Rusă a amenințat Lituania cu dispariția de pe harta lumii.

„După cum înțeleg eu, Lituania a vorbit despre posibilitatea de a deschide ușa pentru amplasarea oricărui tip de armă, inclusiv a armelor nucleare. Dacă, Dumnezeu să ne ferească, se întâmplă ceva de genul acesta și trebuie să reacționăm la acțiunile lor, nimeni nu va interveni în locul lor.

Celebrul Articol 5 al Tratatului Atlanticului de Nord nu va fi aplicat. Toată lumea recunoaște acest lucru, pentru că, dacă ar fi aplicat, ar fi o catastrofă globală, planetară. Lituania va dispărea de pe harta lumii”, a spus Medvedev, potrivit Azernews.