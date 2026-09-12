78% dintre germani nu îl mai cred potrivit pe Friedrich Merz pentru funcţia de cancelar, arată un sondaj

Sursa Foto: Agerpres. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei

Un sondaj din Germania arată că 78% dintre cei care au răspuns nu îl mai consideră potrivit pe Friedrich Merz pentru funcţia de cancelar.

Sondajul online al institutului Insa pentru ziarul Bild a scos la iveală cifre uluitoare. 78% dintre cei care au participat au răspuns NU la întrebarea "Este Friedrich Merz persoana potrivită pentru funcţia de cancelar?".

Doar 14% dintre participanţi au spus "DA", în timp ce 8% nu au dat niciun răspuns la această întrebare.

Potrivit Bild, sprijinul pentru Merz este în scădere de la jumătatea anului trecut. La momentul respectiv, peste 30% dintre respondenţi erau încă satisfăcuţi de activitatea sa.

Merz, care conduce partidul conservator Uniunea Creştin-Democrată (CDU), într-o alianţă cu Uniunea Creştin-Socială (CSU) din Bavaria, şi este într-o coaliţie de guvernare cu Partidul Social Democrat (SPD) este nepopular chiar în rândul conservatorilor.

Din votanţii CDU chestionaţi în sondaj, 58% au spus că Merz nu este persoana potrivită pentru funcţia de premier, faţă de 36% care au răspuns contrariul.

Coliderul SPD Lars Klingbeil nu a înregistrat nici el un scor bun în sondaj, dar s-a descurcat mai bine decât Merz.

Întrebaţi dacă "Lars Klingbeil este în continuare liderul potrivit pentru SPD?", 51% dintre respondenţi au răspuns negativ şi 24% "da". Procentul celor care nu au dorit să răspundă a fost însă de 25%.

În ceea ce priveşte abordarea faţă de Alternativa pentru Germania (AfD), respondenţii au arătat puţină înţelegere faţă de aşa-numitul "firewall" - principiul în conformitate cu care multe partide resping orice cooperare cu AfD.

Aproape una din două persoane (46%) nu mai consideră "firewall"-ul o politică adecvată, în timp ce proporţia celor care îl susţin este de unul din trei (34%), scrie Agerpres.

Numărul de insolvenţe din Germania, în creştere

Numărul companiilor germane care au depus în primul semestru din acest an cerere de plasare în insolvenţă a ajuns la 12.812, cel mai ridicat nivel înregistrat într-o jumătate de an începând din 2013 (când au fost 13.253 cazuri), transmit Reuters şi DPA.

Conform datelor preliminare ale Oficiului federal de statistică din Germania (Destatis), tribunalele locale au înregistrat în iunie 2.266 solicitări de insolvenţă ale companiilor, un avans anual de 15,8%, ceea ce sugerează că eforturile cancelarului Friedrich Merz de a redresa cea mai mare economie europeană încă nu au impact asupra afacerilor private. De asemenea, numărul solicitărilor de insolvenţă al consumatorilor din Germania a crescut cu 5,1%, la 6.839.

Uşoara redresare din mai nu a continuat, a precizat Destatis.

Creanţele creditorilor înregistrate în instanţele locale în perioada ianuarie - iunie 2026 au totalizat aproximativ 18,5 miliarde de euro, în scădere de la 28,2 miliarde de euro în primul semestru din 2025.

În perioada ianuarie - iunie 2026 au fost 36,2 insolvenţe per 10.000 companii. Sectoarele cele mai afectate de falimentele companiilor au fost transportul şi depozitarea (71,6 cazuri per 10.000 companii), precum şi industria hotelieră (59,6) şi construcţiile (53,4).

Scăderea prelungită a activităţii economic a dus la un val de insolvenţe în ultimii ani. Agenţia de credit Creditreform nu se aşteaptă la o modificare semnificativă a tendinţei până în 2027.

Numărul insolvenţelor va creşte probabil şi mai mult pe parcursul lui 2026, faţă de 2025, deoarece multe sectoare se confruntă cu provocări majore, cum ar fi industria auto şi cea medicală, avertizează analiştii.