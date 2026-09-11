De ce peste 100.000 de oameni nu-l vor pe Zohran Mamdani la comemorarea 9/11. Scandal uriaș la 25 de ani de la atentate - Foto Agerpres

Rudy Giuliani, primarul New York-ului în momentul atacurilor din 11 septembrie 2001, spune că se simte „ofensat” de faptul că actualul primar, Zohran Mamdani, va participa vineri la ceremonia de comemorare a victimelor.

Și George Pataki, guvernatorul statului New York în timpul atentatelor, consideră că Mamdani ar trebui să stea departe de ceremonie. La rândul său, Bruce Blakeman, candidat la funcția de guvernator, a declarat că îi va întoarce spatele primarului dacă acesta va fi prezent.

Declarațiile celor trei republicani vin după lansarea unei petiții de către un bărbat care și-a pierdut soția în atacurile din 11 septembrie 2001. Acesta cere ca Mamdani să nu fie invitat la comemorare, astfel încât aniversarea a 25 de ani de la atentate să rămână concentrată asupra „memoriei, unității și respingerii fără echivoc a violenței și extremismului care au definit acea zi”, potrivit CNN.

Mamdani refuză să stea departe de Ground Zero

Mamdani, politician progresist care în ianuarie a devenit primul primar musulman al New York-ului, a susținut constant că va participa la ceremonia de la Ground Zero pentru a-i comemora și onora pe cei care și-au pierdut viața.

Comemorarea din acest an are loc la doar trei zile după ce administrația lui Mamdani a făcut publice peste 170.000 de documente care arată că, începând cu administrația lui Rudy Giuliani și continuând sub conduceri republicane, democrate și independente, oficialii au indus în mod repetat populația în eroare cu privire la calitatea aerului după prăbușirea Turnurilor Gemene.

„Oamenii s-au îmbolnăvit pentru că liderii în care aveau încredere i-au mințit și le-au spus că este sigur să respire un aer toxic”, a declarat Mamdani marți, la prezentarea primei serii de documente. Primarul a refuzat însă să critice nominal foști lideri ai orașului, statului sau guvernului federal, spunând că publicul este cel care trebuie să îi judece.

În săptămânile dinaintea comemorării a ceea ce el numește „cea mai întunecată zi din istoria orașului nostru”, Mamdani a vizitat unități de pompieri care și-au pierdut membri în atentate și a participat la ceremonii dedicate celor aproape 3.000 de oameni uciși pe 11 septembrie 2001, dar și miilor de persoane care, ulterior, s-au îmbolnăvit și au murit din cauza afecțiunilor asociate atacurilor.

Primarul a desemnat 11 septembrie drept prima „Zi a Comemorării și Serviciului” oficială a orașului și s-a alăturat voluntarilor care pregăteau mese pentru newyorkezii aflați în dificultate.

„Sunt mândru să fiu primarul acestui oraș. Iubesc acest oraș, iubesc această țară, iar ceea ce îmi doresc este ca, în această săptămână, atenția să fie îndreptată către familiile cărora le-au fost răpiți cei dragi, în urmă cu 25 de ani, în îngrozitorul act terorist din 11 septembrie”, le-a spus Mamdani reporterilor.

Prezența lui Mamdani la Ground Zero continuă să provoace controverse

Controversa privind participarea sa la ceremonie nu s-a stins însă. În timp ce numele victimelor vor fi citite, iar clopotele vor marca momentele tragice ale atacurilor, există posibilitatea ca unii dintre cei prezenți să îi întoarcă spatele primarului.

Scott Hibbard, profesor asociat și șef al Departamentului de Științe Politice de la Universitatea DePaul, consideră că o parte din retorica actuală amintește de islamofobia care a urmat atentatelor din 11 septembrie.

„Poți câștiga foarte mult capital politic politizând terorismul”, a declarat acesta, adăugând că reacțiile republicanilor nu sunt cu totul surprinzătoare în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului.

Președintele Donald Trump nu este așteptat la ceremonia din New York, însă vicepreședintele JD Vance, care l-a acuzat pe Mamdani că nu arată „nicio recunoștință” față de America, urmează să participe.

Mamdani avea doar 9 ani în 2001 și a vorbit în repetate rânduri despre felul în care perioada de după atentatele din 11 septembrie i-a influențat copilăria și viața în New York.

„Este îngrijorător pentru mine faptul că primarul este tratat diferit doar pentru că este musulman”, a declarat pentru CNN consiliera locală Shahana Hanif.

„Mă întristează foarte mult faptul că newyorkezii musulmani, care și ei și-au pierdut oameni dragi, care au pierdut inclusiv membri musulmani ai echipelor de intervenție, au trecut prin toate acestea, iar apoi prin valul dur de islamofobie care a urmat și care, din păcate, există și astăzi”, a adăugat ea.

Hanif, prima femeie musulmană aleasă în Consiliul Local al New York-ului, era și ea copil în 2001. Aceasta spune că printre primele sale amintiri se numără cazurile unor șoferi de taxi din comunitatea sa care au fost agresați.

Cu mult înainte de controversele care aveau să-i marcheze ulterior cariera, Rudy Giuliani era supranumit „Primarul Americii”, datorită modului în care mulți americani au perceput conducerea sa după atentate. Pentru o parte dintre musulmanii din New York, însă, Giuliani a fost o figură care a contribuit la amplificarea sentimentelor anti-musulmane.

„Cine este el să le spună musulmanilor unde au sau nu au voie să fie?”, a spus Hanif despre apelul lui Giuliani ca Mamdani să nu participe la ceremonia de la Ground Zero.

De ce îl contestă familiile unor victime

Criticii lui Mamdani susțin însă că problema nu este religia acestuia, ci pozițiile sale politice și legăturile sale cu anumite persoane. Aceștia invocă inclusiv asocierea sa cu streamerul și activistul de stânga Hasan Piker, care a declarat în trecut că Statele Unite „au meritat 9/11”.

Piker și-a calificat ulterior afirmația drept „nepotrivită” și a explicat că încerca să formuleze un argument mai nuanțat despre politica externă americană. Mamdani, la rândul său, a catalogat afirmațiile lui Piker drept „inacceptabile și condamnabile”.

Cheri Sparacio, al cărei soț, Tom Sparacio, lucra ca trader valutar la Euro Brokers, la etajul 84 al Turnului de Sud, și a murit în atac, spune că opoziția sa față de Mamdani nu are legătură cu religia sau originea acestuia.

„Este vorba strict despre politicile pe care le susține astăzi. Astăzi este cel care stă alături de oameni precum Hasan Piker (...) Asta este ceea ce contestăm”, a declarat ea.

Sparacio, alături de alte rude ale victimelor și doi membri ai Consiliului Local, s-a prezentat marți la Primărie pentru a depune o petiție online semnată de peste 100.000 de persoane, prin care i se cere lui Mamdani să nu participe la ceremonia de vineri.

Unii supraviețuitori și membri ai familiilor victimelor au declarat anterior că ar putea chiar să boicoteze comemorarea din acest an.

Ceremonia va continua însă după tradiția ultimilor 25 de ani. Oficialii se vor reuni în piața de la Ground Zero, unde numele celor morți vor fi citite unul câte unul, vor fi păstrate momente de reculegere, iar tăcerea va cuprinde Lower Manhattan în momentele care marchează principalele evenimente ale dimineții de 11 septembrie 2001.