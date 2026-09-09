România, în centrul strategiei SUA la Marea Neagră. Recomandările unui influent think tank american pentru Donald Trump și Congres

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Unul dintre cele mai influente think tank-uri din SUA, Heritage Foundation, îi solicită lui Donald Trump și Congresului SUA, într-un amplu raport, ca România să fie în centrul strategiei americane la Marea Neagră, venind cu mai multe argumente în acest sens.

The Heritage Foundation, unul dintre cele mai influente think tank-uri din SUA, a publicat, marți, pe 8 septembrie 2026, un amplu raport despre relația dintre Statele Unite și România intitulat "U.S.–Romanian Relations: A Pivotal Partnership in an Unstable Region", în care îi solicită președintelui american Donald Trump și Congresului SUA ca România să fie în centrul strategiei americane la Marea Neagră.

The Heritage Foundation descrie țara noastră drept un "pilon" al NATO la Marea Neagră, dar avertizează că instabilitatea legislativă și lipsa de predictibilitate economică din România pot frâna investițiile americane.

The Heritage Foundation: O Românie prosperă și previzibilă este un aliat mai capabil la Marea Neagră

"România se află pe flancul maritim cel mai expus al NATO și a fost printre cei mai stabili aliați ai Americii acolo timp de trei decenii. A interzis furnizorii de 5G cu risc ridicat, găzduiește Aegis Ashore și viitoarea cea mai mare bază aeriană a Alianței și urmărește dezvoltarea tehnologiei americane pentru reactoare modulare mici. Cu toate acestea, potențialul economic bilateral rămâne nerealizat: investițiile americane greenfield au încetinit pe fondul fluctuației reglementărilor și al instabilității coaliției de la București. Washingtonul ar trebui să transforme impulsul comercial în capital strategic durabil, sprijinind apariția României ca furnizor regional de energie, extinzându-și rolul de furnizor de securitate NATO și aprofundând cooperarea juridică și diplomatică. O Românie prosperă și previzibilă este un aliat mai capabil la Marea Neagră", scrie The Heritage Foundation în raportul semnat de Jordan Embree și Anthony B. Kim.

Autorii raportului susțin că Washingtonul are interesul de a consolida simultan dimensiunile militară și economică ale parteneriatului cu Bucureștiul, în contextul în care "România și-a menținut o orientare occidentală constantă".

"Statele Unite se confruntă cu un punct de inflexiune critic pe frontul estic al NATO. De-a lungul istoriei regiunii, Marea Neagră s-a dovedit a fi importantă din punct de vedere geopolitic și economic. Washingtonul a prioritizat de mult timp cooperarea militară cu România și recunoaște din ce în ce mai mult oportunitățile valoroase de creștere din dimensiunea economică a parteneriatului strategic SUA-România. Din această perspectivă geostrategică mai largă, continuarea consolidării unei relații bilaterale pragmatice cu România în ceea ce privește inițiativele cheie de politică economică, diplomatică și de securitate este în mod clar în interesul național al Americii.

"România: Un partener pro-american și pro-occidental într-o regiune volatilă"

În calitate de aliat strategic al NATO la granița Europei cu Marea Neagră, România este un prieten de lungă durată al Statelor Unite, care împărtășește valorile democrației de piață. În decembrie 2025, felicitând poporul român cu ocazia Zilei Naționale, secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că „Statele Unite și România au un parteneriat puternic și în creștere, construit pe interese strategice comune în domeniul securității, cooperării energetice și comerțului”.

El a mai menționat că SUA încurajează rolul României în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.

Într-adevăr, Marea Neagră se află la o răscruce importantă între Europa, Asia și Caucaz. Multe conducte importante de petrol și gaze, precum și cabluri de fibră optică, traversează marea. Timp de aproape trei decenii, România a servit drept unul dintre cei mai fiabili și neînduplecați aliați ai Americii în regiune. Spre deosebire de unii dintre vecinii săi care manifestă poziții ambivalente de politică externă față de unitatea transatlantică, Bucureștiul a menținut o traiectorie pro-occidentală constantă" se mai arată în raport.

Autorii raportului invocă și proiectele nucleare americane, măsurile luate de București pentru limitarea furnizorilor considerați cu risc ridicat în infrastructura 5G, dar și investițiile pe care țara noastră le face în apărare.

"Printre alți factori, această aliniere s-a bazat pe angajamente continue cu Statele Unite, consolidate de o integrare militară profundă. Bucureștiul s-a îndepărtat de lanțurile de aprovizionare cu energie și tehnologie care depind de adversari precum Rusia și China, prioritizând activ ingineria nucleară civilă americană și cadrele de comunicații verificate din punct de vedere al securității. Bucureștiul a fost printre primele capitale europene care au codificat în mod explicit interdicții stricte de reglementare împotriva furnizorilor neîncrezători și cu risc ridicat care participă la infrastructura sa de telecomunicații 5G. Prin selectarea furnizorilor americani și aliați de hardware securizați, România a urmărit să își protejeze infrastructura de date critică. Având în vedere acest bilanț, Washingtonul ar trebui să implice Bucureștiul într-un dialog despre oportunitățile de extindere a acestui succes prin stimulente economice specifice, încurajând în același timp România să facă presiuni asupra Bruxelles-ului pentru a activa pe deplin setul de instrumente 5G al Uniunii Europene.

Este demn de remarcat, așa cum a subliniat secretarul Rubio, că "angajamentul României de a aloca 5% din PIB-ul său apărării până în 2035 va consolida Alianța NATO și va stabili o bază pentru o prosperitate crescândă în anii următori".

"Relația economică dintre Statele Unite și România a intrat într-o fază ascendentă, deși dezechilibrată"

Totuși, o securitate și o reziliență sporite nu se pot baza doar pe o amprentă militară. Acestea necesită fundații economice mai robuste. Reziliența pe termen lung a României, în special în contextul stabilității geopolitice a Mării Negre, este direct legată de suveranitatea economică și securitatea consolidate de puterea instituțională a statelor riverane din regiune. Cu toate acestea, fără un efort concertat atât din partea Washingtonului, cât și a Bucureștiului de a îngheța obstacolele de reglementare și de a accelera desfășurarea capitalului, coridorul economic riscă să nu își atingă potențialul strategic.

Relația economică dintre Statele Unite și România a intrat într-o fază ascendentă, deși dezechilibrată. Comerțul bilateral cu bunuri și servicii se extinde și a doborât recorduri istorice, impulsionat de apariția treptată a României ca centru tehnologic și de producție avansată.

Comerțul bilateral total a crescut semnificativ. Exporturile românești către Statele Unite au ajuns la 6,4 miliarde de dolari, ceea ce face din Statele Unite a 15-a cea mai mare piață de export a României la nivel mondial și cel mai mare client al său din afara Uniunii Europene.

În schimb, exporturile SUA către România se ridică la 3 miliarde de dolari, fiind alcătuite în mare parte din utilaje avansate, echipamente de transport și sisteme de apărare.

Acest surplus comercial structural în favoarea României reflectă trecerea sa la lanțuri de aprovizionare industriale și digitale avansate", mai scriu autorii raportului.

The Heritage Foundation: Atât Washingtonul, cât și Bucureștiul trebuie să ia măsuri decisive

Raportul arată că în special sectoarele infrastructurii energetice și securității tehnologice se află în centrul relației economice dintre SUA și România. Totuși, autorii raportului atrag atenția asupra ritmului noilor investiții. Este indicat drept factor de descurajare lipsa predictibilității instituționale, autorii menționând modificările rapide ale taxării companiilor, pragurilor pentru microîntreprinderi și contribuțiilor sociale, care au avut loc în perioada Guvernului Bolojan.

"Este timpul să valorificăm pivotul economic al României și să securizăm frontul Mării Negre. Pentru a instala un parteneriat economic bilateral mai pragmatic peste Atlantic între cei doi aliați și pentru a transforma impulsul comercial într-un capital strategic rezistent și pe termen lung, atât Washingtonul, cât și Bucureștiul trebuie să ia măsuri decisive", mai scriu autorii raportului.

Neptun Deep și reactoarele modulare, printre mizele principale

Raportul menționează energia ca una dintre principalele mize, punând accent pe proiectul SMR de la Doicești, exploatarea gazelor din Neptun Deep și posibilitatea ca România să devină frunizor regional de energie.

Heritage recomandă SUA să sprijine România ca furnizor energetic regional, dar și integrarea gazelor românești în Coridorul Vertical.

În domeniul apărării, raportul susține creșterea rolului militar al României în NATO, evidențiind bazele de la Mihail Kogălniceanu și Deveselu și participarea mai activă a forțelor românești pe flancul estic.

Probleme legate de Visa Waiver

În privința Visa Waiver, principala problemă identificată este rata de refuz de 8,41% în 2025, mult peste pragul de 3%, iar raportul propune măsuri pentru reducerea acesteia și reluarea proceselor de includere a României în program.

Raportul Heritage subliniază și cooperarea româno-americană împotriva crimei organizate și traficului de persoane, inclusiv prin structuri comune și programe finanțate de SUA.

Patru direcții transmise Congresului SUA și Administrației Trump

Astfel, la final, raportul The Heritage Foundation grupează recomandările pentru Washington în patru mari direcții:

consolidarea României ca furnizor regional de energie,

extinderea rolului său regional de securitate,

susținerea reformelor orientate către piață și investiții

întărirea cooperării juridice și diplomatice.

Detalii despre The Heritage Foundation

The Heritage Foundation este un think tank american conservator, adică o organizație care face cercetare și elaborează propuneri de politici publice pentru a influența deciziile guvernului. Fundația conservatoare americană a fost fondată în 1973.

"Nu lucrăm în numele niciunui grup de interese sau partid politic. În schimb, angajamentul nostru este față de poporul american și față de cei peste 10 milioane de membri, susținători și americani preocupați care ne susțin", scrie The Heritage Foundation pe site-ul său.

Organizația are o influență importantă la Washington, inclusiv prin recomandările sale pentru Administrația Reagan, dintre care aproximativ 60% ar fi fost aplicate. În ultimii ani, Heritage a coordonat și Project 2025, un plan amplu pentru pregătirea unei administrații conservatoare.