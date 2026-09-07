Cancelarul german Friedrich Merz, şocat de victoria AfD în alegerile din landul Saxonia

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. FOTO: Agerpres

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, vede ca un şoc victoria celor de la AfD în alegerile din landul Saxonia.

Întrebat dacă eventuale înfrângeri în următoarele alegeri din landuri ar putea fi semnalul că măsurile sale nu funcţionează, Friedrich Merz a spus că "mă gândesc foarte tare la cum ne putem găsi drumul spre succesul politic. Nu sunt genul de persoană care să îmi port emoţiile zilnic, dar renunţarea nu este o opţiune".

"Nu ne aşteptam ca alegerile să aibă acest rezultat. Votul va avea repercusiuni. Vedem cu toţii ce nivel de atenţie internaţională a atras acest rezultat. Când aproape 60% dintre votanţi aleg partide politice care pun sub semnul întrebării instituţiile democratice ale ţării noastre... E un rezultat peste care nu putem trece ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pentru CDU, este cea mai severă înfrângere din ultimii ani, dacă nu chiar din ultimele decenii", a mai declarat Friedrich Merz, citat de The Guardian.

Vor trece parlamentari de la CDU la AfD?

Ulrich Siegmund, liderul regional al AfD, a anunţat că mai mulţi parlamentari aleşi pe listele CDU ar fi de acord cu o alianţă cu AfD în landul Saxonia. Friedrich Merz îl contrazice.

"Nu văd asemenea lucruri să se întâmple. Trebuie să vorbim cu ceilalţi parteneri, să luăm măsuri care să reducă obstacolele din calea competitivităţii şi să reducem birocraţia", a mai declarat cancelarul german.

"Guvernul pe care îl conduc trebuie să demonstreze că această cale pe care am început să mergem de anul trecut este cea potrivită", a mai declarat Friedrich Merz, pentru a recâştiga încrederea publicului.

Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a câştigat alegerile de duminică din landul Saxonia-Anhalt, din estul Germaniei, şi, deşi nu a obţinut mult-râvnita majoritate absolută necesară pentru a guverna singur pentru prima dată într-un land german, a înregistrat un rezultat-record care zguduie peisajul politic al ţării europene, notează luni EFE.

Cu toate voturile numărate, AfD a obţinut 43,8% din voturi, adică cu trei locuri mai puţine decât majoritatea absolută.

Un Ulrich Siegmund euforic, candidatul AfD la funcţia de prim-ministru, a declarat la sărbătoarea electorală a partidului că "aceasta este o noapte istorică".

"Am scris istorie. Este un semnal pentru întreaga Germanie. Este un impuls care traversează întreaga ţară. Desigur, avem un mandat de a guverna. Vom întinde o mână celor care ar dori să colaboreze cu noi pentru a rezolva problemele care au apărut în această ţară", a declarat el.

Copreşedinta partidului, Alice Weidel, a spus cu un zâmbet larg că, "cu Uli Siegmund, îl avem pe prim-ministrul Germaniei".

"Ne vom asuma responsabilitatea de a guverna aici, în Saxonia-Anhalt, dar şi la nivel federal", cel târziu după alegerile generale din 2029, a adăugat celălalt copreşedinte, Tino Chrupalla.

AfD a câştigat alegerile din 2024 în landul Turingia (est), dar nu a ajuns la putere din cauza "cordonului sanitar" creat de alte partide, care refuză să guverneze alături de extrema dreaptă.