Rusia a bombardat sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Volodimir Zelenski: Șeful SBU, vizat de atac

Foto: Facebook Volodimir Zelenski

Rusia bombardat sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zeleneski, o dronă a țintit direct cabinetul șefului SBU, Oleksandr Poklad.

Rusia a bombardat, vineri, 4 septembrie, sediul principal al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), situat în centrul Kievului, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o postare postare pe pagina sa de Facebook.

"Am vorbit cu șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Oleksandr Poklad. Din nefericire, o dronă rusească a lovit sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodimirska din Kiev, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia. Toate serviciile de urgență sunt la fața locului. Toți cei afectați vor primi asistența necesară", a scris Volodimir Zelenski pe pagina sa de Facebook, după ce a discutat cu directorul SBU, Oleksandr Poklad.

Volodimir Zelenski: Drona a ţintit direct biroul şefului SBU

Potrivit președintelui ucrainean, drona rusească a țintit direct biroul șefului SBU, Oleksandr Poklad. Conform unei surse citate de AFP, directorul SBU nu se afla în biroul său în momentul atacului.

"Drona a ţintit direct biroul şefului Serviciului de Securitate din acea clădire", a adăugat preşedintele ucrainean, care a mai spus că a ordonat "un răspuns corespunzător şi tangibil împotriva ruşilor, în oglindă cu această lovitură, de îndată ce totul va fi pregătit".

Momentan nu pare că "există șanse" pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina, așa cum spune Vladimir Putin acum o zi.

Cel puțin șapte persoane ar fi fost rănite în urma atacului

Cel puţin şapte persoane au fost rănite în urma acestui atac, a anunţat între timp primarul Kievului, Vitali Kliciko, transmite Agerpres.

Un fum negru dens se ridică de la locul atacului, potrivit Reuters, în timp ce jurnaliştii AFP semnalează prezenţa mai multor ambulanţe acolo.

Noul atac rusesc vine la scurt timp după ce vizita lui Steve Witkoff și Jarde Kushner, reprezentanții speciali ai președintelui american Donald Trump, la Kiev, programată pentru 5-6 septembrie, a fost amânată, deoarece Witkoff "s-ar fi panicat" în urma unui avertisment primit din partea rusă în care i s-ar fi spus să nu se deplaseze în această perioadă în Ucraina pentru că este periculos.

Anunțul despre vizita celor doi emisari ai lui Trump fusese făcut de către Volodimir Zelenski, joi, 3 septembrie.

Ce este SBU

Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), care este serviciul de spionaj ucrainean, are un rol esenţial în organizarea operaţiunilor de sabotaj şi a asasinatelor împotriva unor responsabili ruşi în spatele frontului şi pe teritoriul Rusiei.

În cei mai mult de patru ani şi jumătate de când a lansat războiul împotriva Ucrainei, Rusia a atacat rareori clădiri guvernamentale.

Armata rusă a raportat atacuri asupra a două nave și a unui petrolier, vineri, 4 septembrie

Între timp, armata rusă a raportat, vineri, 4 septembrie, atacuri asupra a două nave și a unui petrolier.

Forțele armate ruse au lovit o navă în portul ucrainean Cernomorsk, dar și un vrachier și un petrolier în Marea Neagră, lângă Odesa, a anunțat vineri Ministerul rus al Apărării, scrie Interfax.

"În apele Mării Negre, la est de Odesa, un vrachier și un petrolier care transportau componente pentru producția de vehicule aeriene fără pilot, muniții și combustibil pentru Forțele Armate Ucrainene au fost lovite", a declarat ministerul.