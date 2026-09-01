Un summit Putin-Trump-Xi ar putea avea loc în noiembrie. Sursa Foto: Inteligenta Artificiala Grok

Liderii celor 3 mari superputeri ale lumii ar putea participa la o întâlnire în trei în noiembrie, în marja summitului APEC.

Preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump şi omologul lor chinez Xi Jinping ar putea să participe în noiembrie la un summit tripartit cu prilejul întâlnirii liderilor Forumului Cooperării Asia-Pacific (APEC), a raportat marţi Kremlinul, informează EFE.

"Această temă a fost discutată", a declarat consilierul preşedintelui rus Iuri Uşakov pentru televiziunea publică.

El a precizat că preşedintele Vladimir Putin a vorbit despre acest subiect cu liderul chinez, gazda viitoarei întâlniri, la o reuniune în Kârgâzstan, unde amândoi au participat în aceste zile la summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

Summitul APEC se va ține pe 18 şi 19 noiembrie

Potrivit lui Uşakov, preşedintele Xi Jinping a menţionat că Donald Trump va participa "probabil" la summitul APEC, iar Vladimir Putin a fost, de asemenea, invitat.

"Dacă lucrurile merg conform planului, s-ar putea organiza o întâlnire în trei sau, cel puţin, s-ar ţine întâlniri cu fiecare dintre ei, a spus consilierul prezidenţial.

Summitul APEC va avea loc în oraşul chinez Shenzhen, pe 18 şi 19 noiembrie, conform Agerpres.

Peskov a admis posibilitatea unei întâlniri Putin-Trump la summitul APEC încă din luna mai. O trilaterală nu a fost confirmată atunci

O întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump, la summitul APEC din China, nu este exclusă, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presă al liderului de Kremlin, în luna mai, scrie Interfax.

„Teoretic, da. Teoretic, întâlnirile cu toți participanții la summit sunt posibile. Acesta este scopul acestor summit-uri”, a declarat el pentru Izvestia, răspunzând la întrebarea dacă o întâlnire între Putin și Trump la summitul din China ar putea avea loc.

Programul întâlnirilor lui Vladimir Putin la summitul APEC din China va fi întocmit ulterior, a adăugat el.

„Putin și-a confirmat disponibilitatea de a participa și de a veni (la summitul APEC). Vom vedea cine vor fi ceilalți participanți din China. Probabil va fi întocmit un program de întâlniri bilaterale”, a declarat Peskov reporterilor.

La momentul respectiv nu a fost confirmat un format trilateral.

„Summit-urile sunt organizate pentru a facilita o gamă largă de întâlniri cu participanții”, a spus el.

Când s-au întâlnit Putin și Trump ultima oară

Reamintim că Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în timpul unui summit în Alaska, în august anul trecut. Atunci, președintele american Donald Trump l-a întâmpinat pe omologul său rus Vladimir Putin cu covorul roşu.

Întâlnirea celor doi 15 august 2025 de la Anchorage a fost prima din timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Aceasta a fost şi prima întâlnire a liderului american cu Putin după izbucnirea războiului din Ucraina.

Xi și Putin s-au lăudat cu relația lor la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS)

Președinții rus, Vladimir Putin, și chinez, Xi Jinping, au elogiat relația dintre Moscova și Beijing cu prilejul unui summit în Kârgâzstan al unui bloc regional care intenționează să contrabalanseze influența occidentală, dar ai cărui membri se confruntă cu crize majore, relatează AFP.

Liderii iranian, Masoud Pezeshkian, și turc, Recep Tayyip Erdogan, precum și prim-miniștrii indian, Narendra Modi, și pakistanez, Shehbaz Sharif, au fost și ei prezenți la Bișkek, capitala acestei țări din Asia Centrală, pentru summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care a durat de pe 31 august până pe 1 septembrie.

Cooperarea strategică între Rusia și China constituie un model de relații interstatale, și-a exprimat satisfacția Vladimir Putin, care a evocat o cooperare aprofundată în materie de inovații digitale, între care Inteligența Artificială.

Liderul chinez a vorbit despre perspective și mai promițătoare ale cooperării sino-ruse datorită eforturilor conjugate ale celor două părți.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, cei doi lideri, care s-au întâlnit ultima dată în mai, nu au discutat despre războiul din Ucraina decât în mod superficial, în contextul în care Beijingul și Moscova și-au întărit cooperarea în ultimii ani.

Ce este OCS

OCS este o organizație care reunește zece state - Belarus, China, India, Iran, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Pakistan, Tadjikistan - menită să reprezinte o contrapondere pentru occidentali, cu un accent pus pe chestiuni de securitate și economice.

Sesiunea plenară sub egida președintelui kârgâz Sadîr Japarov urmează să se desfășoare marți și o întâlnire bilaterală este prevăzută să aibă loc între Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian, în contextul unei cooperări ruso-iraniene crescânde.

OCS a căpătat un nou elan în ultimii ani sub impulsul Beijingului și a Moscovei, pe fondul apropierii ruso-chineze, comentează France Presse.

Grupul numără acum, pe lângă cei zece membri, 15 parteneri de dialog, între care Turcia, Arabia Saudită și Qatar, precum și două state observatoare, între care Afganistanul.

Declarația fondatoare a OCS dă asigurări că această organizație nu este o alianță îndreptată împotriva altor state.

Președinții rus și chinez s-au folosit însă cu regularitate de aceste summituri pentru a-și arăta unitatea și a-și promova viziunea unei lumi multipolare, vizând să contracareze hegemonia americană pe care o denunță.

Acest summit are loc într-un moment în care mai multe state membre ale OCS sunt implicate în războaie deschise: invazia rusă a Ucrainei, a cărei soluționare prin negocieri după patru luni și jumătate de lupte este în impas, și ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului declanșată în februarie.

Alte state membre sunt angajate în conflicte comerciale, în special în cazul taxelor vamale impuse de SUA asupra produselor chineze și indiene.

La sfârșitul lui august, guvernul american a instituit, în plus, sancțiuni secundare pentru partenerii comerciali ai Iranului în ceea ce privește aurul, tehnologiile, activele digitale, aviația și transportul maritim, menite să asfixieze regimul iranian, conform Agerpres.

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