Kremlinul vine cu un răspuns la propunerea șefului CIA privind o întâlnire Trump - Putin - Zelenski

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Agerpres

Kremlinul a răspuns la propunerea făcută de șeful CIA, John Ratcliffe, privind o întâlnire Trump - Putin - Zelenski.

Un summit între Vladimir Putin, Donald Trump și Volodimir Zelenski este posibil doar pentru a oficializa acorduri, ceea ce reprezintă un proces foarte complex, și nu o „înțelegere simplistă”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, scrie Tass.

„Un summit Putin-Trump-Zelenski a fost propus de ceva vreme și cunoașteți bine poziția șefului statului nostru: o astfel de întâlnire este posibilă doar pentru a oficializa acorduri, iar acordurile nu sunt o simplă înțelegere. Sunt un proces de soluționare foarte complex, care constă într-un număr imens de detalii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a mai spus că nu are rost ca președinții să se întâlnească pentru a discuta toate acestea; la un asemenea nivel, înțelegerile pot fi doar finalizate. Or, tocmai de procesul real de reglementare partea de la Kiev nu vrea să se ocupe, a mai susținut purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Axios: Șeful CIA John Ratcliffe a propus o întâlnire Trump - Putin - Zelenski în timpul vizitei secrete la Moscova

Declarațiile lui Dmitri Peskov vin după ce Axios anunțase, citând propriile surse, că directorul CIA, John Ratcliffe, ar fi ridicat, în timpul unei vizite secrete la Moscova de la începutul acestei săptămâni, chestiunea organizării unei întâlniri trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina.

Conform surselor citate de Axios, vizita lui Ratcliffe la Moscova a avut și scopul de a afla dacă șefii serviciilor de informații ruse ar putea contribui la convingerea președintelui Putin să accepte noi runde de negocieri cu Ucraina, mediate de Statele Unite ale Americii.

Dmitri Peskov a declarat că vizita lui Ratcliffe a fost legată de contactele dintre agențiile de informații ale celor două țări. Sergei Naryshkin, directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei, a confirmat că s-a întâlnit cu directorul CIA în timp ce acesta se afla la Moscova.

Ce declarase Donald Trump despre vizita șefului CIA la Moscova

Președintele american Donald Trump calificase această deplasare a directorului CIA la Moscova drept o vizită de "semi-rutină", într-un interviu acordat miercuri, 27 august, comentatorului conservator Glenn Beck, lăsând să se înţeleagă că întrevederea a avut ca scop discutarea războiului din Ucraina.

"Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească", a adăugat preşedintele american.

El mai afirmase că "ar putea ieși ceva" în urma întâlnirii dintre directorul CIA și reprezentanții serviciilor de informații din Rusia.

"Este prematur să spunem cât de mult va afecta acest lucru procesul general de redresare a relațiilor noastre bilaterale din criza profundă în care se află în prezent", a mai spus Trump reporterilor. Vezi mai mult AICI.

Potrivit presei americane, în timpul călătoriei sale la Moscova, Ratcliffe ar fi abordat şi problema războiului din Iran, ameninţând cu sancţiuni suplimentare dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă. Totuși, Donald Trump a declarat miercuri că această vizită nu a avut legătură nici cu Iranul, nici cu ameninţările ruseşti la adresa NATO.

"Nu a fost acolo pentru niciunul dintre lucrurile pe care le menţionaţi", a susţinut el, fiind întrebat despre cele două subiecte.

Volodimir Zelenski, informat despre vizita șefului CIA la Moscova

Oficiali americani l-au informat, vineri, 28 august, pe președintele Volodimir Zelenski, despre discuțiile avute de Ratcliffe la Moscova, precum și despre propunerea privind organizarea unui summit trilateral între liderii SUA, Rusia și Ucraina.

În trecut, Administrația Trump a mai adus în discuție o întâlnire directă între Trump, Putin și Zelenski. Președintele ucrainean a susținut propunerea, dar Putin a respins-o până acum.

Remintim că John Ratcliffe a făcut, marți, 25 august, o vizită secretă la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologii săi ruși, Serghei Narîskin, șeful serviciului rus de informații externe SVR, și Alexander Bortnikov, directorul FSB, serviciul federal de securitate al Federației Ruse. Înainte de aceasta, ultima călătorie cunoscută a unui director CIA în Rusia data din noiembrie 2021, înainte de începerea războiului din Ucraina în februarie 2022.