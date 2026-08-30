Google Maps a schimbat pe hărţi numele Lacului Ontario în Lacul America, după decretul emis de Donald Trump

Imagine cu rol ilustrativ: Pixabay

Hărţile Google afişează în SUA Lacul America în loc de Lacul Ontario, conform decretului emis de președintele american Donald Trump.

Platforma Google Maps a schimbat pe hărţi numele Lacului Ontario în Lacul America pentru utilizatorii din Statele Unite. Schimbarea vine după ordinul executiv de redenumire geografică semnat de preşedintele american Donald Trump, a anunţat compania Google într-un comunicat preluat duminică, 30 august, de Reuters, transmite Agerpres.

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Reamintim că președintele american Donald Trump şi-a anunţat joi, 27 august, decizia de a schimba numele celui mai mic din cele cinci Mari Lacuri nord-americane în cadrul conflictului comercial în curs de escaladare cu Canada, în care părţile şi-au impus reciproc taxe vamale pentru produse în valoare de miliarde de dolari.

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Ordinul emis de Donald Trump afectează Sistemul de Informaţii privind Numele Geografice (GNIS) din SUA, care stabileşte standardele pentru hărţile oficiale americane, însă nu are nicio influenţă asupra convenţiilor privind denumirile din Canada sau din restul lumii.

Google a procedat la fel și în cazul Golfului Mexic, redenumit de Trump Golful Americii

De altfel, Google a precizat sâmbătă, 29 august, că utilizatorii Google Maps din SUA vor vedea numele Lake America, iar cei din Canada Lake Ontario, în timp ce în restul lumii se vor afişa ambele denumiri. Utilizatorii Google Maps din România văd în continuare denumirea de Lacul Ontario, nu Lacul America, duminică, 30 august.

Reamintim că Google a procedat similar anul trecut şi în privinţa Golfului Mexic, redenumit de Trump Golful Americii chiar în prima zi a mandatului prezidenţial.

Reacția Canadei la ordinul lui Donald Trump de a schimba denumirea Lacului Ontario în Lacul America

Premierul canadian Mark Carney a respins pe loc redenumirea Lacului Ontario, prin mijlocul căruia trece frontiera dintre Canada şi SUA. Totodată, premierul provinciei canadiene Ontario, Doug Ford, a amplasat pe malul canadian al lacului Ontario un panou gigantic pe care scrie „Lake Ontario. Now and Always” (n.red. „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”).

Ford a dezvelit panoul în apropiere de Grimsby, Ontario. El a purtat un tricou al naționalei de fotbal a Canadei și s-a pozat în fața afișului, care are aproape 7,3 metri lățime și 3,6 metri înălțime, fiind montat pe picioare de 1,8 metri. Mesajul este scris și în limba franceză.

O poziţie similară a adoptat şi guvernatoarea statului american New York, democrata Kathy Hochul. "New Yorkul nu îi va spune aşa", a declarat ea despre statul pe care îl conduce, situat la frontiera americano-canadiană.

Doug Ford a declarat că Donald Trump încearcă să schimbe numele lacului, pentru că Ontario și Canada „se apără singure”. El a mai spus că denumirea tradițională va supraviețui mandatului președintelui american.

„Mult după ce președintele Trump nu va mai fi, se va numi în continuare Lacul Ontario”, a spus Ford într-un clip postat pe rețele sociale. Vezi mai mult AICI.