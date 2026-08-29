Rusia a lovit cu o dronă un depozit de muniţii în apropiere de Kiev, provocând moartea a zeci de oameni. Zelenski: Ucraina nu poate fi lăsată singură - VIDEO

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Rusia a lovit, vineri noaptea, un depozit de muniţii în apropiere de Kiev, provocând un incendiu uriaș, explozii puternice și moartea a zeci de oameni.

UPDATE: Bilanțul morților a urcat la 37

Bilanţul atacului rus cu dronă contra unui depozit de muniţii a urcat la 37 de morţi, transmite Agerpres.

Din nefericire, numărul victimelor în districtul Bucea se ridică la 37, a indicat şeful administraţiei militare a regiunii Kiev, Timur Tkacenko. Bilanţul precedent anunţat de Tkacenko era de cel puţin 27 de morţi.

Autorităţile ucrainene, care nu comunică niciodată cu privire la pagubele suferite de obiectivele militare, nu au dat detalii despre natura depozitului, dar acesta pare să fi stocat obiecte explozive, au declarat procurorii ucraineni, care au deschis o anchetă pentru neglijenţă cu caracter penal.

Știrea inițială:

Cel puţin 27 de persoane au murit după ce o dronă rusă a lovit un depozit de muniţii în satul Mila, în apropiere de Kiev, vineri noaptea. Lovitura a provocat un incendiu uriaș şi explozii puternice, au anunţat autorităţile ucrainene. Se pare că depozitul de muniții se afla în apropierea locuințelor.

"Din păcate, în acest stadiu, 27 de persoane au murit. Şi acest bilanţ s-ar putea să nu fie definitiv", a declarat şeful administraţiei militare a regiunii Kiev, Timur Tkacenko.

Volodimir Zelenski: Munițiile nu pot fi depozitate în apropierea locuințelor sau a altor zone rezidențiale

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Volodimir Zelenski a oferit detalii despre intervenția autorităților pentru a stinge incendiul provocat de drona rusească în satul Mila de lângă Kiev, publicând și imagini de la fața locului. El a declarat că muniţiile nu trebuie să fie stocate în apropierea locuinţelor.

"De dimineață, în satul Mila de lângă Kiev, se elimină consecințele atacului rusesc cu drone. Personalul a fost trimis la fața locului pentru a ajuta oamenii. Sunt implicate toate serviciile necesare. Unitățile de servicii de urgență lucrează - peste 300 de muncitori. Un depozit a fost lovit, cu detonare ulterioară. Din păcate, există distrugeri semnificative ale infrastructurii aflate în zonă. Au fost avariate mai multe clădiri rezidențiale, precum și un cămin pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități.

Până în prezent, 27 de persoane au fost raportate ca fiind ucise. Una dintre victime este șeful comunității Dmytrivka, Taras Didych. Acesta salva oameni. Condoleanțe familiilor victimelor. Zeci de oameni au fost răniți. Peste 370 de persoane au fost deja evacuate, iar evacuarea este în desfășurare, potrivit rapoartelor pe care le-am primit de la prim-ministrul Serghii Koretskyi și de la ministrul Afacerilor Interne, Ivan Vyhivskyi.

Cei care au permis acest lucru trebuie să fie trași la răspundere pentru deciziile lor. Anchetatorii Poliției Naționale și ai Serviciului de Securitate al Ucrainei efectuează o anchetă premergătoare procesului, iar procedurile penale au fost deschise pentru acuzații de neglijență oficială. Există reglementări în vigoare - muniția nu poate fi depozitată în apropierea locuințelor sau a altor zone rezidențiale. Cu siguranță se vor trage concluzii corespunzătoare", a scris Volodimir Zelenski pe pagina sa de Facebook.

Volodimir Zelenski: Kievul este atacat practic non-stop de drone cu reacție

Totodată, președintele ucrainean a oferit detalii și despre alte regiuni atacate vineri noaptea de Federația Rusă.

"De asemenea, peste noapte au avut loc atacuri asupra altor regiuni din țară – regiunile Odesa, Dnipro, Kiev, Zaporijie, Sumî, Herson, Harkov, Mykolaiv, Donețk și Cernihiv. Au fost implicate peste 260 de drone de atac, precum și drone Banderol. Kievul este atacat practic non-stop de drone cu reacție.

Ucraina nu poate fi lăsată singură în găsirea de soluții pentru a se apăra împotriva unor astfel de atacuri și le mulțumesc tuturor celor care ajută cu pachete de sprijin suplimentare și măsuri de sancțiuni împotriva Rusiei", a mai scris Volodimir Zelenski pe pagina sa de Facebook.

Forţele ruse ar fi capturat trei sate ucrainene situate în regiunile Doneţk şi Sumî

Pe de altă parte, Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat sâmbătă că forţele ruse au capturat trei sate ucrainene situate în regiunile Doneţk (est) şi Sumî (nord-est), transmite Agerpres, citând AFP și Reuters.

Satele respective sunt Hrapivşcina (regiunea Sumî), Novoandriivka şi Rubijne (ambele în regiunea Doneţk).

Totodată, Ministerul Apărării de la Moscova a scris pe Telegram că armata rusă a lovit un centru logistic din regiunea Kiev unde erau stocate componente pentru rachete balistice ucrainene.