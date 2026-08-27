Polonia nu vrea arme nucleare pe teritoriul său, în ciuda amenințării tot mai mari din partea Rusiei

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Polonia își reafirmă poziția față de armele nucleare ale aliaților, în contextul tensiunilor tot mai mari cu Rusia. Viceministrul polonez al apărării a spus că Varșovia nu dorește staționarea focoaselor nucleare pe teritoriul său, chiar dacă susține participarea la descurajarea nucleară a NATO.

Polonia "nu dorește" ca armele nucleare ale aliaților să fie staționate pe teritoriul său, a declarat joi viceministrul polonez al apărării, Paweł Zalewski, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind o posibilă incursiune a Rusiei pe teritoriul NATO, scrie POLITICO.

"Aș vrea să spun foarte clar și deschis: Polonia nu dorește să aibă focoase nucleare pe teritoriul său", a declarat el în fața jurnaliștilor, la sediul NATO de la Bruxelles.

"Vrem să participăm la descurajarea nucleară a NATO, [ceea ce] nu înseamnă să avem un focos nuclear pe teritoriul nostru", a mai spus Paweł Zalewski.

Declarația politicianului este cea mai categorică poziție exprimată de Varșovia până acum pe acest subiect. Chiar dacă Polonia s-a arătat anterior sceptică față de găzduirea armelor nucleare, autoritățile poloneze au spus și că se află în primele etape ale unor discuții cu Statele Unite ale Americii privind o posibilă extindere a descurajării nucleare americane în Europa.

VEZI ȘI: Vizita directorului CIA la Moscova, de avertisment. Ce spun Donald Trump și Dmitri Peskov

Karol Nawrocki nu exclude un program nuclear propriu

În paralel, Polonia s-a alăturat unei inițiative franceze menite să extindă capacitatea de descurajare nucleară a Parisului în Europa.

Președintele polonez Karol Nawrocki nu a exclus posibilitatea ca Varșovia să dezvolte propriul program de arme nucleare.

Oficialii occidentali au avertizat că Rusia ar putea ataca teritoriul NATO până la sfârșitul acestui deceniu, în timp ce unele informații recente ale serviciilor americane de informații sugerează că un astfel de atac ar putea avea loc chiar mai devreme.

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Vizita directorului CIA la Moscova

Vizita directorului CIA la Moscova a stârnit speculații privind obiectivele discuțiilor, însă Donald Trump susține că deplasarea ar putea produce rezultate în eforturile de pace.

Călătoria neobişnuită a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova în această săptămână a avut ca scop avertizarea Rusiei împotriva oricărui atac care ar viza NATO, au anunţat miercuri mai multe publicaţii americane, după ce preşedintele SUA, Donald Trump a încercat să minimizeze importanţa acestei vizite, notează AFP.

Wall Street Journal şi CBS au raportat că şeful CIA a încercat să descurajeze Rusia de la orice atac împotriva unui membru NATO, în condiţiile în care evaluările serviciilor americane de informaţii indică faptul că Moscova ar putea încerca să pună alianţa la încercare.

Wall Street Journal detaliază, în special, că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea sfida NATO cu un "atac limitat" în următorii ani.

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor AFP pe această temă.