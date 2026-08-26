România mai aproape de Monaco. Primul eveniment oficial al CCPMR la Monaco conectează antreprenorii români cu oportunitățile de business de pe Coasta de Azur

O nouă inițiativă privată își propune să creeze una dintre cele mai active punți de business dintre cele două țări, facilitând accesul antreprenorilor români la ecosistemul economic, investițional și de networking din Monaco și de pe Riviera Franceză. CCPMR, Camera de Comerț Privată Monaco România pregătește lansarea oficială la Monte Carlo, printr-un eveniment care va reuni antreprenori, investitori și lideri de business din România și Principatul Monaco.

Relațiile economice dintre România și Monaco intră într-o nouă etapă prin lansarea CCPMR (Camera de Comerț Privată Monaco–România), o inițiativă privată care își propune să transforme legăturile dintre mediile de afaceri din cele două state într-un ecosistem activ de colaborare, investiții și dezvoltare internațională, valorificând prestigiul Principatului Monaco ca unul dintre cele mai influente centre globale de business, investiții și lifestyle exclusivist.

Spre deosebire de organizațiile construite exclusiv în jurul întâlnirilor de networking, CCPMR își asumă un obiectiv mult mai pragmatic: facilitarea unor conexiuni care să genereze proiecte concrete, investiții, parteneriate comerciale și acces real la oportunitățile din Monaco și de pe Riviera Franceză, în ambele sensuri.

Proiectul reunește antreprenori, investitori, executivi și profesioniști interesați să dezvolte afaceri internaționale sau investiții, oferind acces la o comunitate selectă și la un ecosistem economic recunoscut la nivel mondial pentru stabilitate, performanță și deschidere către investiții. În primul său an de activitate, organizația va funcționa sub denumirea Club de Connexions Privées Monaco–Roumanie, în conformitate cu reglementările locale.

Mai mult decât networking

Fondatorii CCPMR spun că obiectivul organizației nu este organizarea unor evenimente ocazionale, ci dezvoltarea unei comunități private active, capabile să genereze colaborări pe termen lung și participări la un calendar generos de evenimente și inițiative.

Printre direcțiile asumate se numără:



● facilitarea accesului companiilor românești către Monaco și Riviera Franceză;

● conectarea investitorilor și antreprenorilor din cele două țări;

● organizarea de misiuni economice și întâlniri private;

● sprijin pentru dezvoltarea de parteneriate comerciale și investiționale;

● promovarea României în cercurile internaționale de business;

● dezvoltarea unei comunități de membri implicați activ în proiecte și inițiative comune.

Potrivit reprezentanților organizației, în spatele inițiativei se află o echipă care, înainte de înființarea CCPMR, a contribuit la facilitarea unor proiecte de business cu o valoare cumulată de peste 100 de milioane de euro pentru antreprenori români pe Riviera Franceză.

Lansarea oficială are loc pe 18 septembrie, la Monte Carlo

Prima apariție publică a CCPMR va avea loc în cadrul CCPMR Official Inauguration Night, organizată pe 18 septembrie 2026, la Cinéma des Beaux-Arts – Théâtre Princesse Grace din Monte Carlo. Evenimentul este programat strategic cu câteva zile înainte de Monaco Yacht Show, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei de lux și yachtingului.

Organizatorii estimează participarea unui public format din antreprenori români, investitori, executivi, lideri de business din Monaco și Riviera Franceză, alături de invitați speciali, parteneri și speakeri internaționali. Evenimentul va combina prezentări economice, perspective asupra piețelor internaționale, networking strategic și momente artistice, într-un format care reflectă specificul Principatului Monaco. De asemenea, organizatorii au pregătit și un yacht party exclusiv pentru primii membri care se alătură CCPMR înainte de eveniment și sponsori. Pe www.ccpmr.org puteți descoperi detalii pentru accesul la CCPMR inclusiv prezența la evenimentul de inaugurare din Monte Carlo - Monaco, în calitate de membru.

România pe harta oportunităților internaționale

Prin această inițiativă, CCPMR își propune să contribuie la schimbarea modului în care companiile românești accesează piețele premium din Europa Occidentală.

„România are antreprenori competitivi, companii inovatoare și un potențial economic important. Ceea ce lipsește, de multe ori, este accesul direct la rețelele potrivite și la decidenții relevanți. CCPMR își propune să reducă această distanță și să transforme conexiunile în oportunități reale de business”, transmite Daniel Epure, președintele CCPMR.

În următorii ani, Camera de Comerț Privată Monaco–România intenționează să dezvolte un calendar permanent de întâlniri de business, delegații economice, programe dedicate membrilor și proiecte care să consolideze relațiile economice dintre România, Monaco și Riviera Franceză.

Pentru acces eveniment în calitate de membru sau sponsor, accesați www.ccpmr.org.