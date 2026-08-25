Îşi pierd consilierii locali/judeţeni mandatele? Contradicţiile din Codul Administrativ, explicate de avocatul Adrian Toni Neacşu

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Consilierii locali şi judeţeni şi-ar putea pierde mandatele. Sau nu? Legea integrităţii are o prevedere care i-ar putea lăsa pe aceştia fără mandate, dacă au un contract de muncă în derulare cu o instituţie de stat.

Numai că ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, spune că nu e aşa.

"S-a propagat în mediul administrativ o informație incorectă cu privire la o interpretare că ar exista o incompatibilitate totală între categoria de personal contractual din administrație, din sfera publică, și calitatea de consilier local sau județean. Nu există incompatibilitate între calitatea de consilier județean sau consilier local și calitatea de personal contractual din administrație, introdusă în plus prin această nouă modificare a Codului administrativ, față de incompatibilitățile care existau până acum”, a declarat ministrul interimar al Dezvoltării.

De ce sunt interpretări diferite?

Adrian Toni Neacşu a explicat, în exclusivitate pentru DC News, care este realitatea.

"Legea e scrisă foarte clar, efectele ei nu cred că au fost avute în vedere. Nu au fost anticipate de nimeni. În schimb, legea e cât se poate de clar. Ce prevede legea este că incompatibilităţile funcţionarilor publici sunt şi incompatibilităţile personalului contractual. E simplu motivul pentru care toţi interpretează diferit. Încearcă să salveze o situaţie pe care, probabil, nimeni nu şi-a dorit-o, dar pe care au votat-o şi unii şi alţii în Parlament.

Ministerul Dezvoltării şi ANI merg pe aceeaşi idee, îi încurajează să mai rămână, în ideea că se va rezolva politic problema, să nu demisioneze. Probabil că în câteva zile se va rezolva problema asta. Din punctul meu de vedere, cei vizaţi nu sunt obligaţi să demisioneze. Lor li se suspendă, în baza prevederilor din legea 161/2003, care se aplică de astăzi şi personalului contractual, acel contract individual de muncă pe care îl au ei, chiar şi pe perioadă determinată. Asta ar trebui să fie soluţia corectă şi probabil că în jurul acestui lucru se joacă totul. În sensul că nu va constata nimeni că au fost în incompatibilitate 3-4-5 zile, până se rezolvă situaţia în Parlament", a declarat Adrian Toni Neacşu.

În contextul discuţiilor pe amendamentul Fritz, însă, chiar nu se va sesiza nimeni că unii consilieri locali sau judeţeni ar putea fi, chiar şi pentru câteva zile, în incompatibilitate? Ce au vrut, de fapt, să transmite ministrul Cseke Attila, dar şi ANI, a explicat Adrian Toni Neacşu.

"Problema aici este. Ce vrea să zică, de fapt, Ministerul Dezvoltării? Şi ce a vrut să zică ANI? Dar au zis-o printre rânduri. În sensul că nu e nicio problemă, că nu se aplică dispoziţiile astea celor care sunt consilieri locali sau judeţeni ca urmare a alegerilor din 2024. Ei spun asta pe o idee foarte simplă şi care era clară până acum. Şi anume că orice modificare privind conflictul de interese sau incompatibilitatea se aplică doar pentru mandatele viitoare, niciodată mandatului în curs. Doar că CCR a spus că e în regulă şi invers. Deci putem afecta, cu noi cerinţe de integritate, cum a zis Curtea recent, şi mandatele în curs. Pur şi simplu, avem pretenţii mai mari de la primari, consilieri, etc. De asta au spus printre rânduri că nu se aplică, dar nu au spus explicit de ce. Ei voiau să spună, de fapt, că este o dispoziţie care este evident că nu se poate aplica retroactiv, ci că trebuie să se aplice cu următorii consilieri. Pe asta se bazează interpretarea lor, nu pe altceva", a declarat Adrian Toni Neacşu.

Amendamentul Fritz, troc pentru categorii exceptate?

Există, însă, şi excepţii. Numai că excepţiile transmit ideea că toate celelalte categorii rămase nu sunt scutite de la această nouă prevedere.

USR solicită Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) să publice "de urgenţă" situaţia consilierilor locali şi judeţeni care, în urma intrării în vigoare a noilor prevederi privind incompatibilităţile, se află simultan într-o funcţie aleasă şi într-un raport de muncă cu o instituţie publică, precum şi apartenenţa politică a acestora.

Conform unui comunicat al USR, legea, intrată în vigoare pe 9 august, care produce deja efecte juridice, interzice consilierilor locali şi judeţeni să fie, în acelaşi timp, angajaţi în Primării, Consilii judeţene, ministere, agenţii, servicii publice sau alte instituţii ale administraţiei publice.

În consecinţă, "mii de aleşi locali riscă să se afle astăzi într-o situaţie de incompatibilitate" şi să fie supuşi unor sancţiuni administrative sau disciplinare, transmite USR.

"ANI avea inclusiv rolul de a avertiza din timp asupra implicaţiilor pe care le au aceste prevederi. Din păcate, nu este prima dată când agenţia rămâne în tăcere prea mult timp într-o situaţie în care ar fi trebuit să ofere claritate şi să asigure aplicarea unitară a regulilor de integritate. Acum, când legea este deja în vigoare şi produce efecte, cerem ANI să facă publică imediat situaţia aleşilor locali aflaţi în incompatibilitate", a declarat purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.

În opinia sa, aplicarea noilor prevederi a generat "o controversă" privind sancţiunea care trebuie aplicată.

"Deşi regimul incompatibilităţilor poate conduce la pierderea mandatului alesului local, interpretarea exprimată azi de ANI este că, în această situaţie, consecinţele ar trebui să privească raportul de muncă al persoanei, printr-o sancţiune disciplinară, şi nu mandatul obţinut prin vot. USR consideră această interpretare profund problematică", se arată în comunicat.

"Sunt scutiţi cei din învăţământ. Şi în această lege nouă, care se votează mâine, miercuri, au modificat o prevedere referitoare la incompatibilitatea consilierului local/judeţean spunând că e în regulă dacă are şi un contract legat de îngrijirea persoanelor cu handicap (n.r. aparţinător pentru cineva din familie, de regulă). Ori, dacă le-au exclus expres pe astea, înseamnă că au înţeles că celelalte nu sunt excluse. Medicii nu sunt excluşi nicăieri, spre exemplu. Nu au avut în vedere special situaţia medicilor. În mod special a fost avută în vedere situaţia consilierului local/judeţean care are şi un contract de îngrijire a unei persoane cu handicap. Au avut în vedere o situaţie punctuală, ceea ce înseamnă că le-au exclus pe toate celelalte. Şi asta s-a întâmplat ieri, la votul din Camera Deputaţilor. Dar pentru că totul se joacă politic la noi, probabil că acum sunt discuţii pe tema asta. E posibil ca USR să spună "vă salvăm consilierii, ni-l salvaţi pe Fritz". Asta se discută mâine. Şi încă pot, teoretic, să introducă un amendament în legea integrităţii care să rezolve şi problema asta. Dar la schimb cu ceva!", a mai declarat avocatul.

Ce se întâmplă dacă se modifică amendamentul Fritz

CCR a decis că amendamentul Fritz din legea ANI este constituţional, aşa că el nu mai face obiectul discuţiilor din Parlament pe punerea în acord cu Constituţia a legii ANI. Adrian Toni Neacşu avertizează că întreaga lege ar putea fi respinsă ca neconstituţională, dacă se încearcă modificarea acestui amendament.

"Din punctul meu de vedere, nu se mai poate pune în discuţii, constituţional, amendamentul Fritz. Nu pot vota să îl scoată. Dacă se întâmplă, e legea neconstituţională. Dar şi pentru asta, trebuie să o atace cineva la CCR. (...) Dar, altfel, ei pot respinge legea în Parlament, se respinge definitiv. Şi apoi se depune în noua formă, fără acel amendament", a mai spus acesta.

Consiliul Economic şi Social a atras atenţia asupra modificărilor

CES a dat aviz negativ proiectului de lege, afirmând că "Statutul funcționarului public, așa cum este reglementat și definit prin lege, este total diferit în raport cu statutul personalului contractual stabilit prin încheierea unui contract individual de muncă reglementat de dispozițiile Codului Muncii. Plecând de la aceste statute total diferite, propunerea legislativă contravine în mod flagrant cadrului legal care reglementează aceste două tipuri de raporturi juridice de muncă”.