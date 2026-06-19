Nicușor Dan, după decizia de la Tribunalul Ilfov privind PNL: Este insignifiantă

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat vineri, la Bruxelles, decizia Tribunalului Ilfov de suspendare provizorie a efectelor hotărârilor adoptate de conducerea PNL. El a zis că impactul acesteia este unul redus.

Întrebat despre decizia Tribunalului Ilfov de suspendare provizorie a efectelor unor hotărâri adoptate de conducerea PNL, președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, la Bruxelles, că efectele acesteia sunt „insignifiante”.

„Iar decizia de la Tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, a căpătat, pentru anumiți oameni care se exprimă în spațiul public, efecte, cum să le spun, apocaliptice. Eu nu mă pronunț asupra unei hotărâri judecătorești, dar, ca efecte, este, cum să vă spun, insignifiantă.

Adică, în 35 de ani de democrație, ați văzut vreun partid care să se jeneze să dea oameni afară pentru că există un motiv sau nu există un motiv? Evident, este o voință politică ce nu a fost niciodată, poate din păcate, cenzurată de instanțele de judecată”, a zis Nicușor Dan.

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Tribunalul a suspendat efectele deciziilor până la soluționarea definitivă a litigiului privind răspunderea civilă delictuală a PNL.

Printre hotărârile suspendate se află și cea prin care grupurile parlamentare ale partidului erau mandatate să nu susțină Guvernul Veștea. Cei 16 parlamentari care au contestat deciziile au zis că această măsură echivalează cu un „mandat imperativ”, interzis de regulamentele Parlamentului.