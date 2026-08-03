Radu Miruță, poza zilei de la detonări

Radu Miruță / NQUAM_Photos_George_Calin

Iată poza zilei cu Radu Miruță!

Ministrul Radu Miruță a fost surprins în timp ce sare peste balustradă pentru a ajunge la bord. Este o imagine

spectaculoasă care nu are nevoie de prea multe comentarii.

Stânca aflată în apropierea braţului Bala al Dunării a fost dislocată cu ajutorul a 180 de kilograme de explozibil, a anunţat, luni, ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, care a precizat că prin această măsură s-a urmărit să se reechilibreze debitul Dunării.

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"Este o intersecţie a Dunării. Braţul Bala are o diferenţă de nivel de patru metri, motiv pentru care un procent cam de 85% din debitul Dunării se duce pe braţul Bala şi doar 15% se duc înspre Cernavodă. Având în vedere acest procent foarte dezavantajos pentru Cernavodă, a existat un proiect care să ridice albia, nivelul de fund al braţului Bala şi să coboare, să dragheze braţul Dunării vechi, astfel încât să se compenseze, să se reechilibreze debitul. (...) Stânca a fost dislocată. S-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure patru metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil. (...) Indiferent de consecinţele finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reuşit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigaţiei, cât şi dragării pe viitor, uşurarea dragării Dunării vechi", a precizat Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Potrivit ministrului, urmează ca cele două barje care au fost aduse la faţa locului să fie încărcate cu cât de mult se poate din ceea ce s-a dislocat.

"E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată. Deseară înţeleg că sunt şanse să vină cea de-a treia barjă direct încărcată şi în cursul zilei de mâine, mâine seară, să vină şi ultima barjă pentru ca scufundarea să aibă loc probabil miercuri dimineaţa, dacă colegii de la Apele Române care analizează în fiecare zi etapele care mai trebuie făcute vor decide asta. Pe calculul pe care l-am primit iniţial, miercuri - joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită", a explicat Radu Miruţă.

VEZI DETALII AICI: Miruță: Stânca a fost dislocată. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil / Militarii au detonat obstacolul natural / Bușoi: Nu există penurie de carburanți în România / update / foto și video



Cristian Buşoi: Există producţie internă stabilă cât să alimentăm populaţia

Nu există niciun scenariu în care populaţia să aibă de suferit că nu va avea curent, iar producţia internă pe acest segment este stabilă, a declarat, luni, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Buşoi.

"Trebuie să înţelegem că penele de curent nu au legătură cu cantitatea de electricitate care este disponibilă. Pe problemele pe care le avem în regiune şi situaţia din Ungaria care este extrem de serioasă - aproape jumătate din capacitatea lor este închisă, şi tot ceea ce experimentăm în regiune, efectele pot fi în două direcţii: preţuri mari, cantităţile disponibile fiind din ce în ce mai puţine, şi, doi, situaţia în care am fi nevoiţi să deconectăm consumatorii industriali. Nu se va ajunge la populaţie. Nu există niciun scenariu în ideea că populaţia va avea de suferit că nu va avea curent din această situaţie. Cel puţin, cât să alimentăm populaţia, există producţie internă stabilă. Centralele pe cărbune, centralele pe gaz, în timpul zilei şi spre după-amiază, cele fotovoltaice, le avem şi pe cele eoliene, care, sigur, s-au redus mult din cauza caniculei. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare. Penele de curent ţin de anumite probleme în reţeaua de distribuţie, care, în cazul unor supra-încărcări, dar mai ales în situaţia unor incendii de vegetaţie, afectează echipamentele, unele dintre ele destul de vechi. Nu s-au putut face actualizări, tehnologizări pe toată reţeaua de distribuţie", a transmis Buşoi.

Oficialul a adăugat că este nevoie de un comportament de eficientizare a consumului de energie atât pe zona industrială, cât şi din partea populaţiei.

"Din dialogul pe care îl am cu specialiştii de la Dispeceratul Energetic, dar şi cu cei de la reţeaua de distribuţie, e important să facem un apel către populaţie să lase echipele de intervenţie atunci când apar probleme cu vegetaţia, cu anumite echipamente care sunt afectate, să poată să lucreze. Sunt situaţii în care, pur şi simplu, oamenii refuză să-i lase să verifice. Evident că nu pot intra pe anumite proprietăţi fără acordul proprietarilor. Nu luăm în calcul restricţii (...) Sper ca toate aceste apeluri şi toate aceste informaţii să genereze un comportament de eficientizare a consumului şi la populaţie. Dar nu restricţii, nu întreruperi, nu pericole, nu raţionalizări, aşa cum, din păcate, circulă pe reţele de socializare tot felul de teorii ale conspiraţiei, care, sigur, o parte nu sunt chiar întâmplătoare, pentru că suntem şi într-un război hibrid la graniţele României", a subliniat secretarul de stat.

Autorităţile au declarat stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică, din cauza secetei şi a debitelor scăzute pe râuri şi pe fluviul Dunărea.