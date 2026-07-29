Guvernul după Sfânta Maria? Telefoane la Cotroceni pentru un nou Executiv. Bogdan Chirieac: UDMR să facă jocurile

Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

După aproape trei luni de blocaj politic, în culisele puterii se discută tot mai intens despre formarea unui nou Guvern. La Cotroceni ar fi avut loc discuții privind Executivul care ar putea fi instalat după Sfânta Maria.

România traversează de aproape trei luni o perioadă de incertitudine politică, după ce Guvernul Bolojan a fost demis printr-un vot istoric în Parlament. Astfel, din luna mai, Ilie Bolojan conduce un Executiv interimar. După respingerea Cabinetului condus de Adrian Veștea, negocierile dintre partide au intrat în impas, iar președintele așteaptă un acord pentru desemnarea unui nou premier. Potrivit unor informații prezentate de România TV, în culise au loc discuții intense, iar șeful statului ar fi primit telefoane urgente privind formarea noului Guvern după sărbătoarea de Sfânta Maria. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalista Cristina Șincai.

"Poate că vara e sfetnic bun, se mai gândesc, dar vorbesc de cei din PNL..."

"Având în vedere situația în care ne aflăm, ar fi bine ca UDMR-ul să facă jocurile. UDMR-ul e pe zona de echilibru, de rațiune, dar nu știu dacă vor reuși. Împreună, PSD, UDMR și o parte din minorități, că nu toate votează cu PSD, au 175 de voturi. Până la 233 mai e nevoie de aproximativ 60 de voturi. Eu nu știu de unde o să ia aceste 60 de voturi. Sigur, sunt parlamentari independenți în Parlament. Alții o să spună de aripa asta liberal-conservatoare din PNL că ar putea să voteze, dar sunt în total vreo 10. Încă suntem departe de ceea ce este necesar pentru cele 233 de voturi. Poate că vara e sfetnic bun, se mai gândesc, dar vorbesc de cei din PNL. La ai mei din USR nu am nicio așteptare, să știți. Ei nu pleacă de acolo nici cu apă clocotită, cum au spus tot ei. Scopul unui partid politic este să ajungă la putere. Dacă unele partide politice au renunțat cu atâta ușurință la putere, acum se plătește prețul. Adevărul este că nimeni nu s-a așteptat ca domnul Bolojan să ia nota 10+ la încăpățânare și să pună fără nicio ezitare interesul personal deasupra interesului României. În vremurile astea tulburi, România nu are un guvern cu puteri depline, fiindcă nu vrea un singur om. Nu vrea Ilie Bolojan. Ce să mai spui în legătură cu asta? Poți să dai vina pe cine vrei tu, adevărul este că Bolojan a oprit în loc România", a explicat Bogdan Chirieac.

Sorin Grindeanu: După 15 august vom avea un Guvern cu puteri depline

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara că "este foarte optimist" că după 15 august țara noastră va avea un Guvern cu puteri depline.

"Nu rămânem în acest blocaj. Eu sunt foarte optimist că undeva pe finalul lunii august, după 15 august, vom avea un Guvern cu puteri depline. Şi asta e bine pentru România. Şi asta e bine pentru noi. În toată această perioadă, eu cred că noi am venit de fiecare dată cu soluţii. Şi aproape toate variantele, într-o proporţie de peste 90%, le-am acceptat atunci când am avut discuţii la preşedintele Nicuşor Dan, tocmai din dorinţa de a debloca şi de a merge înainte", a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN, transmite Agerpres.

"PSD-ul solicită mandatul de prim-ministru, suntem cel mai mare partid din Parlament"

Sorin Grindeanu a spus şi cu cine poate face majoritate în Parlament şi a subliniat că PSD solicită mandatul de prim-ministru.

"PSD-ul solicită mandatul de prim-ministru, suntem cel mai mare partid din Parlament. Sigur, avem 27-28%. Asta am spus şi la ultima întâlnire oficială de la Cotroceni. Preşedintele ne-a spus atunci că e în regulă şi o să le transmită şi celorlalţi. Am văzut la ieşirea de la acea consultare cum că Ilie Bolojan a spus că da, votează un Guvern minoritar PSD, după care s-a răzgândit. Aşa cum bine ştiţi", a arătat Grindeanu.

El a menţionat că în acest moment, în Parlament, sunt trei forţe mari politice.

"Eu n-am pus, şi PSD-ul n-a pus, în aceste luni, garduri. Eu n-am făcut congres la PSD să spun că nu mai fac niciodată alianţă cu PNL. Pot să fac acest lucru şi eu. Şi atunci mergem la anticipate şi o să vedem cine cu cine mai face alianţă. În acest moment, în Parlament sunt aproximativ, diferă, dar sunt trei forţe mari politice. Pe de-o parte e PSD-ul cu câţiva din jur, pe de altă parte este AUR cu polul acesta suveranist şi pe partea cealaltă sunt PNL, USR şi, câteodată, UDMR. Parlamentul e împărţit în trei. Nu poţi să faci o majoritate fără a combina cel puţin două din aceste forţe. Şi aceste lucruri se vor întâmpla", a explicat Grindeanu.

Liderul social-democrat a transmis şi că PSD-ului nu îi este frică de alegeri anticipate. Întrebat dacă deschide uşa negocierilor cu AUR, Sorin Grindeanu a spus că AUR, pentru a fi partener frecventabil din perspectiva oricărui partid prooccidental, trebuie să facă unele clarificări. Grindeanu a declarat că are rezerve privind credibilitatea unor lideri politici și a susținut că aceștia nu au oferit clarificări pe teme importante de politică externă și securitate. Liderul PSD a făcut referire la reacțiile privind atacurile cu drone ale Rusiei, după incidentele în care aparate de zbor au pătruns pe teritoriul României.

„Asta înseamnă că deschideți ușa negocierilor cu AUR?”, a întrebat Mihai Gâdea

”În acest moment, ei trebuie să-și clarifice niște lucruri. În primul rând, există o lipsă de credibilitate a unor lideri, așa cum am mai spus. Eu, cel puțin, am mari semne de întrebare în cuvântul și în ceea ce spun că fac și în ceea ce vor face. Nu am văzut clarificări la o parte dintre acești lideri. L-am văzut parcă doar pe Peiu, în rest pe nimeni. E o liniște din asta. L-ați văzut pe domnul Dungaciu să spună ceva? L-ați văzut pe Simion să spună ceva? L-ați văzut să spună de sancțiunile contra Rusiei ceva? Ei, dacă vor să devină un partener frecventabil, nu doar din perspectiva PSD, ci din perspectiva oricărui partid pro occidental, trebuie să clarifice aceste lucruri”, a răspuns Grindeanu la Antena 3 CNN.

Președintele AUR, George Simion l-a atacat dur pe Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a pus la îndoială credibilitatea AUR

”Considerăm că domnul Grindeanu nu este un om serios. Mai avea puțin să ne verifice la unghii și să vadă dacă suntem corespunzători”, a declarat George Simion, marți, 28 iulie.

Practic, având în vedere că foștii parteneri din coaliție nu mai sunt dispuși să colaboreze pentru formarea unui nou guvern, AUR, al doilea partid din Parlament, manevrează raportul de putere. PSD are nevoie de AUR pentru trecerea unui guvern, măcar a unei aripi din partid, dacă aripa Veștea din PNL nu capătă din nou avânt. AUR-ul nu este dispus să colaboreze că niciun partid, dacă posibilii parteneri nu țin cont de cerințele lor. AUR-ului își concentrează atenția tot mai mult pe varianta alegerilor anticipate și pe "resetarea politică". Drept dovadă, criza din guvern se poate muta și la Cotroceni.

George Simion a susținut marți o conferință de presă în care a acuzat că președintele Nicușor Dan prelungește criza politică și a afirmat că sunt întrunite motive pentru declanșarea procedurii de suspendare a șefului statului.

"Atitudinea lui Nicușor Dan față de această criză pe care el a creat-o nu este de a ne liniștii. Ba chiar deloc. Suntem în cea de-a 84-a zi în care România nu are guvern.

Este dovada supremă a iresponsabilității lui Nicușor Dan și o încălcare gravă a Constituției. Dacă sunt unii și alții care îi iau apărarea lui Nicușor Dan și spun că nu există motive pentru care să fie suspendat, putem să le răspundem cu numărul de zile de când dânsul nu se învrednicește să își facă datoria constituțională și să propună Parlamentului un nume de premier. Nu cred că cei care au scris Constituția României s-au gândit vreodată că va veni cineva la Palatul Cotroceni care să își închipuie că poate amâna sine die nominalizarea unui premier.

Nicușor Dan, pe zi ce trece, devine tot mai pasibil de procesul constituțional și democratic de suspendare, iar apoi de demitere. Criza politică trebuie să se încheie pe căi democratice și constituționale. Noi știm că, începând cu decembrie 2024, democrația în România și aplicarea Constituției au fost suspendate.

AUR vrea alegeri anticipate

Dar această situație nu mai poate continua. O parte importantă a societății românești nu mai poate fi jignită, umilită, neglijată și îndepărtată de la luarea deciziilor. De aceea organizăm această conferință, pentru a trage un ultim semnal de alarmă. Toți românii cu care am discutat în aceste zile și în aceste săptămâni, alături de care am fost și în mijlocul cărora ne-am aflat, își doresc stabilitate. În acest sens, alături de mine sunt liderii deputaților și senatorilor AUR, domnul Mihai Enache și domnul Petrișor Peiu, care sunt împuterniciți și desemnați să poarte discuții cu toate celelalte formațiuni reprezentate în Parlament, pentru a ajunge cât mai repede la alegeri și la un guvern stabil pentru o perioadă cât mai mare, de dorit patru ani.

Nu putem să ne jucăm în continuare cu numiri interimare, temporare, cu oameni care nu oferă predictibilitate și stabilitate", a declarat George Simion.

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