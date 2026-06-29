Kelemen Hunor anunţă că nu vor fi alegeri anticipate. UDMR vrea refacerea coaliţiei PSD-PNL-UDMR

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, a anunţat din Parlament că România nu va avea alegeri anticipate, chiar dacă în ultima perioadă atât AUR, cât şi PNL au transmis că se poate ajunge acolo.

Întrebat dacă Ilie Bolojan este dispus să se reîntoarcă la masa discuţiilor cu PSD, Kelemen Hunor a spus că "Asta nu știu, nu pot să vă spun. Nu sunt purtătorul de cuvânt nici al lui Grindeanu, nici al lui Bolojan. Eu pot spune punctul meu de vedere, în condiţiile în care nu reuşim să ieşim din impas astăzi sau până mâine, când Parlamentul termină sesiunea".

USR în opoziţie, vechea coaliţie refăcută?

Kelemen Hunor a fost întrebat şi despre posibilitatea refacerii coaliţiei dintre PSD, PNL şi UDMR, cu USR în opoziţie. Liderul UDMR spune că "Noi am transmis acest lucru încă de săptămâna trecută, când era de față și Dominic Fritz. Sigur, nu vreau să exprim eu punctul lor de vedere, dar când cauți o soluție... Ăn acest moment trebuie să fim conștienți că este nevoie de un management al conflictului. Luând în calcul toate soluțiile posibile — indiferent dacă ne plac sau nu nouă sau altora — ai obligația de a căuta o ieșire din criză. Una dintre soluții poate fi aceasta, o variantă nouă care cred că ar supraviețui până în 2028. Însă acum, în acest moment, avem nevoie de un guvern înainte de luna august.

Cred în continuare că există oameni și la PNL, și la PSD, și în altă parte — atât în guvern, cât și în afara lui — care știu administrație, știu politică și pot conduce un guvern. Oameni care nu sunt din prima linie, tocmai pentru a nu exista nicio problemă la nivelul partidelor".

De asemenea, Kelemen Hunor a adăugat că, în ceea ce priveşte refacerea coaliţiei PSD-PNL-UDMR, "vineri, această problemă a fost ridicată, şi am văzut că Sorin Grindeanu a fost mai flexibil şi a zis că din punctul lor de vedere este fezabil. Dacă îl întrebaţi pe domnul Grindeanu, vă va spune punctul dumnealui de vedere, dar acolo eu am simţit că e mai flexibil".

"Nu vor fi alegeri anticipate". Kelemen Hunor spune că nu au avansat nici discuţiile pe rotativă

"Deocamdată nu s-a acceptat rotativa. Noi am vrut să mergem mai departe cu rotativa, cu Mureșan până în aprilie, iar după aceea să vină PSD, însă PSD nu a acceptat.

Eu cred că în acest moment nu trebuie să ne încurcăm în aceste detalii. În primul rând, trebuie să cădem de acord că alegeri anticipate nu vor fi. Nimeni nu vrea voturi de la AUR, așa că nu rămâne altă soluție decât să găsim împreună o posibilitate de a învesti un guvern și să reducem temperatura declarațiilor publice într-o zonă de normalitate. Poate nu se poate de azi pe mâine, dar în câteva zile trebuie să ajungem acolo, dacă nu vrem să aruncăm totul în aer.

Astăzi însă eu nu aș intra în aceste detalii. Trebuie să mergem pas cu pas, fiindcă este vorba despre un conflict foarte dur între partide sau între unii dintre lideri. Dacă vrei să ai un management eficient al conflictului, nu intri acum în detalii care pot fi discutate mai târziu", a mai declarat Kelemen Hunor.