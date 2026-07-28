Foștii lideri PNL demiși din funcții merg la tribunal. Contestă decizia de schimbare a conducerilor

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Mai mulți foști lideri ai Partidului Național Liberal au apelat la instanță pentru a contesta hotărârea prin care au fost înlocuiți din funcțiile de conducere ale organizațiilor pe care le coordonau.

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, Monica Anisie, fost președinte al PNL Sector 2, Andrei Baciu, fost lider al PNL Sector 3, Ionuț Stroe, fost președinte al PNL Sector 4, Ștefan Meran, fost lider al PNL Sector 5 și Dragoș Soare, fost președinte al PNL Ialomița, au solicitat Tribunalului București suspendarea provizorie a executării deciziei adoptate de Biroul Politic Național al PNL în data de 20 iulie, prin care au fost revocați din funcții.

Acțiunea a fost înregistrată marți la Tribunalul București. Până în acest moment, instanța nu a stabilit primul termen de judecată, notează Agerpres.

Decizia PNL a vizat șase organizații locale

În ședința desfășurată pe 20 iulie, Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a hotărât revocarea președinților și dizolvarea Birourilor Politice Județene și de Sector din șase filiale ale formațiunii.

„Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL şi au drept obiectiv îmbunătăţirea activităţii acestor organizaţii, precum şi o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia şi programele politice ale PNL.

Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Naţional, în conformitate cu prevederile statutare”, se arăta într-un comunicat al PNL transmis la acea dată.

Amintim că, în PNL, a apărut o aripă împotriva măsurilor lui Ilie Bolojan. Dacă până recent erau numiți „puciști” sau cei aliniați în spatele lui Adrian Veștea, acum se numesc liberal-conservatori și au și un manifest public.

Mesajul lui Ilie Bolojan înainte de destituiri

„Pot să accept supărări, dar într-un mod corect. Cred că sunt realități pe care nu le putem contesta. Sunt județe în România în care PNL, la ultimele alegeri gestionate pe forțe proprii, alegerile prezidențiale și parlamentare, a obținut rezultate mult sub media partidului. Este o evidență. Dacă dorim să ne îmbunătățim rezultatele, cu bune și cu rele, trebuie să facem o evaluare corectă a județelor unde avem capacitate de creștere. Orice s-ar spune despre Ialomița, suntem în această situație. Vă rog să vă gândiți la disputele de acolo, la pozițiile administrative obținute și la divergențele apărute. Sunt situații în care județul te poate ajuta. Sunt situații în care o anumită conjunctură te poate dezavantaja.

Putem crește acolo unde nu am obținut rezultate și, aducând oameni noi, putem să dezvoltăm aceste județe. Dacă nu facem ceea ce trebuie, capacitatea acestui partid de a obține rezultate mai bune în 2028, prin politici bune, printr-o combinație de identificare a celor mai buni candidați și prin politici locale cât mai bune, nu va avea șanse să se îmbunătățească.

Prin urmare, consider că evaluarea acestor organizații nu este bazată pe aspecte legate de altă natură, ci strict pe analiza lor și pe ceea ce se poate face pentru a obține rezultate mai bune. Nu înseamnă că, dacă astăzi un coleg nu mai este președinte de organizație, nu mai poate avea un aport. Dar dacă nu facem evaluări și nu luăm anumite măsuri, probabilitatea de a ne consuma energiile în plan intern este foarte mare”, a spus liderul PNL, Ilie Bolojan, în ședință, înainte de vot, susținând că face propunerile tocmai pentru a putea îmbunătăți rezultatele partidului.