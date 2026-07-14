Condiţiile puse de PSD pentru a vota legile de care depinde PNRR. Atac la adresa lui Ilie Bolojan

foto: Facebook, Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a anunţat condiţiile în care PSD va vota legile de care depind banii din PNRR. Acesta a lansat un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan.

"România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă, agențiile de rating sunt aici și atârnăm de un fir de ață să nu ne ducem în junk, ÎNSĂ corul digital și de sclavi media ai lui Bolojan continuă să vândă teza ieftină anti-PSD.

Ura hrănește doar minți bolnave, dar nu potolește foamea.

Dincolo de propaganda grețoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta. Când nu ai bani de facturi, nu te poți gândi nici la viitor.

Vina PSD?! Mare, indiscutabil. Am pus uneori mai presus stabilitatea țării și am acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului nostru. Am fost uneori aroganți, autosuficienți sau nu am înțeles schimbările profunde din societate.

Însă mereu am construit. Eu am făcut 500 de km de autostradă. Și niciodată nu am răspândit ură. Nu am îndemnat pe nimeni să pună mâna pe ciomege să le rupă spinarea adversarilor politici. Nu am considerat că sudalma unsuroasă este crez politic. Nu i-am catalogat pe ceilalți ca fiind niște „idioți fără dinți”. Și nu am tropăit niciodată cu luminițele aprinse la telefoane prin Piață urlând descreierat că cine nu sare ia condamnare", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Nou atac la adresa lui Ilie Bolojan

"Astăzi – vedem cum România este ruptă din nou în două de dorința unui FALS Mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el. Cine să conducă două ministere dacă pleacă Bolojan, nu-i așa?!

Prețul pentru ca ei să rămână agățați de putere este prețul pe care trebuie să îl plătească milioane de români și firme românești în fiecare zi.

De aceea, miliardele din PNRR sunt vitale pentru România", a transmis preşedintele PSD.

Condiţiile PSD pentru votarea legilor de care depinde PNRR

"PSD își va respecta absolut toate angajamentele. Ilie, nu te mai chinui să silabisești de pe bilețele ce am zis de-a lungul timpului... rămâne totul valabil!

Dar PSD nu va vota la impuse așa cum vrea Guvernul demis.

•⁠ ⁠NU vom vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor. O vom corecta!

•⁠ ⁠NU vom vota o lege care închide noi capacități de producție de energie, după ce marea liberalizare de dreapta deja a scumpit curentul cu 60%.

•⁠ ⁠NU vom vota legi care ciuntesc din atribuțiile ANI și le rezolvă unor useriști în frunte cu Fritz problemele de incompatibilitate și conflict de interese.

Atunci când este vorba de miliardele țării, cred că jocul politic trebuie să înceteze și sa primeze responsabilitatea.

Îi transmit premierului demis să NU mai întârzie punerea acestor proiecte în transparență și să le trimită urgent la Parlament. Ceasul ticăie...

În rest – zvârcoliți-vă cât vreți. PSD este în opoziție. Și va vota transparent doar în interesul oamenilor și al României!", a completat Sorin Grindeanu.