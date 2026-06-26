Ilie Bolojan: Siegfried Mureșan nu a fost agreat, iar Sorin Grindeanu vrea un cec în alb. ”Ne-am mai fript”

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Președintele PNL, Ilie Bolojan, vine cu o explicație cu privire la noul blocaj, acuzat fiind că s-a răzgândit în ceea ce privește susținerea lui Sorin Grindeanu ca premier. El a explicat că-l poate susține în baza unui acord, dar nu-i poate acorda un cec în alb.

”Astăzi, Partidul Național Liberal și-a prezentat soluția pentru a avea un nou guvern.

1. Împreună cu USR și UDMR, l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. Un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni.

2. Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit.

PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord.

Or, am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire.

PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează” anunță Ilie Bolojan, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni.

Război total PNL - PSD

Anterior, PNL a transmis următorul comunicat de presă:

În primul rând, nu acceptăm lecții despre responsabilitate de la cei care au aruncat România în criză.

PSD este ultimul partid care poate vorbi despre stabilitate sau responsabilitate publică. Tot PSD, alături de AUR, a dărâmat un guvern stabil și funcțional, nu din grijă pentru români, ci pentru că acel guvern devenise o amenințare reală pentru rețelele lor de influență și privilegiile construite în ani de clientelism.

PSD nu a putut accepta ideea unui prim-ministru necontrolat de ei. În loc să respecte regulile unei coaliții asumate, a ales destabilizarea. A orchestrat un puci politic, mizând pe subordonarea sau ruperea PNL. A fost un calcul cinic și toxic, care a eșuat.

PSD a încălcat fără ezitare protocolul coaliției semnat acum un an. A rupt înțelegerea și a dărâmat guvernul exact în perioada în care PNL se afla la conducerea executivului, cu aproape un an înainte de termenul stabilit pentru rotație. Cu alte cuvinte, PSD a demonstrat că pentru ei semnătura pe un acord nu valorează nimic atunci când interesul de partid cere altceva.

PSD vrea puterea, controlul și accesul la resurse, dar fără responsabilitatea guvernării. Vrea influență fără asumare. Vrea decizie fără răspundere. De aceea se ascunde în spatele unor intermediari și al unor trădări politice convenabile.

De 50 de zile, de când a dărâmat guvernul prin moțiune de cenzură, PSD refuză să-și asume guvernarea. În schimb, a preferat să prelungească blocajul și să adâncească instabilitatea. Au provocat criza, apoi s-au prefăcut că vin cu soluții.

PSD este izolat în raport cu partidele pro-europene. Nu are capacitatea de a construi parteneriate solide și nici forța parlamentară de a pretinde că poate dicta singur direcția țării. PNL, USR și UDMR au împreună o reprezentare parlamentară mai puternică.

Mai mult, tot PSD a blocat din primul moment orice discuție serioasă. A venit la masă cu pretenția absurdă de a primi susținerea partidelor pro-europene fără condiții, fără negocieri reale și fără asumarea unui acord clar. Cu alte cuvinte, a cerut încredere fără garanții și putere fără responsabilitate.

România are nevoie de seriozitate, predictibilitate și parteneri care respectă cuvântul dat. Nu de jocuri de culise, șantaj politic și calcule de partid făcute pe spatele românilor”.

Și Dan Motreanu, prim-vicepreședinte PNL a transmis un mesaj tăios:

”PSD a încălcat protocolul de guvernare, semnat inclusiv de Sorin Grindeanu, și a provocat căderea Guvernului din care făcea parte, cu aproape un an înainte de încheierea primei rotații convenite. România a fost împinsă într-o nouă criză politică într-un moment în care avea nevoie de stabilitate.

Apoi, timp de aproape două luni, Sorin Grindeanu a refuzat să își asume conducerea unui nou guvern. În loc să vină cu soluții, a preferat să îi arunce în față pe Tomac și Veștea, să practice jocuri de culise, încercând să rupă PNL și să își consolideze propria poziție politică. Negocierile au fost marcate de presiuni, amenințări și oferte „mieroase”, în timp ce interesele României au fost lăsate pe plan secund.

Acum, după această perioadă de blocaj, același Sorin Grindeanu vine și cere din nou votul PNL, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Este ca și cum oamenii ar fi uitat cine a provocat criza, cine a întreținut blocajul politic și cine a preferat interesul de partid în locul interesului național.

În aceste condiții, cum ar putea Partidul Național Liberal să susțină un premier PSD?

PSD a refuzat să semneze Acordul pentru România propus de PNL, iar Sorin Grindeanu a insistat să beneficieze de „autonomie totală” în privința programului de guvernare.

Poziția PNL a fost clară: susținerea învestirii unui guvern minoritar este posibilă doar în baza unui Acord pentru România, valabil până la sfârșitul anului. Semnarea acestui acord trebuia să fie garanția continuării reformelor, a reducerii deficitului bugetar și a implementării angajamentelor asumate prin PNRR.

PNL nu a afirmat niciodată că va vota un guvern condus de PSD în orice condiții. Din contră, a cerut garanții clare privind disciplina fiscală și continuarea reformelor. Experiențele guvernărilor PSD au ridicat semne de întrebare cu privire la controlul deficitului bugetar și al datoriei publice, motiv pentru care acordarea unei „autonomii totale” unui guvern PSD nu poate reprezenta o opțiune responsabilă.

Un alt punct esențial este angajarea răspunderii Guvernului în Parlament pentru toate proiectele de reformă din PNRR imediat după instalarea noului executiv.

În același timp, PSD s-a izolat de celelalte partide pro-europene, refuzând un acord politic și solicitând sprijin necondiționat. De la începutul negocierilor, PSD a cerut voturile partidelor pro-europene fără să accepte condițiile acestora și fără să își asume un acord care să ofere predictibilitate și stabilitate guvernării”.