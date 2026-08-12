Ultima șansă pentru Legea Salarizării, ca să nu pierdem 770 de milioane de euro din PNRR. Bogdan Chirieac: E de neconceput în România

Analistul Bogdan Chirieac este pesimist în privința șanselor adoptării Legii Salarizării până la expirarea termenului-limită. Sursa foto: Agerpres

Aceasta ar putea fi ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pentru noua lege a salarizării unitare, astfel încât actul normativ să fie adoptat și promulgat până la termenul-limită de 31 august. După ce, marți, negocierile de la Cotroceni au eșuat, analistul politic Bogdan Chirieac spune că acum sunt prea puține șanse ca actul normativ să fie adoptat în timp util.

Legea Salarizării, jalon critic din PNRR care ar putea debloca 770 de milioane de euro pentru investiți, are termen limită data de 31 august. Au mai rămas deci mai puțin de trei săptămâni până în momentul în care România ar putea pierde acești bani din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Marți, negocierile de la Cotroceni dintre șefii partidelor politice din fosta coaliție de guvernare și președintele Nicușor Dan privind Legea Salarizării bugetarilor s-au încheiat fără un acord, iar asta reduce și mai mult șansele adoptării acesteia până la expirarea termenului-limită.

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Bogdan Chirieac: Legea asta trebuia făcută de 4 ani. Nu poți s-o faci în două luni și cu un guvern demis, cu o capacitate redusă de negociere

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus și a amintit că Legea Salarizării trebuia adoptată încă de acum patru ani.

"Sunt prea multe nemulțumiri. Cel puțin în domeniul educației și al sănătății, nemulțumirile s-au exprimat și în stradă. În plus, e pe repede înainte. Legea asta trebuia făcută de 4 ani, cel puțin. Nu poți s-o faci în două luni și cu un guvern demis, cu o capacitate redusă de negociere, de așezare, de înțelegere politică. Până la urmă, o lege a salarizării e absolut necesară. Mai e una care ar trebui să împlinească anul viitor 10 ani, că a fost făcută în 2017. Deci cumva ar trebui ajuns și la consens fiindcă e nevoie de această lege, dar sunt prea multe nemulțumiri și categoriile sociale de care statul continuă să-și bată joc sunt medicii și profesori, ca și cum n-am avea nevoie de oamenii ăștia", a declarat Bogdan Chirieac.

De ce Guvernul nu va putea face, din nou, "o românească". Chirieac: E o condiție!

În contextul în care sindicaliștii au reclamat în mod repetat că nu au fost consultați în legătură cu prevederile Legii Salarizării, atunci când aceasta a fost scrisă, deși îi afectează direct, Bogdan Chirieac a fost întrebat dacă soluția ar putea fi mai multe discuții amănunțite înainte de prezentarea formei finale a actului normativ.

"De unde să aibă loc negocieri? Din Bahamas, de unde sunt politicienii noștri, să negocieze cu sindicatele care sunt aici? Hai să fim serioși. Când să negocieze, în luna august, în luna concediilor funcționarilor publici? De vreo 4 ani trebuia. Am avut 4 ani de făcut, de negociat, de trecut jalonul... Practic ei și-au dat seama că n-au ditamai legea la sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, deci în perioada de concedii, cu guvernul demis, cu partidele care nu se înțeleg sub nicio formă", a mai spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a amintit și o condiție importantă a Uniunii Europene - odată votată, Legea Salarizării nu poate fi modificată în următorii 5 ani. Se cere stabilitate legislativă, iar România va trebui să arate că o poate avea.

"Înțeleg că puteam să facem o românească așa, să o adoptăm acum și să o schimbăm la anul. E o condiție - 5 ani de zile nu poate fi modificată legea fiindcă Uniunea Europeană merge pe stabilitate legislativă, ceea ce în România e de neconceput.

Aici impozitele se majorează de azi pe mâine, cum face domnul Bologan, de pildă. Puține șanse să fie adoptată Legea Salarizării. Mi-aș dori să treacă. Mi-aș dori să se ajungă la un consens, dar mi-e teamă că nu se va putea", a mai spus analistul politic.

De ce nu s-a ajuns la consens politic pe Legea Salarizării

Precizăm că Legea Salarizării a intrat în faza finală, dar a generat proteste și negocieri intense. Angajații din Sănătate, Finanțe, Justiție și Educație au contestat proiectul, reclamând în special reduceri ale unor sporuri și venituri. Proiectul a fost modificat după negocierile cu sindicatele, dar încă nu s-a ajuns la un acord politic. PSD are două condiții principale pentru a vota actul normativ: grile salariale mai mari pentru angajații din Educație și Sănătate.

Marți, la Cotroceni s-ar fi negociat două variante principale:

Adoptarea legii într-o formă care să permită aplicarea ei de la 1 ianuarie și, implicit, închiderea jalonului din PNRR.

O etapizare a noilor grile de salarizare, în special pentru Educație și Sănătate.

Problema principală ar fi impactul financiar al solicitărilor sindicatelor. Sistemul de Sănătate ar fi solicitat aproximativ 2 miliarde de lei în plus, în timp ce pentru Educație ar fi necesare alte 5 miliarde de lei. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru a explicat ieri că Guvernul a pornit de la o variantă a legii care pleacă de la grilele din 2012, în timp ce sindicatele au propus o formulă alternativă, cu un cost suplimentar de ordinul miliardelor de lei.