Ministrul Nazare, dat ca posibil viitor premier, veste bună pentru români: Momentul din care vom simți ”normalitatea” economică

Ilie Bolojan - Alexandru Nazare. Inquam Photos/ Octav Ganea

România are două motoare economice importante anul acesta: agricultura și construcțiile. De ele, dar și de un buget credibil pregătit pentru 2027, depinde stabilitatea economică a românilor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus, la RomâniaTV, când vor putea simți românii normalitatea, când vor simți că România va ieși din criză:

”Eu cred că odată cu începerea procesului de dezinflație care este așteptat în această toamnă, în trimestrul III și, mai ales, în trimestrul IV, în care prognozăm o creștere a consumului, situația va începe să se amelioreze. În plus, în 2027, există un consens al tuturor agențiilor, dar și al Comisiei Europene în privința creșterii economice - undeva peste 2% în 2027, creștere economică așteptată. Odată cu repornirea economiei, ajustarea fiscală pe care oricum va trebui să o facem în următorii ani, va fi mai ușor de suportat”.

Bugetul pe 2027, vital pentru evaluarea României

”Vital pentru următoarea agenție de rating care va trebui să-și publice raportul pe 2 octombrie, S&P, este elaborarea bugetului pentru anul 2027. Avem nevoie de un plan credibil pentru 2027 ca să putem ținti spre o creștere a perspectivei de rating în 2027. Creșterea perspectivei de rating ne va ajuta la modul în care ne finanțăm economia. Vom avea un bonus odată ce perspectiva crește de la negativ spre stabil și atunci ne vom putea împrumuta mai ieftin, nu doar statul, ci și antreprenorii. Va fi un moment cheie care va avea loc în 2027, sub rezerva că vom avea un buget credibil pregătit în acest an” a continuat ministrul Finanțelor.

În ciuda optimismului arătat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, amintim că bugetul României pe anul 2026 a fost gata și votat final de Parlament pe 20 martie 2026, după ce a fost adoptat de Guvern în 12 martie 2026, într-o ședință extraordinară. A întârziat aproape trei luni față de începutul anilor obișnuiți din cauza problemelor fiscale și a negocierilor. La Ministerul Finanțelor era același Alexandru Nazare.

Cu privire la ratingurile României astăzi sunt următoarele:

Fitch: BBB-/perspectivă negativă

S&P Global: BBB-/perspectivă negativă

Moody's: Baa3/perspectivă negativă (echivalentul BBB-)

Motoarele de creștere ale economiei în 2026, agricultura și construcțiile

Ulterior, în emisiune, analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a intervenit pe acest subiect, al unei perspective mai bune pentru România în termen relativ scurt, solicitând clarificări:

Bogdan Chirieac: Să înțeleg că sunteți mai optimist în privința unei creșteri economice în România, în următoarele luni?

Alexandru Nazare: Am dat niște date legate de proiecțiile de creștere asupra cărora există consens la nivelul agențiilor și al Comisiei Europene. Am spus că atât agențiile, cât și CE prevăd o creștere, în medie, de 2% pentru anul viitor. (...) Dacă se vor materializa proiecțiile, înseamnă că ne îndreptăm într-o direcție bună.

Bogdan Chirieac: Care vor fi motoarele de creștere a economiei, suntem în recesiune deocamdată?

Alexandru Nazare: Suntem în recesiune și depindem de evoluția din trimestrul III și trimestrul IV pentru a reuși să evităm recesiunea. Pentru trimestrul III, cred că performanța din zona de agricultură e foarte importantă. Cu cât vom avea o performanță mai bună, cu atât trimestrul III va fi mai bun. În trimestrul IV, depindem foarte mult de construcții.