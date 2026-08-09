Reacția Ministerului Sănătății după ce o ambulanță a fost atacată cu topoare și pietre în județul Cluj, după un zvon pe TikTok că "fură copii"

Sursa foto: Agerpres / ambulanță

Ministerul Sănătății condamnă ferm atacul asupra unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj, agresat cu bâte, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru a acorda îngrijiri medicale unui pacient din comuna Recea-Cristur. Șoferul autospecialei a fost grav rănit.

O ambulanță care transporta un pacient a fost atacată în județul Cluj, în comuna Recea-Cristur, de mai mulți indivizi care credea că este vorba despre "ambulanța care fură copii" după ce au văzut un clip care circulă pe Tik Tok.

​Ministerul Sănătății a transmis un mesaj ferm care condamnă ”atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj”.

Ministerul Sănătății: Echipajul SAJ Cluj, atacat în timpul intervenției din cauza unor „dezinformări absurde”

”​Ministerul Sănătății condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media.

​În timp ce interveneau pentru a ajuta un pacient din comuna Recea-Cristur, medicii și șoferul autosanitarei au fost atacați cu bâte, topoare și pietre. Şoferul a fost rănit grav. Suntem alături de el și de reprezentanții SAJ și monitorizăm situația”, a transmis Ministerul Sănătății, duminică, într-un comunicat.

Apelul făcut de ministrul interimar Cseke Attila



​„Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.



”​Verificați orice informație din surse oficiale! Înainte de a redistribui clipuri sau mesaje din mediul online, asigurați-vă că acestea provin din surse sigure și acreditate. Dezinformarea creează panică nejustificată și, în domeniul medical, poate avea consecințe grave și poate pune în pericol real viața pacienților și a cadrelor medicale”, a mai transmis Ministerul Sănătății.