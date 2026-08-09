Reacția Ministerului Sănătății după ce o ambulanță a fost atacată cu topoare și pietre în județul Cluj, după un zvon pe TikTok că "fură copii"

Ministerul Sănătății condamnă ferm atacul asupra unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj, agresat cu bâte, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru a acorda îngrijiri medicale unui pacient din comuna Recea-Cristur. Șoferul autospecialei a fost grav rănit.
O ambulanță care transporta un pacient a fost atacată în județul Cluj, în comuna Recea-Cristur, de mai mulți indivizi care credea că este vorba despre "ambulanța care fură copii" după ce au văzut un clip care circulă pe Tik Tok.
Ministerul Sănătății a transmis un mesaj ferm care condamnă ”atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj”.
Ministerul Sănătății: Echipajul SAJ Cluj, atacat în timpul intervenției din cauza unor „dezinformări absurde”
”Ministerul Sănătății condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media.
În timp ce interveneau pentru a ajuta un pacient din comuna Recea-Cristur, medicii și șoferul autosanitarei au fost atacați cu bâte, topoare și pietre. Şoferul a fost rănit grav. Suntem alături de el și de reprezentanții SAJ și monitorizăm situația”, a transmis Ministerul Sănătății, duminică, într-un comunicat.
Apelul făcut de ministrul interimar Cseke Attila
„Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.
”Verificați orice informație din surse oficiale! Înainte de a redistribui clipuri sau mesaje din mediul online, asigurați-vă că acestea provin din surse sigure și acreditate. Dezinformarea creează panică nejustificată și, în domeniul medical, poate avea consecințe grave și poate pune în pericol real viața pacienților și a cadrelor medicale”, a mai transmis Ministerul Sănătății.